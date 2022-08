Herraiz: “Con la muerte de Ayman al Zawahiri se pone fin a uno de los últimos estandartes de Al Qaeda”

Vídeo

Buenos días. Es 2 de agosto, es martes y sigues aquí 'Herrera en COPE'. Recibe el saludo de Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo que te acompaña hasta la 1 de la tarde.

Si ayer pasaste calor, hoy tienes muchas probabilidades de que hoy sea incluso más intenso. Solo hay un puñado de capitales que no van a superar los 30 grados. Ahí están Santander, San Sebastián, Oviedo y Las Palmas de Gran Canaria. Pero son excepción porque la mayoría se acercan a los 40 e incluso los rebasan, como en Orense, en Toledo o en Zamora, además de nuestros clásicos en el sur.





EE. UU. GOLPEA A AL QAEDA CON LA MUERTE DE SU LÍDER AYMAN AL ZAWAHIRI





Es noticia de esta madrugada y nos lleva a EE. UU. El presidente Joe Biden ha confirmado la muerte de uno de los terroristas más buscados de todo el mundo. Fue el verdadero creador de Al Qaeda y junto con Osama Bin Laden fue el cerebro del 11S. ¿De quién hablamos? De Ayman Al Zawahiri, un cirujano de profesión nacido en Egipto que asumió la dirección del grupo terrorista después de que EE. UU. acabara con Bin Laden. Acababa de cumplir 71 años.

En este vídeo animaba a los suyos a seguir sembrando el terror. Como es habitual en este tipo de operaciones, han trascendido pocos detalles. Sabemos que se desarrolló en Afganistán, en Kabul, durante el fin de semana. El ataque estadounidense se realizó con un dron con un objetivo muy claro: la vivienda en la que se encontraba Al Zawahiri.

¿Cómo sabían que el terrorista estaba en Kabul? En los últimos meses había intensificado la publicación de vídeos y eso ha podido facilitar su localización. Joe Biden ha asegurado que la operación no ha causado víctimas civiles. Es información directa del presidente de EE.UU. La confirmación de la muerte del cerebro del 11S la ha comunicado el propio Joe Biden. Y no se escapan dos cuestiones. La primera es que la popularidad de Biden está por baja. Y la segunda es que estamos a apenas unos semanas del aniversario de la caótica salida de las tropas estadounidenses de Afganistán. Con esto consigue un golpe de efecto de gran valor.

En todo caso, se pone fin así a uno de los últimos estandartes de este grupo terrorista. Al Qaeda ha servido de modelo a otros grupos terroristas que sin vinculación sí siembran el terror bajo su mismo nombre. Ahí están Al Qaeda en la Península Arábiga y Al Qaeda en el Magreb Islámico.

MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO DEL GOBIERNO





Es lo último que ha pasado en el mundo después de un Consejo de Ministros que en España ha acabado muy tarde. No es habitual que la reunión del Gobierno se celebre por la tarde y menos que termine pasadas las 8 de la tarde de un recién estrenado agosto. Ya sabes que nos iban a detallar las medidas de ahorro energético.

Hay pocas novedades de lo que ya conocíamos y que sirve para ocultar una cuestión fundamental: julio cerró con la segunda factura de la luz más cara de la historia. El resto es bisutería y la única novedad que no conocíamos en ese plan de ahorro energético .

El único detalle novedoso es el que afecta a la iluminación de escaparates y edificios públicos. Tendrán que apagar las luces a partir de las diez de la noche. Les dan una semana y tendrán que cumplirlo hasta noviembre de 2023.

Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica aclara que la medida no afectará a las luces de Navidad. ¿Quién va a vigilar esto? Las comunidades autonómas. Y ya hay una que le ha dicho a la ministra que no lo va a aplicar. Es Madrid. Su presidenta Ayuso ha sido tajante.

Madrid no se apaga. Y lo hace con un argumento que ha trasladado a través de su cuenta de Twitter. “Esto genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo. Provoca oscuridad, pobreza, tristeza, mientras el Gobierno tapa la pregunta: ¿qué ahorro se va a aplicar a sí mismo?

Ribera insiste en que en España tenemos garantizado el suministro de gas durante este invierno. Lo que no nos dicen es algo incuestionable. Que si Rusia sigue tensando la cuerda y cortando el suministro, va a subir el precio. Y en nuestro caso, Argelia, que sigue muy enfadada con Sánchez por el giro con la cuestión del Sáhara Occidental, también nos va revisar el coste en los nuevos contratos que se han firmado.

Hay una cuestión sobre la que también han avanzado algo durante el Consejo de Ministros. Es la gratuidad de los trenes de Cercanías y de Media Distancia que anunció el presidente Sánchez durante el debate sobre el estado de la Nación.

Estará en vigor de septiembre a diciembre. Los viajeros que quieran beneficiarse de los cercanías gratis tendrán que pagar por adelantado 10 euros a modo de fianza. ¿Cómo se la van a devolver? Cuando justifiquen que han realizado como mínimo 4 viajes al mes, es decir 16 viajes en esos cuatro meses. Esto en el caso del Cercanías. En los de media distancia la fianza será de 20 euros y también hay que realizar como mínimo 16 viajes en esos cuatro meses.

Es la justificación que daba la portavoz Isabel Rodríguez a esta nueva regalía del Gobierno Sánchez, que nos va a costar al menos 200 millones de euros y que no distingue en ese clásico que tanto gusta al gobierno. Ricos y pobres. Porque será gratis para todos. Y lo tendrán que pagar después vía impuestos los ricos y los pobres, aunque no cojan el tren. Y una cosa más que tampoco se aclaró ayer en el Consejo de Ministros. Si van a ampliar la oferta de trenes. Cualquier que coja el Cercanías en hora punta sabe cómo llegan los trenes a Atocha en Madrid o a Plaza Cataluña en Barcelona. Hasta arriba. Con la gratuidad aumentará la demanda, lo que se espera una saturación mayor. A ver cómo la resuelven.

EL PARO DE JULIO





Y hoy vamos a conocer los datos del paro registrado del mes de julio. Llegan después de los que conocimos el viernes de la EPA, que es una estadística diferente. La Encuesta de Población Activa la elabora al final de cada trimestre el Instituto Nacional de Estadística y en cuanto a las cifras que vamos a conocer a las 9 de la mañana las publica mensualmente el Ministerio de Trabajo, con los datos que ha recogido el Servicio de Empleo Estatal.

Son fuentes distintas, emplean una metodología de trabajo diferente y por eso no se pueden comparar. Se puede dar la circunstancia -y de hecho se da- que un parado que aparece como tal en la EPA no esté contabilizado en los datos del Gobierno. ¿Y por qué? Porque, aunque se encuentre sin trabajo y buscando activamente empleo, no se ha registrado en las oficinas del antiguo INEM. Y al revés, alguien que está apuntado al SEPE, al sistema nacional de empleo, que lo hace para obtener algún tipo de prestación sin estar disponible para trabajar, sí aparece en el registro del ministerio de trabajo, pero no en la EPA.

Es importante esta distinción para analizar las cifras que vamos a conocer a partir de las 9. Las de la EPA del viernes, con matices, fueron buenas. Por primera vez desde 2008, el desempleo -en esta estadística- se situó por debajo de los 3 millones de parados. En la creación de empleo es donde encontramos el matiz: 383.000 empleos, una cifra importante, pero son 80.000 menos que en el mismo trimestre que el año anterior. Esto llevaba al ministro de Seguridad Social, a José Luis Escrivá, a hacer una valoración precisamente poniendo la mirada en las cifras que vamos a conocer este martes.

Este es el avance del ministro Escrivá para los datos del paro de julio, que siempre es un buen mes, y más este año, por las contrataciones en el sector turístico. En todo caso seguirán en parte maquillados después de que con la reforma laboral se excluya de las estadísticas a los fijos discontinuos, que aunque estén parados en ese momento cobrando el subsidio no figuran en las listas.

Y luego hay un hecho que en el que coinciden todos los estudios económicos. A la vuelta del verano, una vez que concluya la temporada turística, que se va a alargar durante todo el mes de septiembre, se va a producir un incremento del desempleo debido a la desaceleración de la economía que se va acercar a la recesión al finalizar el último trimestre.

Aun con los buenos datos de desempleo, a la espera de conocer los de este mes de julio, lo que es seguro es que España va a seguir encabezando la tasa de paro de toda la Unión Europea. No estamos a la cabeza de muchas estadísticas. Sobre todo, de las positivas. Pero en esta del paro somos los campeones según EUROSTAT, la oficina estadística de la Unión Europea. Tenemos un 12,6% frente al 8,1 de Italia, el 7,2 de Francia o el 2,8 de Alemania

Atentos a los datos también del sector manufacturero en España. Es clave en nuestro país. Ahí está todo el sector agroalimentario, el del automóvil, el químico, el textil, el de la madera, el de la maquinaria… En fin, aquel que se dedica a transformar las materias primas en bienes de consumo. Pues en julio, este sector ha registrado en España su mayor contracción desde mayo de 2020, según el indicador publicado por Standard & Poor's.

Por primera vez en año y medio se ha quedado por debajo del nivel de 50 puntos que es el nivel que separa el crecimiento y la contracción de un sector económico, también del manufacturero.

