García Muñiz: "¿Tanto cuesta coordinarse y lanzar un único mensaje a los ciudadanos sobre el coronavirus?"

El coronavirus sigue avanzando y ganando terreno en nuestro país y de seguir así ¡ojo! que en más de un sitio van a volver los confinamientos.

ESCUCHA EL EDITORIAL COMPLETO DE PILAR GARCÍA MUÑIZ

Dentro de un par de horas entra en vigor el que se ha decretado en Aranda de Dueroen Burgos donde se ha detectado transmisión comunitaria, ya saben que son los contagios locales aquellos casos positivos que se han registrado en una misma área.

Fíjense, allí han pasado de no tener ningún caso el pasado 1 de agosto a más de 90 positivos en la jornada de ayer, es decir, en seis días han multiplicado sus casos en más de un 900 por cien.

El confinamiento durará 14 días, un plazo que se puede prorrogar según evolucione la situación. Desde hoy los vecinos podrán salir de sus casas pero no del municipio sin una causa justificada. Se suspenden además las visitas a las residencias, las salidas de los residentes al exterior y se limitan las reuniones a 10 personas y se suspenden las actividades de peñas.

Pues ya ven lo que pasa cuando un brote no se puede controlar, no queda más remedio que retroceder y volver a la fase 1.

No es la primera localidad que lo hace por cierto en esta comunidad, en Castilla y León hace unos días ya habían sido confinadas las localidades de Íscar y Pedrajas de San Esteban.

En las últimas 24 horas Sanidad ha notificado 1683 positivos, 89 casos menos que el día anterior. Es,en cualquier caso, una cifra muy alta, estamos en niveles del mes de abril, en pleno confinamiento.

No bajamos del millar de contagios diarios, unos datos que responden al mayor número de pruebas PCR que se están realizando.

Ahora mismo hay 580 brotes activos en España con 6900 positivos. Con este panorama, ahora mismo somos el país europeo con mayor número de positivos y brotes de coronavirus.

De hecho en Europa ya nos han puesto en la lista negra y cada vez son más los países que establecen cuarentenas obligatorias a todos los viajeros que lleguen desde España. Los últimos en sumarse han sido Suiza, Hungría y Austria…

Y especialmente en Europa señalan a una comunidad, Aragón que es ya la región europea con mayor incidencia acumulada de casos positivos. Para que se hagan una idea y puedan comparar, ahora mismo la media española es de 72 positivos por cada 100 habitantes. Pero en Aragón esta cifra se eleva a 567 casos por 100 mil habitantes. Fíjense la diferencia.

Allí en 10 días se han duplicado los ingresos en las UCIS y se nota ya una mayor presión hospitalaria

Jose Ramón Paño es médico especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza nos ha contado que hay 128 pacientes ingresados y de ellos 11 están ahora mismo en la unidad de cuidados intensivos. Dice el doctor Paño que este incremento de los casos les ha sorprendido porque esperaban que llegaran más tarde.

Es cierto, como señala este especialista que casi todo el mundo esperaba que más que ahora en verano esos brotes aumentaran durante el otoño, pero no ha sido así.

¿ESTAMOS ANTE UNA SEGUNDA OLA DE CORONAVIRUS?

Es evidente que no estamos haciendo bien las cosas porque el número de casos no deja de aumentar y ya hay una comunidad autónoma que habla de segunda ola de coronavirus.

Lo ha reconocido oficialmente la consejera de salud del gobierno vasco, Nekane Murga. Ya ven que la consejera habla de forma muy directa, pero hay veces que es necesario escuchar con esta crudeza lo que puede pasar para hacernos reaccionar.

Nekane Murga también ha dicho que se está jugando con fuego y que para frenar el virus no queda otra: tenemos que limitar al máximo nuestras relaciones sociales. Insisto en que más claro no se puede hablar…

Pues el País Vasco es la primera comunidad que reconoce públicamente que están en la segunda oleada del virus. Ayer se han registrado 322 casos en las últimas cosas.

La mayoría en las grandes ciudades como Bilbao, Barakaldo o Vitoria debido a la gran movilidad de sus ciudadanos, que se desplazan a segundas viviendas, a otros territorios y a localidades costeras.

Pues el País Vasco es la primera comunidad que ha reconocido públicamente que están ya en la segunda oleada del virus, a pesar de que como decíamos antes, lo peor ahora mismo se está viviendo en Aragón que es la región con más casos de Europa.

Claro, aquí uno se pregunta ¿cómo se sabe que un territorio ha entrado en esa temida segunda ola? ¿Qué criterios se siguen? Porque lo deseable sería que fueran los mismos en todas las comunidades autónomas y en el ministerio de Sanidad para que no pase lo del baile de cifras de casos positivos y fallecidos al que asistimos cada día y que prácticamente nadie entiende.

Bueno, pues parece que en esto tampoco se van poner de acuerdo porque ayer mismo Fernando Simón decía que lo del País Vasco él no lo llamaría segunda ola porque no hay una transmisión comunitaria descontrolada.

De verdad, ¿tanto cuesta coordinarse, unificar criterios y lanzar un único mensaje a los ciudadanos? Yo no sé si no se dan cuenta de la confusión que crean cuando unos dicen una cosa y otros la contraria. Es que estamos hablando de un asunto muy serio, de una crisis que ha provocado miles de muertos y unas gravísimas consecuencias económicas.

En la Comunidad de Madrid se han incrementado los casos notablemente en los últimos días. Y aquí uno de los brotes que más preocupa también los positivos que van aumentado en algunas residencias de mayores. En la de San Martín de la Vega en Madrid ya son dos los fallecidos y 52 los contagiados, 45 de ellos son ancianos, 7 han requerido hospitalización y de ellos algunos están graves.

De momento no saben cómo ha entrado el virus. Pero es que este bicho es así al producir casos asintomáticos es fácil llevarlo de un sitio a otro sin quererlo y sin saberlo.

Lo que hay que hacer es activar todos los protocolos y dotar a las residencias del mayor número de medios posibles para que no se repita la tragedia de los meses más duros de la pandemia.

En fin, mucho ojo, sigan siendo prudentes porque la cosa se está poniendo muy fea.

GARCÍA MUÑIZ SOBRE LA MARCHA DE DON JUAN CARLOS I

Y hay que ver lo que está dando de sí la salida de España delRey Juan Carlos. En las últimas horas hemos ido conociendo cómo se fraguó esa decisión de abandonar España. Los datos los ha ofrecido nuestro querido líderCarlos Herrera, que les digo yo que de casi todo está muy bien informado, pero de esto si cabe más. Herrera ha contado que la decisión realmente no la tomó Don Juan Carlos sino que la tomaron por él. Fue Jaime Alfonsín, jefe de la Casa del Rey, el que le indicó que debía abandonar La Zarzuela porque así se lo había indicado la vicepresidenta del Gobierno. Todo esto en presencia de Don Felipe.

En el Gobierno, sin embargo, intentan marcar distancias de esa salida de don Juan Carlos de España. La ministra portavoz María Jesus Montero dice que no hubo negociación con Zarzuela.

Es lo que se sabe hasta ahora, porque el destino del Rey emérito sigue siendo una incógnita.

Como se comentó que podría estar, o al menos haber pasado por Portugal, le han preguntado por ello al presidente luso Marcelo Rebelo de Sousa que no ha querido mojarse y ha sido de lo más diplomático. Hombre y aunque lo supiera digo yo que no lo revelaría.

Lo cierto es que este asunto de la Monarquía, está abriendo grietas en el Gobierno de coalición (con los ministros de Podemos) pero también dentro del propio partido socialista.

De hecho ya se han escuchado algunas voces críticas, como por ejemplo las Juventudes Socialistas que apuestan por la República.

Hay quien también no está de acuerdo con que se haya permitido la salida de España del Rey emérito, como si Don Juan Carlos no fuera un ciudadano libre al que se pudiera retener cuando ellos quisieran. Recordamos que no hay medidas cautelares contra él porque no hay ninguna causa de momento abierta contra él.

Ayer, en una carta dirigida a la militancia Pedro Sánchez llamaba a defender la Constitución, toda la Constitución, incluida la Monarquía. Pero también en esa misiva mandó un mensaje conciliador a los críticos de su partido.

Recordó que se juzga a las personas y no a las instituciones y aseguró que todo responsable público debe rendir cuentas de su conducta., sin excepciones, en alusión a Juan Carlos I.

Lo cierto es que ahora mismo Don Juan Carlos para un sector de la izquierda es el enemigo público número uno. De hecho en Cádiz el alcalde de la ciudad, Jose María González Kichi, va a proponer cambiar el nombre de la Avenida Juan Carlos I por el de Avenida de la Sanidad Pública. Un cambio que también se están planteando en una calle de Gijón.

Ahora resulta que hay que cambiar todo lo que lleve el nombre del Rey emérito. Pero no habrá que esperar primero a que la fiscalía del supremo se pronuncie sobre si abre o no una causa contra él? ¿Qué pasará si finalmente no se abre ninguna causa y se archiva la investigación? ¿Reconocerán su error y volverán a poner el nombre de Juan Carlos I?

Mucho me temo que ya no hay marcha atrás, da igual la presunción de inocencia, da igual lo que diga la Justicia, al Rey emérito muchos ya lo han condenado. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, de paso, condenan también la Monarquía.