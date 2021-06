García Muñiz: "Sería paradójico que Sánchez intercediera por la corrupción de los independentistas"

Miércoles 30 de junio en el que en Mallorca continúa el lío con los chavales que siguen confinados, ahora ya además con la Justicia de por medio.

Son 270 jóvenes a los que han llevado a un hotel covid y que permanecen en sus habitaciones encerrados bajo custodia policial por una cuestión de salud pública. Es el argumento del gobierno balear, que asegura que fueron contactos directos o indirectos de los contagiados en los brotes registrados en la Isla.

Muchos padres indignados por esta situación por lo que consideran una detención ilegal de sus hijos, habían solicitado el 'habeas corpus‘, un derecho constitucional que se puede solicitar cuando una persona cree que ha sido retenida de forma arbitraria, ilegal o con abuso de autoridad. las primeras peticiones de estos padres han sido desestimadas por el juzgado de guardia de Palma.

Pero sin embargo, la Fiscalía se opone al confinamiento de todos estos jóvenes. Ve falta de motivación en la resolución del gobierno balear que el sábado ordenó de urgencia el traslado forzoso de los jóvenes a un hotel Covid de Palma. El Ministerio Público cuestiona que en la resolución se considere sospechosos de haber estado en contacto con positivos a todos los estudiantes de viajes de fin de curso, de forma generalizad, sin conocer realmente si han tenido contacto directo o no con los brotes. Vamos, que se ha metido a todos en un mismo saco, que es precisamente lo que denuncia Arancha, la madre de uno los jóvenes confinados.

El caso es que parece que en las próximas horas la situación podría cambiar y podría terminar el confinamiento de todos estos jóvenes que para muchos no tiene fundamento legal.

De los 270 jóvenes que siguen confinados en el hotel covid de Mallorca, 64 han dado positivo y 14 están ingresados en el hospital aunque con síntomas leves. Ese hotel covid es un establecimiento a donde se traslada a la gente que ha dado positivo y no puede guardar cuarentena en su casa. Es decir, es un hotel donde hay enfermos de coronavirus, no están graves, porque entonces estarían en un hospital,pero sí necesitan descanso. Y de eso se quejan, de que no tienen descanso desde que han confinado allí a los estudiantes. Dicen que los gritos y cánticos por las terrazas son continuos.

Gritos, cánticos, llamadas y bromas a través de los teléfonos de las habitaciones, carreras por los pasillos, música a todo trapo. En fin, que se lo están poniendo un poquito difícil a los que están enfermos de verdad.

De ese brote, en el resto de España ya son más de 1.400 los contagiados de 11 CC. AA. diferentes y 4.800 personas las que están en cuarentena. De ellos, un chico de Elche ha tenido que ser ingresado en la UCI y también el padre de uno de los jóvenes de Madrid que ha dado positivo. Se quiere cortar la transmisión, por eso se siguen haciendo cribados por todo nuestro país de personas que hayan estado en contacto con alguno de estos estudiantes.

LA POLÉMICA LEY TRANS

Ya saben que el Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de la llamada Ley Transpor la que se reconoce el cambio de sexo como un mero trámite administrativo. Lo llaman 'libre autodeterminación de género' e implica que a partir de los 14 años se puede cambiar de sexo en el Registro Civil sin necesidad de ninguna prueba médica o informe psicológico, solamente con manifestar la voluntad de querer cambiar de sexo sería suficiente.

Y aquí está uno de los puntos conflictivos, en la desmedicalización de esta ley que puede causar una desprotección especialmente en los menores de edad. Los expertos en bioética creen que siempre deberían estar acompañados en este proceso para evitar diágnosticos equivocados.Pero es precisamente uno de los requisitos que suprime la ley de la ministra de Igualdad, para Irene Montero estamos ante un momento histórico. Es una ley muy controvertida que ha ocasionado meses de desencuentros entre los socios del Gobierno por la interpretación de la autodeterminación de género y el debate sobre los tramos de edad.

También las asociaciones feministas se han mostrado en contra porque creen puede suponer un retroceso en la protección de los derechos de éstas. Se plantean, por ejemplo, qué pasará con las estadísticas que se usan para combatir la desigualdad que sufren las mujeres, o en el caso de que un un maltratador o un violador decida inscribirse como mujer.

Sobre este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se explicó que las personas que soliciten la rectificación del sexo van a mantener los derechos y obligaciones jurídicas anteriores. Es decir, que aunque un maltratador decida cambiarse de género para burlar la ley, no va a evitar de esta forma una condena con agravante por razón de género. El caso es que es una ley que genera muchas dudas de todo tipo y que cuenta también con el rechazo de buena parte de la oposición.

Por cierto, en la presentación de la Ley ha llamado la atención que Irene Montero ha hecho un reconocimiento al Ministro de Justicia, a Juan Carlos Campo, por su contribución, ha dicho, para garantizar la seguridad jurídica en el cambio de género en el Registro Civil. Pero, sin embargo, no ha tenido un gesto de agradecimiento, ni una sola mención a Carmen Calvo que es realmente la que ha estado negociando la norma junto a ella. Ya les hemos hablado que las dos han tenido serios encontronazos en su elaboración. El ninguneo de Montero lo tuvo que arreglar el ministro de Justicia que sí tuvo unas palabras para Carmen Calvo.

SEPTIEMBRE, FECHA PARA LA MESA DE NEGOCIACIÓN

Hoy Pedro Sánchez va a rendir cuentas en el congreso por los indultos pero también hablará de la situación política, de la economía, de la pandemia y de los últimos consejos europeos. Además, la oposición le va a preguntar también por la reunión que mantuvo ayer con el presidente catalán.

Habían coincidido en varios actos, habían mantenido conversaciones telefónicas, pero fue la primera reunión cara a cara entre los dos. Por cierto, el recibimiendo de Sánchez fue mucho más austero que el que ofreció en su día a Quim Torra, esta vez no ha habido paseo por los jardines de Moncloa simplemente Sánchez salió a recibirlo a la escalinata, como suele hacer con el resto de presidentes que le visitan.

Desde Moncloa dicen que en la reunión abordaron posibles inversiones para Cataluña, pero Aragonés asegura que hablaron de sus exigencias, que son las dos de siempre,amnistía y autodeterminación. Por cierto, de esa reunión de Sánchez y Aragonés ha salido ya fecha para retomar la Mesa de Diálogo, será en Barcelona, la tercera semana de septiembre, después de la celebración de la Diada.

Lo que no sabemos es si ya que Aragónes estaba en Moncloa le ha pedido a Pedro SÁnchez que hiciera algo con lo del Tribunal de Cuentas. Justo unas horas antes se había conocido que el órgano fiscalizador reclama 5,4 millones de euros a varios líderes independentistas por lo que costó vender el procés en el exterior. Entre ellos, al fugado Carles Puigdemont, al expresidente Artur Mas, a los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull y a otros 37 antiguos cargos autonómicos.

A los afectados se les reclaman cantidades individuales, si bien todos ellos deberán responder al total de forma solidaria. Si no pagan esa cantidad en un plazo de 15 días podrían ser embargados. Si Aragonés no se lo pidió ayer a Pedro Sánchez en Moncloa se lo acabará pidiendo, porque así lo han dicho ya otros miembros del gobierno catalán. Creen que el Tribunal de Cuentas solo busca venganza, que lo que les reclama es una anormalidad democrática y esperan que el Gobierno actúe e intervenga.

Y ahí está el quid de la cuestión, ¿intervendrá también en esto Pedro Sánchez? El delito de malversación se lo ha perdonado, iba en el paquete de los indultos junto a la sedición. Lo que pasa es que el Tribunal de Cuentas es un órgano administrativo que no tiene nada que ver con la Justicia, lo que hace es fiscalizar las cuentas y la gestión económica del sector público. Y en el 1 de Octubre se malversó dinero público, es decir, fue también un caso de corrupción. Por eso sería cuando menos paradójico que Pedro Sánchez, que llegó a ser presidente tras la moción de censura que siempre ha justificado que le montó a Mariano Rajoy por los casos de corrupción que salpicaban al PP, ahora fuera él el que intercediera para que los independentistas no tuviera que hacer frente a su corrupción, pagar en definitiva lo que malversaron y que les exige el Tribunal de Cuentas.

Pero bueno como estamos en la etapa de la concordia y el buen rollito todo puede pasar, que no les extrañe, sobre todo cuando el otro día Jose Luis Ábalos ya señaló que esto son solo piedras en el camino.