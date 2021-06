¿Qué es el 'habeas corpus' solicitado por varios jóvenes de Mallorca y que la Justicia ha denegado?

Este martes, una jueza de instrucción de Palma, Ana San José, ha denegado la petición del 'habeas corpus' solicitado por tres estudiantes vinculados al macrobrote de coronavirus de Mallorca, que ha causado ya más de 1000 positivos y decenas de jóvenes permanecen aislados en hoteles medicalizados con la negativa de sus padres. De hecho, han sido muchos familiares quienes han denunciado al Govern por retener a sus hijos en las islas en contra de su voluntad.

Fue tras una resolución aprobada por la Dirección de Salud Pública por la que se ordenó el confinamiento forzoso en régimen de aislamiento, y bajo presencia policial, a más de 200 estudiantes que estaban celebrando su viaje de fin de curso a Mallorca, tras conocerse los positivos de sus compañeros a la península, por lo que fueron considerados contactos estrechos.

¿Qué es el 'habeas corpus' que han solicitado los estudiantes y cuándo puede solicitarse?

Para responder a esta pregunta hemos hablado con Álvaro Escudero, abogado especializado en Derecho Penal, que ha explicado a COPE.es que se trata de un procedimiento "de tramitación urgente" que se solicita cuando una persona es detenida "y considera que esa detención es ilegal". Mediante la solicitud del 'habeas corpus', esta persona podrá ponerse delante de un juez para que sea él quien decida si esta detención es legal o si por el contrario, de no serlo, ser puesto en libertad de forma inmediata. En el caso de los jóvenes de Mallorca no se trata de una solicitud infundada, sino que "no es el procedimiento".

Escudero ha recordado que es un procedimiento regulado "para cuando es una detención por la supuesta comisión de un delito". No obstante, en este caso estamos hablando de un grupo de estudiantes "retenidos en un hotel por temas de salud y la tramitación que se ha hecho es Administrativa, no Penal".

"Cuando la Policía o la Guardia Civil te detiene por supuestamente haber cometido un delito, ahí sí puedes presentarlo. Que prospere o no es otra cosa, pero tiene que ser un delito dentro de esa situación", ha indicado el abogado.

Tampoco hemos querido dejar pasar la pregunta que muchas personas se han hecho después de ver a decenas de jóvenes asomados a los balcones del hotel en el que están retenidos por ser considerados contactos estrechos de los positivos detectados en el macrobrote mallorquín: ¿es legal mantenerlos encerrados? La respuesta, a su juicio, depende de la interpretación de cada experto. "En mi opinión no es legal", ha asegurado.

"No puedes retener a una persona contra su voluntad en un sitio sin que se den las circunstancias para una detención", ha explicado. En este sentido, ha lamentado que para cuando la solución pueda solucionarse "ya dará igual, como con el estado de alarma", ha apostillado. "Lo han declarado ilegal un año después. ¿Y quién responde? Los derechos ya están vulnerados".

No obstante, tal y como ha explicado, habrá quienes consideren que sí puede hacerse por motivos sanitarios pero ha recordado que "estamos hablando de respetar la ley. Respetando la ley, eso es un secuestro absoluto", ha indicado. Por ello, y en cuanto a las alternativas con la que cuentan los jóvenes y sus familiares, "tendrían que solicitar medidas cautelarísimas al Juzgado Contencioso-Administrativo para que ordene la retirada de la medida de forma inmediata".