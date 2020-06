García Muñiz: "Mientras Delgado quiere archivar la causa del 8M, la Fiscalía italiana interrogará a Conte"

Vídeo

¿Qué tal están? Buenos días, bienvenidos a 'Herrera en Cope'. Les saluda Pilar García Muñiz en nombre de todos los que hacen posible este programa que les va a acompañar desde este momento y hasta la una de la tarde.

Es una hora estupenda para levantarse, prepararse un café, poner la radio y estar bien informados. Estamos a jueves 11 de Junio, un día en el que el tiempo……

Hoy comenzamos el relato a la actualidad con un aviso a navegantes. Unos datos que son una advertencia. Por un lado, los que ha ofrecido el Ministerio de Sanidad. En la última semana según las cifras oficiales han muerto 40 fallecidos. Esto ya saben que hay ponerlo en cuarentena porque Sanidad dice una cifra y las comunidades autónomas otras.

CONTRADICCIONES EN LOS DATOS

Pero en las últimas 24 horas el número de contagiados habría pasado a 167, es decir, se habría duplicado con respecto al día anterior. Ojo, que la desescalada supone que volvemos a salir a la calle, pero hay que hacerlo con todas las garantías para intentar evitar que esto se convierta en una tendencia, es decir, que a mayor movilidad, mayor número de contagios. Esto lo podemos controlar si hacemos bien las cosas: uso de la mascarilla por muy molesta que sea o por mucho calor que nos dé y, fundamental,mantener la distancia de seguridad.

Y hay unos datos más que nos tienen que hacer reflexionar y ser extremadamente prudentes. Según la OCDE, España será el país que más sufra en todo el mundo desarrollado en caso de que haya un rebrote de la pandemia. Según sus previsiones, el PIB caería más de un 14 por ciento y el paro se dispararía por encima del 20 por ciento.

No nos queda otra. Tenemos que hacer las cosas bien. Todos, empezando por las autoridades: Gobierno, comunidades autónomas, pero también nosotros, los ciudadanos, que debemos ser responsables.

Por cierto, hablando de rebrote, en el registrado en el hospital de Basurto, en Bilbao, ha muerto uno de los contagiados. Una persona que presentaba patologías previas. Ha aumentado, además, el número de positivos: de 20 han pasado a 25 entre sanitarios, pacientes y visitantes.

Para contener este foco, se van a hacer PCR a los 4500 trabajadores del hospital y cada 5 días se harán también a todos los pacientes ingresados.

NUEVOS REBROTES

Mientras, en Mataró, una guardería y una escuela de Infantil y Primaria han cerrado preventivamente por dos casos "no confirmados" de coronavirus. Se trata de dos adultos que están a la espera del resultado de la prueba PCR. Pues esto es lo que hay que hacer: actuar pronto, aislar a los positivos o a los sospechosos, para evitar que el virus se extienda.

Por cierto desde la OMS, han dicho que la vacuna no va a estar disponible este año, pero sí han asegurado que en pocas semanas habrá "buenas noticias" sobre los tratamientos…. Ojalá sea así.

Y ya conocemos cómo va a ser la vuelta al cole. Han tardado, eh. Se han abierto antes los bares y restaurantes, los museos, gimnasios, pero no sabíamos qué iba a pasar en las aulas. Pues lo que ha pasado es que ha habido un nuevo cambio de criterio. ¿Se acuerdan que lo último que dijo Isabel Celaá es que en septiembre la mitad de los alumnos de cada clase seguirían estudiando on line? Bueno, pues esto ya no es así.

La ministra Celaá propone ahora que todos los alumnos inicien el próximo curso escolar de manera presencial. Dice Isabel Celaá que los alumnos deberán guardar un mínimo de metro y medio de seguridad. Esto está muy bien, ¿pero se va a poder hacer? Piensen en el colegio o en el instituto de sus hijos. ¿Creen que hay espacio suficiente en las aulas como para que se pueda separar a 28, 29 o 30 chavales que hay en muchas clases para que se pueda mantener esa distancia de metro y medio?

Ya les digo yo que en la mayoría de centros escolares no va a ser posible. Dice la ministra que habrá que habilitar como aulas otras zonas de los colegios como la biblioteca, el gimnasio o el comedor. Pero aún aprovechando estos espacios, en la mayoría de los colegios va a ser muy complicado separar a todos los alumnos.

Otra de las medidas contempladas es que los estudiantes de infantil hasta cuarto de primaria no tengan que usar mascarilla ni mantener la distancia de seguridad. Hoy la ministra va a presentar este plan a las comunidades autónomas. Veremos a ver qué pasa.

Y les decía yo antes que tenemos que hacer las cosas bien, todos, empezando por ellos, por los responsables políticos, que han vuelto a protagonizar una nueva bronca en el Congreso. Esto empieza a ser el pan de cada día…

No se rebaja el tono de las críticas. Gobierno y oposición se acusan mutuamente de ser los responsables de la crispación. Escuchen a Pedro Sánchez y a Pablo Casado .

Pues este es el ambiente que tenemos en el Congreso: críticas, reproches, acusaciones, en definitiva mucho ruído… Y sorprende que en este contexto haya salido adelante una importante medida que va a beneficiar unas 850 mil familias en situación de vulnerabilidad: el Ingreso Mínimo Vital ha salido adelante sin ningún voto en contra. Solo Vox se ha abstenido…

A partir del lunes se podrá pedir ese Ingreso Mínimo Vital que ya tiene pensado solicitar Tamara. Trabajaba en un bar que ha tenido que cerrar por culpa del coronavirus, recibe 800 euros de desempleo, pero es familia monoparental y tiene tres hijos a su cargo.

Para solicitar la renta mínima es necesario ser residente en España, tener entre 23 y 65 años, haber vivido al menos tres años de forma independiente y cotizado uno a la Seguridad Social.

¿EN QUÉ CONSISTE EL IMV?

Es una ayuda que va desde los 461 euros al mes en y que se va incrementado en 139 euros por cada miembro de la familia hasta un máximo de 1.015 euros al mes.

El ingreso mínimo vital era un compromiso del Gobierno de coalición para esta legislatura. Se ha adelantado por la difícil situación económica que están atravesando muchas familias por llegada del Covid.

Un virus que no vio venir el delegado del Gobierno en Madrid. Así lo ha manifestado ante la juez que investiga si cometió prevaricación al permitir la manifestación del 8 de Marzo. Dice Jose Manuel Franco que no había ninguna recomendación para prohibir esas concentraciones. Dice que no sabía nada, pero la juez tiene encima de la mesa los informes de la Guardia Civil que recogen diferentes advertencias de organismos internacionales sobre la gravedad del coronavirus y también el del médico forense que señala que la “hecatombe” se veía venir.

Fijense la diferencia: mientras aquí la Fiscalía de Dolores Delgado ha intentado, sin éxito, que se archivara la causa contra Jose Manuel Franco, en Italia, la Fiscalia de Bergamo, interrogará al primer ministro Giusepe Conte y a dos ministros más por su gestión de la crisis del coronavirus.

Ya les habíamos días atrás que Francia abrirá también una investigación en tres comisiones, una creada a instancia del presidente, Emmanuel Macron, y otras dos de la Asamblea Nacional y del Senado. Pues ya ven, igualito que en España.