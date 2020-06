El plan del Gobierno para el próximo curso escolar: aulas llenas en septiembre y sin mascarilla en el pupitre

Los ministerios de Sanidad y Educación han elaborado un documento para que el próximo curso escolar comience de forma segura y que incluye, entre otras medidas, que entre los alumnos de hasta 10 años se establezcan grupos estables que no necesiten guardar distancia de seguridad ni llevar mascarilla.

El documento será expuesto este jueves a las comunidades autónomas para que hagan sus aportaciones en la Conferencia Sectorial de Educación, presidida por la ministra Isabel Celaá, y busca "ofrecer un marco común que pueda ser adaptado en cada comunidad y ser implementado según la realidad de cada centro", ha informado Educación en una nota.

Distinción por edades

Entre las principales claves de la propuesta están dos protocolos a seguir según la edad de los alumnos.

Desde Infantil hasta cuarto curso de Primaria incluido (10 años) se podrán establecer grupos estables de alumnado, idealmente con 15 alumnos (máximo 20), que pueden socializar sin mantener la distancia interpersonal de forma estricta, ya que es un grupo de convivencia estable. Esto posibilitará, además, el rastreo de contactos rápido en el supuesto de que se diera algún caso.

Por otra parte, en quinto y sexto de Primaria, en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y en Bachillerato los espacios se reorganizarán de forma que se cuente con una separación de al menos 1,5 metros entre las mesas.

En cuanto a la mascarilla, en Infantil no es obligatoria y en Primaria, desde el primer curso al cuarto, tampoco será necesario su uso si se está con el grupo estable de convivencia. Si se sale del mismo, se deberá llevar puesta cuando no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros. Para los alumnos que cursen a partir de quinto de Primaria, el uso de mascarilla será obligatorio cuando no se pueda mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros pero no cuando se esté sentado en el pupitre.

Medidas de protocolo e higiene

El documento también propone que se priorice, en la medida de lo posible, la utilización de los espacios al aire libre para la realización de las actividades educativas y de ocio, en lugar de los cerrados.

Asimismo, se incide en la prevención personal: higiene de manos frecuente y meticulosa, evitar tocarse la nariz, ojos y boca o usar pañuelos desechables.

Se propone que haya una persona responsable de referencia para los aspectos relacionados con la COVID-19 y se recomienda la creación de un equipo, formado por distintos representantes de la comunidad educativa, que garantice que todo el mundo esté informado, así como el cumplimiento de los principios.

Además, cada centro deberá disponer de un protocolo de limpieza y desinfección. La limpieza deberá hacerse al menos una vez al día, reforzándose en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso, como por ejemplo en los aseos, donde será de al menos tres veces al día.

En caso de que una persona comenzara a desarrollar síntomas compatibles con la COVID-19, se la llevará a un espacio separado, se le colocará una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado síntomas como a la persona que quede a su cuidado) y se contactará con la familia. Se debe llamar al centro de salud o al teléfono de referencia de su comunidad o ciudad autónoma, y a su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en el caso de trabajadores, y se seguirán sus instrucciones.

Polémica con las comunidades autónomas

Cabe recordar, no obstante, que el documento de Sanidad y Educación no es más que una suma de recomendaciones, ya que la gestión sanitaria de la pandemia pasará a depender de las comunidades autónomas con el término del estado de alarma y teniendo en cuenta, además, que las competencias en Educación están transferidas también a las regiones.

Esta realidad ha suscitado críticas en algunos gobiernos municipales, particularmente en Cataluña. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha denunciado a través de su cuenta de Twitter que "la Sra. Ministra olvida que las competencias son de la Generalitat de Cataluña y que será el Departamento de Educación quien decidirá las condiciones" sobre la vuelta al colegio.

La Sra. Ministra oblida que les competències són de la Generalitat de Catalunya i que serà el Departament d’Educació qui decidirà les condicions, sempre en diàleg amb el món local i la comunitat educativa catalana. https://t.co/PjD2eXjrgC — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) June 10, 2020

Asimismo, el conseller catalán de Educación, Josep Bargalló, mostró este miércoles su "radical malestar" por el documento elaborado por los ministerios de Sanidad y Educación "sin haberlo debatido antes" e invadiendo competencias autonómicas.

Fuentes del Departamento de Educación han reconocido a Efe el malestar "por el comportamiento del Estado de filtrar a través de notas de prensa temas que aún no se han debatido y más cuando quien tiene las competencias fuera del estado de alarma es el Govern".

Críticas por los "cambios de criterio" del Gobierno

Pero el documento ha generado, además, revuelo sobre "las continuas improvisaciones y cambios de criterio" en el asunto de la vuelta al colegio que se han ido produciendo desde el Ministerio de Educación en los últimos meses. Así lo ha señalado, por ejemplo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha pedido una "vuelta negociada" a las aulas.

La CSIF ha recordado que la ministra habló en su día de una mezcla de clases presenciales y "online", de un límite de 15 alumnos por aula y de dar clases en gimnasios, mientras que ahora se planea "una vuelta normal, como si nada hubiera pasado".

"No nos parece serio ni coherente" el cambio de parecer, ha comentado Mario Gutiérrez, presidente del sector de Educación de CSIF. Gutiérrez también ha aprovechado para reclamar 40.000 docentes más para los próximos cinco años y una inversión mínima por alumno de unos 5.800 euros anuales de forma que puedan ponerse en marcha las medidas propuestas por el Gobierno.

Desde CCOO, Francisco García, también ha criticado que antes se hablara de una ratio de 15 y ahora de 20 o que la distancia interpersonal haya pasado de 2 a 1,5 metros. Ha opinado que algunas comunidades deben estar "presionando" para que no se encarezca la vuelta al cole y que se debería explicar por qué se han flexibilizado las medidas.

Además, a CCOO le "choca" que Celaá pida que cada centro tenga que hacer un plan y contar con un responsable sobre coronavirus cuando los temas de seguridad son competencia de las administraciones.