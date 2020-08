García Muñiz: ¿Cómo es posible que en unas comunidades se autorice una cosa y en otras la contaria?

Vídeo

El pasado mes de marzo se hicieron las cosas mal. La pandemia nos pilló desprevenidos, no había mascarillas, ni materiales de protección en los hospitales, ni medios en las residencias, ni capacidad para hacer test a los que presentaban síntomas y muchos bandazos en un gobierno que se vió sobrepasado por una situación que no habíamos vivido nunca. Y las consecuencias fueron devastadoras.

Pero esta vez no puede haber excusas, no puede haber errores, no se puede repetir lo que vivimos durante el confinamiento. Y los datos están ahí, somos el país de la Unión Europea con peores registros en la que es ya la segunda oleada del coronavirus, Si, por mucho que desde el gobierno se nieguen a admitirlo estamos ya en esa temida segunda oleada con una transmisión no controlada en muchos puntos de nuestro país. El ministerio de Sanidad no esperaba que llegáramos a este nivel de incidencia hasta otoño pero lo cierto es que desde mediados de julio el virus ha vuelto a repuntar.

Se han multiplicado exponencialmente los casos positivos, pero el síntoma de que la cosa es seria, es que en las últimas semanas se han incrementado notablemente el número de hospitalizaciones y de fallecimientos.

Fijense, el jueves pasado el ministerio de Sanidad notificaba 1407 personas ingresadas en la última semana, mientras que el 9 de junio eran 150 ingresos, es decir una décima parte menos.

En cuanto a fallecidos, hace un mes el ministerio informaba de 10 o 15 muertos semanales mientras que la semana pasada ya reportaba 135 fallecidos.

Hay más presión sanitaria y eso ha llevado al ministerio de Sanidad a advertir que el único medicamento aprobado contra el coronavirus, el Redemsivir, se agotará temporalmente en las próximas horas ante el aumento de ingresos hospitalarios. Y eso que en julio desde la agencia española del medicamento decían que su abastecimiento estaba asegurado. Lo decía en estos micrófonos de Herrera en COPE la directora de esta agencia, María Jesús Lamas.

Pues esa es la realidad, hay más casos y se ha agotado Redemsivir, un antiviral que esperan volver a tener en los próximos días, esperemos que así sea.

DESCONTROL DE LA PANDEMIA

Una de las excusas que desde el ministerio de Sanidad ponen para explicar el incremento de los positivos es que se están realizando más test y por tanto, se detectan más casos. Esto es cierto pero el aumento de positivos está aumentado mucho más rápido que el número de pruebas practicadas. Tanto, que según la OMS ya se ha entrado en una fase de descontrol de la pandemia.

Si se compara el porcentaje de positivos sobre el total de de pruebas realizadas, la Organización Mundial de la Salud establece que por encima del 5 por ciento la situación epidemiológica se está descontrolando.

Pues, en España en la semana del 7 al 13 de agosto ese porcentaje alcanzaba ya casi el 8 por ciento.

Y un dato más, en dos semanas, España acumula tantos nuevos casos de coronavirus como Italia, Francia, Reino Unido y Alemania juntos. Ahora mismo es el país de Europa con peor tasa de contagios por cada 100 mil habitantes, 130 casos por cada 100 mil habitantes, hace dos meses, cuando se levantó el estado de alarma la tasa era de 8 casos por cada 100 mil habitantes.

¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha llegado a esta situación?

Pues hay varios motivos. Hay quien piensa que tuvimos una desescalada demasiado rápida, que no se tenía que haber abierto el ocio nocturno, que ante los primeros rebrotes no hubo una capacidad de rastreo suficiente, que no se han hecho test masivos hasta ahora y que parte de la población no ha seguido las medidas de prevención, que se ha querido volver a la normalidad demasiado pronto.

Pues todo esto nos ha llevado a la situación actual. Saben que Sanidad no ofrece datos los fines de semana, pero sí algunas comunidades autónomas. En las últimas 24 horas se han registrado 1168 casos en Cataluña con 16 fallecidos, 593 casos en Andalucía 493 en Aragón, más de 400 solo en Zaragoza. En Galicia se han registrado 152, 02 en Extremadura o 259 en Murcia.

Aragón, Cataluña, País Vasco y sobre todo Madrid siguen siendo las regiones más afectadas por nuevos contagios. Ayer domingo no notificó los datos pero sí se sabe que hay 5 nuevos brotes, uno de ellos en el hospital Gregorio Marañon.

Madrid acumula ya un tercio del total de contagiados. Esto ha llevado a ordenar el cierre de la hostelería y las actividades de ocio en Tielmes, un municipio en el sur de Madrid, en la carretera de Valencia donde se cree que se está produciendo ya transmisión comunitari. 22 positivos se han registrado entre sus 2.600 habitantes, esto es una tasa de 830 casos por cada 100 mil habitantes.

Además este fin de semana se ha pedido a los vecinos en las zonas más afectadas de Madrid que se queden en casa, concretamente a los residentes en los distritos del sur de la capital y en poblaciones como Fuenlabrada, Parla o Alcobendas. En total son casi 2 millones de personas a quienes se recomienda no salir de casa, solo lo imprescindible en la Comunidad de Madrid.

LA COMUNIDAD DE MADRID, APELA

Por cierto el gobierno regional ya ha presentado el recurso de apelación contra la decisión de un juez que denegó la prohibición de fumar en la calle sin distancia de seguridad y el cierre del ocio nocturno.

El magistrado argumentó que “una comunidad autónoma no puede limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración del estado de alarma”.

El juez también dice que la Orden del Ministerio de Sanidad que derivaba a las Comunidades autónomas decretar la prohibición de fumar por ejemplo, nunca fue publicada en el BOE y por tanto no entró en vigor. Pero desde Moncloa dicen que no hace falta su publicación en el BOE, que es una ley de Salud Pública que sí habilita al gobierno regional a tomar esas medidas.

CRITERIOS JUDICIALES DISPARES

Pero este lío no se queda aquí. En Castilla La Mancha otro juzgado ha derogado también estas medidas, en Alcázar de San Juan y en Campo de Criptana, las dos en Ciudad Real. El magistrado ha suspendido la prohibición de fumar en la calle pero va más allá y deroga el uso obligatorio de la mascarilla tanto en espacios cerrados como abiertos. Es decir, nos encontramos con que la mascarilla es obligatoria en toda España, pero un juez dice que vulnera los derechos fundamentales y por tanto en estas dos localidades de Ciudad Real los vecinos no tienen obligación de llevarla.

Yo espero que impere el sentido común y pese a lo que haya dicho ese magistrado, los vecinos decidan llevar la mascarilla.. porque como nos han advertido desde diversos organismos y sociedades médicas la mascarilla es una medida imprescindible para protegernos del coronavirus.

Pues ya lo ven, disparidad de decisiones judiciales ante las medidas adoptadas por el gobierno central y las CC.AA. Y ante este desaguisado jurídico uno se pregunta ¿quién tiene razón, el juez o las administraciones? ¿Cómo es posible que esté pasando esto en plena escalada de infecciones, que en unas comunidades se autorice una cosa y en otras la contaria? ¿Por qué no hay una herramienta legal que permita a las autonomías autorizar sus medidas y restricciones sin que algunas de ellas dependen de una autorización de un juez?

En opinión de Andrés Betancourt, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra se está aplicando un derecho de los años 80, cuando nadie tenía en la cabeza que pudiera pasar algo así en lugar de aplicar un derecho de la pandemia.

¿Cuál es el resultado de todo esto? Una tremenda confusión que no beneficia a nadie. Como casi todo que afecta al coronavirus falta una unidad de criterio y este caso falta una legislación adecuada a la que atenerse. Se necesita una reforma legal que por cierto ya la pidió hace semanas Pablo Casado, precisamente para evitar esta disparidad de criterios en los tribunales. También se lo hemos escuchado pedir a varios presidentes autonómicos como Alberto Nuñez Feijoo o Javier Lambán, pero de momento el gobierno no ha hecho nada al respecto.

El resultado de esta fragmentación judicial es la inseguridad jurídica, la confusión social y el enfrentamiento político. Estamos hablando de salud pública y tiene que haber el mismo criterio en todos los territorios, una respuesta común a un desafío extraordinario como es el coronavirus.