García Muñiz: "Cayetana llevaba meses defendiendo un gobierno de concentración entre el PP y el PSOE"

Vídeo

La actualidad de esta jornada sigue estando marcada por un nombre propio, el de Cayetana Álvarez de Toledo, porque en las últimas horas hemos ido conociendo más detalles de cómo se cocinó su destituticióncomo portavoz del PP en el Congreso de los Diputados.

El desgaste venía de atrás, ya había tenido enfrentamientos con Teodoro García Egea o con Núñez Feijoo y la tensión iba en aumento. Además Cayetana llevaba meses defendiendo un gobierno de concentración entre el PP y el PSOE para abordar las reformas que necesita España sin depender de independentistas y populistas. Pero Casado no comparte esta opinión.

Pero el detonante parece que fue la palabras de Álvarez de Toledo sobre don Juan Carlos. Pablo Casado había dejado clara la postura del PP en una entrevista al diario ABC el pasado 10 de agosto. Una entrevista en la que defendió el legado del Rey emérito. Sin él, decía Casado, no podría haberse consolidado el Estado social, democrático y de derecho en nuestro país.

Solo unos días después, en otra entrevista Álvarez de Toledo criticaba la salida de España del Rey. Decía que fue un error y que tenía que haber dado explicaciones a los españoles. Es decir, la línea oficial del partido era apoyar sin matices al anterior monarca pero Cayetana, ejerciendo una vez más de verso suelto, se desmarcó y dijo lo que pensaba.

Cayetana, ejerciendo una vez más de verso suelto, se desmarcó y dijo lo que pensaba

Y ahí está para muchos el problema, que Cayetana siempre ha hablado sin filtros, siendo más portavoz de sí misma, que del grupo popular. De hecho en su comparecencia ante los medios de comunicación nada más conocer que había sido destituída, ella misma destacaba el choque con Pablo Casado, bueno con el señor Pablo Casado, como le llamó.

Cayetana siempre ha hablado sin filtros, siendo más portavoz de sí misma, que del grupo popular

Cayetana mantiene el respeto intelectual de todo el partido pero el portazo que dio a su salida con esa contundente comparecencia no ha sentado nada bien entre los barones populares que han optado por el mutismo.

La verdad que han sido muy pocos los que se han pronunciado sobre su salida. Alejandro Fernández, presidente del PP de Cataluña, esciribió unas palabras cariñosas sobre la diputada, que fue cabeza de lista por la provincia de Barcelona.Dijo que Alvarez de Toledo es la voz imprescindilbe, libre y culta que tan bien representa el espíritu de la España de los Libres e Iguales.

Como he reiterado en tantas ocasiones, la de @cayetanaAT es la voz imprescindible, libre y culta que tan bien representa el espíritu de la España de los Libres e Iguales. Ojalá podamos seguir contando con esa voz, especialmente en Cataluña. Ese es mi deseo. — Alejandro Fernández (@alejandroTGN) August 17, 2020

Y la eurodiputada Isabel Benjumea lamentaba su destitución al tiempo que decía que Cayetana es una de las personas más capaces y brillantes que había conocido, una mujer valiente luchadora y coherente.

Lamento mucho la salida de @cayetanaAT. Es una de las personas más capaces y brillantes que he conocido, una mujer valiente, luchadora y coherente.



Estoy segura de que seguiremos dando juntas la batalla de las ideas, como siempre hemos hecho. — Isabel Benjumea (@IsabelBenjumea) August 17, 2020

También se ha pronunciado Esperanza Aguirre, que ha escrito en Twitter que Cayetana ha sido la mejor portavoz que han tenido los principios y valores del PP en el Congreso.

Cayetana ha sido la mejor portavoz del grupo que han tenido nuestros principios y valores en el Congreso. Me entristece profundamente que haya dejado de serlo. — Esperanza Aguirre (@EsperanzAguirre) August 18, 2020

Y llama la atención que otra de sus defensas venga de fuera de su partido. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León… Francisco Igea, de Ciudadanos, que asegura que discrepar no es traicionar y que en los partidos caben distintas voces .

FUNDACIÓN CONCORDIA

También se ha conocido que Pablo Casado ofreció a Álvarez de Toledo ser secretaria general de la Fundación Concordia y Libertad, que preside Adolfo Suárez Illana y que pretendía que fuera un laboratorio de ideas similar a la Fundación FAES desvinculada del partido desde 2016.

Con este ofrecimiento Casado intentaría mantener a Álvarez de Toledo vinculada al partido. Y además le ofrecía un espacio acorde a perfiles intelectuales como el suyo. De momento Cayetana no ha desvelado sus planes de futuro, ni siquiera ha dicho si continuará como diputada en el Congreso.

MANIFIESTO DE APOYO AL REY EMÉRITO

Y lo que tampoco cesan son los ecos de la salida de España del Rey Juan Carlos. Desde que se conoció la noticia, el pasado 3 de agosto, muchos echaron de menos voces destacadas del mundo de la política, la judicatura o la economía que defendieran el papel de Don Juan Carlos durante la Transición. Bueno pues han tardado, pero ya se han pronunciado, 75 ministros y antiguos altos cargos del PSOE, PP y UCD, han firmado un manifiesto que reivindica su legado de cuatro décadas y su labor “en beneficio de la democracia y la Nación”

Lo firman entre otros Alfonso Guerra, Rodolfo Martín Villa, Jose Luis Rodríguez Ibarra, Cesar Antonio Molina, Celestino Corbacho, Jaime Mayor Oreja, Cristina Alberdi o Soledad Becerril .

El manifiesto asegura que el reinado de Don Juan Carlos constituyó la etapa histórica más fructífera que ha conocido España desde el comienzo del siglo XIX. Y recuerda que serán los tribunales los que decidan si sus acciones pudieran ser merecedoras o no de reprobación.

En esta misma línea se ha pronunciado, aunque sin citar expresamente al rey emérito, la ministra de Defensa Margarita Robles, que como saben es jueza, quehace un alegato de la presunción de inocencia. Lección de derecho la que da a sus socios de gobierno, a los ministros y representantes de Podemos que desde el momento en que se conoció la salida de Don Juan Carlos de Españaya lo condenaron.

COVID: ESPAÑA SUPERA EL NIVEL DE RIESGO MUY ALTO

Después de semanas de crecimiento constante, España ha superado una barrera psicológica importante, el nivel de riesgo muy alto. El Centro Europeo para la Detección y Control de Enfermedades cataloga como riesgo muy alto tener más de 120 casos positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Pues en nuestro país ya se ha rebasado esa cifra, ya hay 132 casos por cada 100.000 habitantes, más que en ningún país de la Unión Europea.

Sorprende que Italia tenga una de las tasas más bajas

Hay 98 en Luxemburgo y Malta, 88 en Rumanía, 41 en Francia, 25 en Portugal o 10 casos en Italia. Sorprende que Italia tenga una de las tasas más bajas, porque fue el país donde se situó el epicentro de la pandemia en Europa. Pero que ya ven que están controlando mucho mejor los brotes que nosotros.

En las últimas 24 horas se han registrado 2.128 nuevos contagios casi 300 más que en la jornada anterio y se han notificado también 24 fallecidos.

Además ha habido casi 1.100 ingresos en la última semana, 65 de ellos en las unidades de cuidados intensivos

Para intentar frenar la curva de positivos, las comunidades autónomas están incrementando las medidas restrictivas, al margen de las que acordaron el pasado viernes con el Ministerio de Sanidad.

En Murcia han detectado que muchos de los contagios se producen durante el traslado a los puestos de trabajo por eso van a limitar a la mitad la ocupación de los vehículos. Canarias prohíbe todos los deportes que requieran contacto físico entre ellos por ejemplo la lucha canaria. Aragón está habilitando espacios para que se puedan aislar los asintomáticos si no pueden hacerlo en sus casas. En el País Vasco las agrupaciones en calle, bares y restaurantes serán de máximo 10 personas, la hostelería se cerrará a la 1:30 de la madrugada y el consumo siempre será sentado. En Málaga, la ciudad de Marbella cerrará sus playas a las nueve y media de la noche. Y en Aranda de Duero, en Burgos, se ha prorrogado el confinamiento hasta la medianoche del jueves.

Mientras en Madrid se siguen haciendo pruebas masivas de manera aleatoria, se cita por SMS a miles de ciudadanos entre los 19 y los 45 años para que se hagan de manera voluntaria una PCR. ¿Y qué se están encontrando las autoridades sanitarias? Pues la baja participación, la poca colaboración, porque hay mucha gente que, aunque ha sido convocada, no se está presentando a la prueba.

Uno de los motivos es que si dan positivo, aunque no tengan síntomas tienen que guardar la cuarentena y a unos esto de aislarse en casa no les apetece nada y otros temen que les pueda afectar en sus trabajos.

Pero el aislamiento es fundamental para garantizar que el virus no viaje y poder cortar la cadena de transmisión.

Lo hemos dicho mil veces, esto lo tenemos que parar entre todos y depende de nuestra responsabilidad y nuestro compromiso… Y si esto no da resultado pues no queda otra, habrá que tirar de obligatoriedad y de multas. Es triste pero es así, a veces no reaccionamos hasta que no nos tocan el bolsillo.

¿Que te llaman para hacerte una PCR? Pues si no tienes una justificación, te la tienes que hacer sí o sí. Lo mismo que cuando te llaman para formar parte de una mesa electoral, no es una opción, tienes que ir obligatoriamente, te guste o no.

Está claro que el coronavirus además de poner a prueba nuestra sistema sanitario en los meses más duros de la pandemia también nos está poniendo a prueba como sociedad. Y desgraciadamente vemos que sigue habiendo mucho irresponsable.