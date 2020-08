García Muñiz: "Da la impresión que el ministerio se lavó las manos cuando dio las recomendaciones en junio"

Audio

Quedan poco más de dos semanas para la vuelta al cole y lo único que tenemos por ahora son especulaciones, dudas, incertidumbre, muchas preguntas y pocas certezas. ¿Cómo va a ser ese regreso a las aulas? ¿Qué medidas se están adoptando para garantizar la seguridad de alumnos y profresores? Si se da un caso positivo en el centro escolar, qué protocolo de actuación se va a seguir? ¿Volverán todos los alumnos a clase o habrá grupos que estudien desde de casa? ¿Van a tener que llevar mascarilla? ¿cómo va a ser la entrada y la salida de los colegios? Y qué pasará si, por motivos de seguridad, los padres se niegan a llevar a sus hijos al colegio?

Los grupos de whastapp de los padres están ya que echan humo porque son muchas las preguntas que están en el aire y a las que nadie de momento está dando una respuesta.

Nos tenemos que remontar al mes de junio concretamente al 11 de junio, para encontrar la última noticia oficial sobre el protocolo presentado por el ministerio de Educación para el inicio del curso escolar, 11 de junio, es decir, hace algo más de dos meses.

Entonces la ministra Celaá se comprometió a que en el nuevo curso la enseñanza presencial fuera irrenunciable y presentó un documento con 14 medidas para la vuelta al cole.

Habló de grupos burbuja entre los más pequeños, grupos estables de hasta 25 niños que no tendrían que llevar mascarilla ni guardar la distancia de seguridad. Sí se tendría que mantener esa distancia de metro y medio de seguridad a partir de quinto de primaria y si no, los alumnos tendrían que llevar puesta la mascarilla durante las clases.

La enseñanza sería presencial en primaria y semipresencial, es decir con clases físicas y clases on line, en la ESO y Bachillerato.

También recomendaba hacer actividades al aire libre, limpiar las instalaciones una vez al día y ventilar las aulas entre clase y clase.

Este es grosso modo el borrador que planteó el ministerio el pasado mes de junio. Pero claro, la situación epidemiológica ha cambiado totalmente e igual estas medidas ahora resultan insuficientes.

En junio salíamos del confinamiento y la curva de contagios estaba bajando y ahora sin embargo nos encontramos con un repunte preocupante de casos y con un mes, septiembre, que no pinta nada bien.

El reto es complicado y lo tienen que asumir las comunidades

Pues hay que actuar con previsión, ponerse en el peor de los escenarios, que siguen aumentando los brotes por nuestro país y adaptar la vuelta al cole a esa realidad. El reto desde luego es complicado, muy muy complicado y lo tienen que asumir las comunidades autónomas. La educación está transferida, por tanto son ellas las que tienen diseñar esos planes escolares.

Es cierto que parten del borrador que planteó el ministerio de Educación, pero al final cada comunidad va a diseñar su propio protocolo.

Ocurrió también con las medidas del Covid. Hasta el viernes pasado no se coordinaron todas las administraciones, la central y las automónicas, para dar una respuesta común y adoptar las mismas restricciones en todo el país, aquello de prohibido fumar en la calle o cerrar el ocio nocturno.

Da la impresión que el ministerio se lavó las manos cuando dio las recomendaciones en junio

Pues con la educación sucede lo mismo. Da la impresión que el ministerio una vez que en junio dio esa serie de recomendaciones, se lavó las manos y pasó el problema a las comunidades autónomas. Pero aquí también se necesita una respuesta común, se necesita un mismo criterio porque si no nos vamos a encontrar con 17 vueltas al cole diferentes y con medidas que en algunos casos valdrán para una región, pero no para otra.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo reclama coordinación y vuelve a adelantarse pidiendo uso obligatorio de mascarillas para docentes y alumnos de más de 6 años...

Se le entiende perfectamente, se necesitan criterios claros, homogénos y consensuados entre el ministerio de Educación y las comunidades. Además Nuñez Feijoo ha anunciado que las mascarillas serán obligatorias en Galicia para los profesores y los alumnos mayores de seis años en todo el horario escolar. Además también ha anunciado test para los 40 mil profesores de colegios públicos y concertados.

Ayer por la tarde Isabel Celaá anunciaba en las redes sociales que la próxima semana, el jueves día 27 se celebrará la conferencia sectorial conjunta de Educación y Sanidad, con las comunidades autónomas. El 27 de agosto apenas unos días antes de empezar el curso. ¿De verdad no se podía haber celebrado antes? No son conscientes de que se necesitan unas directrices comunes y que estamos ante el inicio del curso escolar más incierto que se recuerda. A veces da la impresión que nuestros políticos viven en una realidad diferente, ajenos a los problemas e inquietudes de los ciudadanos.

HUELGA EN MADRID

Ante esa incertidumbre en la Comunidad de Madrid los sindicatos mayoritarios en el sector de la educación han convocado una huelga para el inicio del curso en cada etapa educativa. El viernes 4 de septiembre en escuelas infantiles , el martes 8 en Infantil, Primaria y Centros de Educación Especial y el 9 en los institutos de Secundaria y FP, el jueves 10 de septiembre la huelga será conjunta en todos los niveles y enseñanzas no universitarias.

En un comunicado conjunto critican “la inacción” del Gobierno regional y de la Consejería de Educación y la ausencia de medidas de seguridad y protocolos de actuación. Reclaman además la bajada de las ratios de alumnos por aula desdoblar grupos , para poder respetar las distancias de seguridad, más profesores, personal de limpieza y control dotación de personal de enfermería en todos los centros y medidas y recursos para la corrección de la brecha digital.

De momento, la convocatoria sólo es en Madrid porque, como les decía, la realidad es diferente en cada comunidad autónoma.

El consejero madrileño de sanidad Enrique Ruiz Escudero dice que para convocar una huelga primero hay que conocer las condiciones de apertura de los colegios. Ha recordado también que la Comunidad de Madrid ha planteado cuatro escenarios diferentes y duda de las verdaderas razones de la huelga.

Ruíz Escudero dice que entendería la convocatoria de la huelga si se supiera exactamente cómo va a ser el regreso a las aulas, pero hasta que no llegue la fecha del inicio del curso la situación de la epidemia puede cambiar y con ella las medidas que se vayan a adoptar. El próximo martes va a presentar la Comunidad de Madrid su plan de vuelta al cole.

La reivindicación por supuesto es legítima y hay que exigir medidas y seguridad pero no sé si es lo más prudente o lo más responsable convocar esta huelga, que no va a hacer otra cosa sino calentar aún más un ya de por sí difícil regreso a las aulas.

Les decía al inicio que en junio la ministra Celaá abogaba por la vuelta al cole presencial. Decía que éste era el objetivo principal y yo creo que en esto coincidimos todos. Lo ideal sería que los niños volvieran a clase por varios motivos:

.- Primero porque tienen que sociabilizar. Está claro que los niños se tienen que relacionar entre ellos, tienen que hablar, jugar, mezclarse..

.- Segundo porque aprenden mejor en clase que en casa. Los profesores lógicamente se han preparado, se han especializado y saben cómo enseñar sus materias en las clases, tienen sus métodos, sus técnicas pero la cosa cambia cuando esa enseñanza se tiene que hacer a distancia a través de un ordenador o una Tablet como pasó en marzo cuando nos confinaron. Si es verdad que en marzo que entonces los profesores se tuvieron que adaptar en tiempo record e hicieron un esfuerzo enorme para sortear de la mejor manera posible ese momento crítico y adaptar sus clases presenciales a las plataformas on line.

Pero enseñar es mucho más que conseguir que los niños aprendan a leer a sumar y multiplicar la tabla periódica o la historia de España. Enseñar también es educar y ese propósito solo se consigue de manera presencial con el contacto entre profesores y estudiantes, con la comunicación directa, la confianza que se genera, el intercambio de ideas y emociones.

-El tercer motivo para volver al cole de manera presencial sería reducir la brecha digital. Vuelvo al confinamiento y a las clases on line. No todo el mundo tiene en su casa un ordenador o conexión internet y ya no hablo de cuando hay por ejemplo tres niños en casa y todos se tienen que conectar a sus clases a la misma hor. ¿Qué se necesitan tres ordenadores o tres tablets para que todos puedan recibir sus clases?

-Y un motivo más, el colegio ayuda a la conciliación, mientras los niños están en clase, los padres estamos en nuestros trabajos. Si se suspenden las clases y los niños se quedan en casa se crea un problema para muchas familias porque no todo el mundo puede teletrabajar. Además en este momento, con los casos positivos creciendo, dejar a los niños con los abuelos no es desde luego la mejor opción.

Es evidente que lo deseable sería que los niños volvieran a clase…que la enseñanza fuera como siempre presencial, pero las circunstancias este año son muy diferentes y esa vuelta al cole se tiene que hacer con la mayor seguridad posible, con las mayores garantías. FIjense, una clase de 20 alumnos en sólo dos días tiene contacto con más de 800 personas. Imaginense si en esa clase hay un caso positivo. Además los niños suelen ser asintomáticos, luego más difíciles de detectar.

El asunto es tan serio, que requiere dejar al lado los intereses particulares y partidistas y tomar medidas conjuntas, eficaces y de carácter inmediato. Este curso no va a ser nada fácil, más vale que nos vayamos concienciando.