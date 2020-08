Enrique Ossorio: "La huelga de profesores en Madrid tiene motivación política"

Los sindicatos CCOO, UGT, CGT y STEM han llamando al profesorado en Madrid a una huelga para septiembre en protesta por la falta de planes claros frente al coronavirus ante el regreso a las aulas. Piden bajar las ratios de alumnado por aula, desdoblando grupos para poder respetar las distancias de seguridad; aumentar las plantillas del profesorado; más personal de limpieza y control; dotación en todos los centros de personal de enfermería, y medidas y recursos para la corrección de la brecha digital.

"SOLO EN LA COMUNIDAD DE MADRID"

Una huelga “con motivación política”, según ha dejado claro Enrique Ossorio, consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, en 'Herrera en COPE'. “No la han convocado en ningún lugar de España, sólo en la Comunidad de Madrid” señala. Recuerda que tienen revisto un plan con cuatro escenarios a diferencia de algunas comunidades del PSOE. "Nos dicen inacción y falta de previsión y a las comunidades que no han previsto escenarios, ¿no les falta previsión?”.

Hay comunidades del PSOE que no han previsto escenarios y nos dicen inacción y falta de previsión

Asegura Osssoro que Comisiones Obreras ya les avisó de la huelga el pasado 22 de junio, por lo que "no obedece ni a rebrotes ni a las medidas, es sencillamente una huelga con motivación política", ha insistido. "No hay más que ver las razones que invocan para convocarla; falta de previsión cuando el 9 de julio hicimos unas instrucciones siguiendo las del ministerio de Sanidad, que no bajamos la ratio de alumnos cuando hemos anunciado que si la enfermedad sigue contrataríamos hasta 8.500 profesores, que no vamos a atender a la brecha digital cuando estamos comprando 70.000 ordenadores o que no garantizamos la limpieza cuando hemos revisado todos los contratos de limpieza con las empresas que prestan el servicio para adaptarlas a las exigencias Sanidad. Todo lo que dicen es mentira. Pensaba que por respeto a los alumnos y a las familias no iban a ser capaces de hacer algo así”.

Pensaba que por respeto a los alumnos y a las familias no iban a ser capaces de hacer algo así

Además el consejero reconoce la "imposibilidad" de dotar todos los centros con personal de enfermería. “Tenemos previsto contratar personal, pero llegar a todos los centros es imposible porque muchos están en el sistema sanitario”.

DESCONVOCATORIA

En cualquier caso Ossoro confía en que los sindicatos “desconvoquen” finalmente la huelga. Considera un “desprecio por la sociedad” añadir esta “incertidumbre” a la que ya tienen los españoles. “Esas personas que convocan la huelga cuando estaban confinados en su casa les gustaba comer y tener luz y no se dan cuenta de que en esos momentos había gente trabajando para que ellos en su casa disfrutarán de ello y ahora ¿cómo les pagan? ¿van a hacer esa traición?, yo creo que no se van atrever”.

CUATRO ESCENARIOS

El Gobierno regional tiene previsto presentar este martes el plan de la Comunidad de Madrid para el próximo curso escolar que “adapta" los escenarios previstos ya el pasado 9 de julio, "a la situación de este verano”.

En el escenario presencial habrá burbujas de convivencia en Infantil, Primaria y Educación Especial y distancia de 1,5 metros y mascarillas en caso de no poder guardarla en Secundaria Bachillerato, Formación Profesional y formación de adultos. Además, en la ESO se podrán dar algunas asignaturas en línea y en Bachillerato se propone que una de cada cinco jornadas sea telemática.

El escenario 2, semipresencial, se eliminarían los recreos y se evitarían los comedores, se flexibilizarían horarios y materias. Otra alternativa sería la asistencia de la mitad de los estudiantes en días alternos y los viernes clases "online".

En 3 o confinamiento las clases serían telemáticas y el escenario 4, sin problemas por el coronavirus, conllevaría la normalidad

FECHAS DE LA HUELGA

Las fechas de la protesta son el inicio de curso de cada etapa: el 4 de septiembre en las Escuelas Infantiles; el día 8 en Infantil y Primaria y Centros de Educación Especial, y el día 9 en los Institutos de Educación Secundaria y FP.

El 10 de septiembre habrá una huelga conjunta de todos los niveles y enseñanzas de la educación pública no universitaria, según han explicado en un comunicado conjunto los cuatro sindicatos.