Carlos Herrera: "Todo sube en España y la temperatura es lo único que sube gratis"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días. Todo sube en España. Sube la temperatura, ahí hay una pugna por ver el pelotón de cabeza, quién se lleva hoy la temperatura más caliente. Como siempre, pues la cosa está entre Córdoba, Sevilla, Badajoz, muy cerca está Toledo, no muy lejos está Madrid, tampoco está Zaragoza. Es verdad lo que dice Maldonado y es que tenemos mala memoria. El año pasado en agosto, en la ola de calor, hubo seis días de calor infernal, Montoro en Córdoba llegó a 47 grados. Eso es temperatura de fundirse el asfalto prácticamente.

Todo sube en España y esto es lo único que sube gratis, porque sigue subiendo la gasolina. Está en 2,14 €; el diésel está en 2,4 €; la luz sigue arriba por encima de los 200 €; el gas también por mucho tope que le pongan. Suben los alimentos, sube la recaudación del Estado, sube el miedo en la bolsa a un batacazo.

Ayer la bolsa, el Ibex 35, perdió un 2,5. No es un fenómeno único de España, ocurre en toda Europa desde que el Banco Central dijo que no iba a comprar más deuda, de que se acabaron las épocas bonitas de yo lo compro todo y no os preocupéis. Con lo cual las primas de riesgo suben, pero mire en la bolsa se han perdido 42.000 millones de euros en 2 días. También los Estados Unidos, también del resto de Europa.

Suben las primas de riesgo, la italiana está en 248, la española en 135, el bono a 10 años que vende el Gobierno español roza ya el 3 % de rentabilidad para poder ser colocado. Esto hacía 8 años que no pasaba. Sube todo lo que nos gustaría ver bajo y baja todo lo que nos gustaría ver alto: la decencia, el acierto, la vergüenza del gobierno y muy particularmente del que lo preside, que ahí sigue callado como una puerta con la crisis de Argelia, Marruecos.

Le ha dedicado 10 segundos hasta ahora, fue en un mitin del PSOE para acusar al PP de no ayudar a España. Del espionaje, del chantaje, de la suspensión de relaciones comerciales del Sáhara, de eso ni mú.

Andalucía bueno, pues ayer vivió el último debate, el segundo debate, el debate de Canal Sur, fue un poco más animado que el primero, pero bueno, lo de siempre. Un poquito más ágil, pero en lo fundamental la sensación ha sido más o menos parecida. A ese tipo de debates cada una va con la lección muy aprendida. ¿La de Moreno cuál es? Yo soy al que va a atacar todos. Soy el que más puede perder con lo cual yo no arriesgo. Yo hablo de economía, tengo mi discurso tranquilo, procuro no 'enritarme' con nadie y me defiendo como pueda y me escurro como una anguila cuando los demás quieren atraparme.

Y los demás tienen la obligación, exactamente, de ir a por el líder, de ir a por el primero, y por eso las invectivas, usted esto no lo ha hecho bien, aquello tampoco, esto no por mucho que diga, no es lo que hay que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, ayer Juanma Moreno no perdiendo, ya tiene una forma de victoria. Ha sabido mantenerse en el papel de hombre tranquilo.