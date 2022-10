Carlos Herrera, sobre Ucrania: "Imagínese que vive en Valladolid o Castellón y de repente le vuelan la casa"

Audio

Señoras y señores, me alegro. Buenos días.

Indudablemente, es noticia esta mañana, martes, 11 de octubre, lo fue ayer, lo sigue siendo hoy, el aluvión de misiles que Vladimiro Putin descargó sobre Ucrania, sobre edificios residenciales donde viven familias como la suya y como la mía. Y sonaba así.

Imagínese que vive en Valladolid o en Castellón. Que de repente, sin más previa que un silbido que viene de lejos, le vuelan a usted la casa y muere gente de su familia. 14 muertos, centenares de heridos. Lo de ayer fue ciertamente muy bestia. En Ucrania, tal como nos ha contado, además Mikel Ayestarán a las 06:30.

Aquí en España, hemos estado muy entretenidos con el asunto que ayer saltó del metro al Palacio de la Moncloa. Les voy a dar algunas claves por si ya lo he dicho antes no coge usted el metro esta mañana y ve que el de al lado le habla de lo de ayer, de la reunión de Feijóo y de Sánchez, porque tenga usted sus nociones de toda la información, y luego ya crea su criterio de este nudo marinero que es el Poder Judicial y la el bloqueo del Poder Judicial.

Deshacerlo cuesta más de lo que parece, bastante más de lo que parece. Aunque si uno escucha a Félix Bolaños, la verdad es que parece que ahora se lo han tomado en serio.

¿Cómo que ahora ya en serio? Hasta ayer que estabais de broma. Miren, lo de ayer, la reunión de Feijóo desde Sánchez, a la que Sánchez ha ido arrastrado por la dimisión de Lesmes, por las exigencias europeas, se puede resumir en una frase: estamos de acuerdo en que tenemos que ponernos de acuerdo, pero ciertamente todo está en el aire.

No hay fumata blanca para renovar el Poder Judicial, pero al menos ha dejado de salir humo negro, achicharrado de la chimenea de la Moncloa. Hay una oportunidad. Pero miren, no nos engañemos mucho tampoco. Si acaba habiendo acuerdo, será a regañadientes y porque a Sánchez no le quede más remedio. Como les decía, ha ido arrastrado porque le presiona Europa, el Parlamento, toda la carrera judicial, menos sus amigos de jueces para la demagogia.

Le presiona el sentido común, la aversión a la ley. Pero claro, fiarse de la palabra de este tipo. Confiar en la palabra de Sánchez. No lo haría nadie en su sano juicio que le conociera. Si todo esto no existiera o Sánchez se viera con fuerzas para ignorar que efectivamente te presiona hasta la ley, el único acuerdo al que llegaría, Sánchez, sería consigo mismo, o con Otegui...

Vamos a recordar los antecedentes de este hombre.

Asaltó la Abogacía del Estado, asaltó a la Fiscalía General, intentó cambiar las mayorías para la conquista del Poder Judicial, aprobó leyes para paralizar el Consejo General, nombrar vocales del Constitucional saltándose las normas vigentes. Y ese mismo espíritu hasta se mantuvo en la reunión de ayer. Citó a Feijóo de mala manera, con unas horas de antelación y sin saber si podía ir, le colocó en la Moncloa en lugar de en el Congreso como marca la ley.

Se trajo al fontanero Bolaños en lugar de la ministra de Justicia, la cuentista esta y luego fue incapaz de aclarar en qué podía consistir ese acuerdo. ¿En qué consiste la negociación? Por la parte de Sánchez no sabemos gran cosa, salvo que no le apetece nada hacer algo distinto a lo que tenía pensado, que es acabar con la separación de poderes.

Bolaños aceptó que iban a negociar un nuevo con un nuevo talante constructivo, como han escuchado ustedes, ya en serio. Bueno, es algo, pero no concretó si está dispuesto a aceptar la reforma legal que le pide todo el mundo para que los magistrados decidan quiénes de ellos van al Consejo General. Y no aclaró tampoco si está dispuesto a renovar a la vez Poder Judicial y Constitucional.

Y no aclaró tampoco si renunciaba a promover vocales del corte del juez De Prada. El amiguete que le ayudó a justificar la moción de censura y apostaba por perfiles serios menos politizados. Es decir, mucho postureo, mucho tono institucional, mucha voz impostada, pero nada. Si sabemos que Feijóo pone líneas rojas y que en principio no se las soltará. Pero sí la renovación del Poder Judicial tiene que hacerse con la ley antigua, a la vez hay que poner en marcha la reforma pedida por Europa. ¿Para qué? Para que los magistrados elijan a más vocales del Consejo que los políticos.

Antes de Felipe González, que lo cambió todo en el 85, los magistrados elegían a 12 de los 20 miembros del Poder Judicial y los otros ocho, cuatro el Senado y cuatro el Congreso. Y eso lo cambia Felipe González. Pero es que luego llegan Aznar y Rajoy, que tenían mayorías absolutas y no lo cambian porque lo querían usar igual que lo usaba Felipe González.

O sea, Pedro Sánchez no quiere soltar la posibilidad de controlar tribunales para que no le reviertan los indultos, para que pueda presentar algunas leyes que son, cuando menos, de dudosa constitucionalidad. Y además, él cree que la mayoría de los jueces son de derechas. Y dice esto no puede ser. Hasta ahora, como les he dicho, Feijóo no ha cedido, pero la renovación de los cargos sólo puede ser pactada y las garantías, si este tío las da por escrito, si esperan de mí un pronóstico para compartirlo con el vecino de asiento en el metro o en el autobús.

Yo no me atrevo a ser tajante. ¿Hay una oportunidad para el pacto? Sí, pero, ¿renunciará fácilmente Sánchez a sus planes? No. ¿Resistirá Feijóo? Sí. ¿Quién pierde más en el caso de que continúe el bloqueo? Probablemente Sánchez. Ahora, fiarse de Sánchez es como fiarse del escorpión, de la fábula de la rana. Siempre te pica, aunque luego se ahogue.

Y desde aquí, una muestra de reconocimiento a la familia Primo de Rivera que ha decidido adelantarse al espectáculo mediático que dio el Gobierno con el cadáver de Franco y las profanaciones que le gustan tanto y el espectaculito que dio Bolaños y todo a su patalea y ha pedido el traslado de los restos para que se haga de forma discreta, ya que el Valle de los Caídos, va a dejar de ser un templo católico y, por lo tanto, la familia, me lo llevo yo antes de que lleguen los Bolaños y compañía a montar el numerito de la profanación y luego vaya usted a saber quién.

Porque es mejor que lo haga yo. A José Antonio le van a enterrar cinco veces a lo largo de su vida. Primero lo enterraron cuando lo fusilaron, luego asesinaron en el 36. Allí estuvo un año o poco más en una fosa común. Todavía controlaba el Frente Popular Alicante y se lo llevan al cementerio de Alicante.

Luego, en el 39, el traslado, una vez acabada la guerra, el traslado hasta El Escorial a hombros desde Alicante. Allí estuvo 20 años y luego se le volvió a cambiar. Y entonces ya se fue al Valle de los Caídos en el 59. Y ahora otra vez. Bueno, ha dicho la familia que el traslado se haga de forma discreta y sobre todo para que ese proceso no genere confrontación entre españoles, que es precisamente lo que busca el gobierno.