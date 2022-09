Carlos Herrera, sobre Isabel II: "Durante 70 años ha sido figura central, de dignidad del Reino Unido"

Audio

Señoras, señores, me alegro, good morning. Creo que difícilmente puede haber un ciudadano en el mundo que diga que no se ha enterado o se lleve la sorpresa de que ha fallecido la Reina de Inglaterra. Porque se asomen ustedes al medio que se asomen, aquí o en la Cochinchina, en la portada llevará el rostro, ese rostro en el que cabe tanta historia dentro, como es la jefa del Estado británico, la Reina Isabel. La magnífica Reina Isabel, habría que decir, a tenor de todas las consideraciones que se hacen sobre ella.

Una mujer que durante 70 años, un poquito menos que Luis XIV, que estuvo 72 en Francia, ha sido figura central, fundamental de equilibrio, moderación, sabiduría, sentido del deber, dignidad del Reino Unido. Que ha sabido transmitir además a la política de su país toda esa serie de valores, por eso su figura es realmente venerada y no solo en el Reino Unido, sino en muchos lugares del mundo. La Reina de Inglaterra, sin duda alguna, será protagonista en los próximos días, al igual que su hijo Carlos, el Rey Carlos, ya Rey Carlos, que ha tenido la fortuna poder ser el primer Rey británico que ha visto ganar al Betis en su primer día de reinado, en su competición europea.

El Betis, también a su vez, ha sido el primer equipo andaluz en vencer en competición europea bajo el reinado de Carlos III. Son modos de hacer historia, pero verán ustedes. Todas las consideraciones que se quieran hacer acerca de esta mujer caben esta mañana, la mayoría de ellas laudatorias.

El Rey Felipe VI estará presente en los funerales de la que, además de su colega en el reinado, en la cabeza de una monarquía, es su tía. A la que se ha sentido muy unido, como se sintió muy unido siempre el Rey Juan Carlos. Este programa ha podido saber que el Rey Don Juan Carlos no estará presente en los funerales de su querida prima Lilibeth, como la llamaba. Él la llamaba Lilibeth y la Reina de Inglaterra le llamaba Juanito al Rey de España. Que se veían con cierta asiduidad, porque cuando iba a Londres, especialmente después de su abdicación, el Rey Juan Carlos siempre la llamaba. Ella le decía, eres el único que me llama, Juanito, vente a comer conmigo.

Y comían allí en una salita de Buckingham, pues se supone que igual de mal que en el resto de lugares donde se come en Gran Bretaña. Pero mantenían una relación fluida y eso que no ha sido o no ha estado exenta de algunos momentos delicados, siempre con Gibraltar de telón de fondo. Cuando la boda de Príncipe Carlos con Lady Di, estaban invitados los Reyes, pensaban acudir, pero recuerden que la casa británica hizo un comunicado diciendo que el punto de donde partirían para hacer su luna de miel, sería Gibraltar. Y el Rey Juan Carlos le dijo a la Reina de Inglaterra, Lilibeth, vamos a hacer esto mejor, ¿por qué no paran en Algeciras, pisa Algeciras, se le recibe, luego pasa de visita por Gibraltar como el que no quiere la cosa y de ahí se va?

Y Lilibeth le dijo, yo no puedo cambiar el barco ni el destino de lo que quieran hacer mis hijos. Y el Rey le dijo, pues entonces yo no puedo ir a la boda, como podrás comprender.