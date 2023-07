Carlos Herrera, sobre el 23J: "El PP haría mal en dar por ganada la situación porque 10 días son un mundo"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Carlos Herrera ha comenzado la mañana recordando que faltan 10 días para las elecciones generales: "Ahora se está viviendo el calentamiento propio de los efectos del debate, la euforia en el PP, la decepción en el PSOE. Sánchez va a hacer otra gira mediática, están buscando ver cómo relanzan esta situación. Mal haría el PP en dar por ganada la situación porque 10 días son un mundo".

Termina el plazo para pedir el voto por correo

En este punto, ha recordado que "hoy lo que finaliza es el plazo para solicitar el voto por correo. Las oficinas de Correos van a estar abierta en horario extraordinario para facilitar los trámites. El día 16, en teoría, deberían haber recibido la documentación todas las personas que lo han pedido y el día 20 acaba el plazo para efectuar el voto".

"Según datos sindicales, hay dos millones y medio de personas que han pedido el voto por correo. De esos, más o menos medio millón ha ejercido ya el voto, eso el 20%. El resto son los que lo han recibido y aún no han votado o los que aún no lo han recibido. Hay dificultades, retrasos y Correos asegura que primero va a reforzar las plantillas, va a dar más horarios. Es inevitable que haya quienes consideran que va a haber un número importante que ha pedido el voto por correo que no va a poder votar", ha añadido.

Sánchez y Feijóo a diez días del 23J

Pero, "si eso ocurre, habrá que pedir cuentas al político irresponsable que se ha sacado de la manga esta fecha disparatada. Este político que es Sánchez, que ayer desde el extranjero, volvió a criticar a los rivales que concurren a las elecciones. La Junta Electoral le ha abierto un expediente por ese mismo motivo, pero Sánchez está fuera de control".

"Ahora todo está en decir que ni siquiera hizo caso de sus asesores. No responde ni a una falta de estrategia ni a una estrategia, responde a como es él, faltón, soberbio. Todo lo que se ha venido diciendo desde el debate corresponde a la imagen de Sánchez. Ayer en Murcia, Feijóo criticó a Vox por haber impedido la investidura de López Miras, es decir, es una llamada al voto útil, que creo que es lo que va a hacer de aquí al final de la campaña. Esta noche hay otro debate a siete con portavoces parlamentarios".

Bildu pide dejar de utilizar el lema 'Que te vote Txapote'

Y el otro asunto del día es Bildu, que ha terciado en la polémica de 'Que te vote Txapote'. Ha aparecido una diputada, que está en contacto permanente con el grupo socialista y condenada por colaborar con ETA. Ayer pidió que se deje de utilizar el lema por respeto a las víctimas. Los mismos que organizan homenajes a los etarras están pidiendo respeto para las víctimas porque dicen que entienden que Sánchez esté dolido. Bildu es el partido de Txapote y aun así ha sido el socio preferente de Sánchez estos años. Cuanto más lo intentan, más publicidad de le hacen a un lema que surgió de manera espontánea. Sánchez ha elegido a Bildu como acompañante y legitima a Bildu.