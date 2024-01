Carlos Herrera: "¿Qué es eso de que un museo supere el marco colonial o inercias etnocéntricas?”

Audio

Carlos Herrera analiza en su monólogo la actualidad que pasa entre otros asuntos por las palabras del ministro de Cultura Ernest Urtasun quien aseguraba este lunes que creará "espacios de diálogo e intercambio" para "superar un marco colonial anclado en inercias de género o etnocéntricas" en los museos estatales.

"Una pregunta que podríamos hacernos esta mañana mirándonos al espejo mientras nos afeitamos o nos pintamos los labios ¿cómo se consigue que un museo supere el marco colonial o el anclado de inercias de género o etnocéntricas? Una buena pregunta. Es de esas preguntas que no sabe responder ni el que es ni el que las propone, hay que ser muy intenso, pelma, para utilizar ese tipo de lenguaje que no es de madera, es de plomo, eso es este tal Urtasun", comienza el comunicador. "Se cree que ha venido a reescribir la historia y la cultura española"

Carlos Herrera se pregunta "¿qué es eso de que un museo supere el marco colonial o inercias etnocéntricas? ¿cómo se consigue que el museo de América o el Prado ignore lo que supuso el imperio español?

"Ya sé yo que lo de imperio español le debe producir urticaria, pero es que existió y pretender borrar los cinco siglos más tarde es una labor de absurdos, de idiotas, nunca va a conseguir otra cosa que no sea hacer el ridículo. El descubrimiento y la conquista de América no es solo historia de España es historia de la humanidad. Para su conocimiento y el de sus asesores, España no tuvo colonias, tuvo virreinatos y provincias".

"Y si hoy hay indigenismo es porque la conquista española a diferencia de otras, se caracterizó por respetar a las poblaciones indígenas y promover el mestizaje. Comparen ustedes Sudamérica con Norteamérica y sabrán lo que quiero decir".

De un ministro de cultura española, advierte "se esperaría que trabajara por dignificar la cultura, la historia española, que trabajara por desmontar los tópicos de leyenda negra, pero este ministro, como Sánchez, como el resto de los socios, son los primeros creyentes de la vieja leyenda negra, los abanderados de una operación que pasa por crear otra nueva leyenda negra de la España contemporánea".

"Lo estamos viendo día a día. Están creando la leyenda negra de una supuesta persecución ilegal al independentismo, el descrédito de la justicia española, es tan evidente la aparición tan clara la estrategia que ayer ese mismo ministro volvió a acusar a los jueces españoles de prevaricar, es decir, de actuar movidos por criterios políticos".

"Por mucho que repitan ataques a los jueces no vamos a dejar de denunciarlos, este es un gobierno lanzado en tromba contra el Poder Judicial, cada día, cada acto, cada manifestación, cada actuación es un acto de acoso a la independencia del poder judicial".

"Vuelta de tuerca a la legislación laboral"

Luego están los empresarios "que es la otra víctima preferida del gobierno". "Yolanda Díaz anunciaba otra vuelta de tuerca a la legislación laboral, reducir la jornada a 37 horas y media si los empresarios tragan bien, si no harán como con el salario mínimo, pactarán una propuesta aún más dura. Los trabajadores entrarán en los consejos de administración de las empresas, recuperará la petición de los nacionalistas vascos de dar prioridad a los convenios autonómicos por encima de los nacionales y de guinda anunció el encarecimiento del despido para que tenga carácter disuasorio para el empresario y reparativo para el trabajador, estos son los planes de esta tía que se viene a cargar completamente la negociación colectiva". incluso el contenido de la propia reforma laboral que ella misma pacto con sindicatos y patronal".

"Hoy cuenta ABC que el coste aproximado de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media puede ascender a 64.000 millones de euros".

Amnistía

¿Y de la amnistía qué? se ha planteado el comunicador. "Hoy en principio debe quedar configurada la redacción de la ley con la incorporación de las enmiendas en los diferentes grupos. Toda la ley es inconstitucional de cabo a rabo, como explicaron los letrados de la Comisión de Justicia en su informe. Pero la duda de la jornada es si finalmente el PSOE y Junts son capaces de encontrar una manera de reformular lo referente a la amnistía de los delitos de terrorismo".

Y esa discusión demuestra que la ley no solo es inconstitucional sino profundamente corrupta, se hace para personas concretas, singularmente para una Carlos Puigdemont".

"Con la colaboración de la subvencionada caverna periodística catalana han reciclado la información sabida de la llamada Operación Cataluña supuestos chanchullos, torpezas, delitos de José Manuel Villarejo para tratar de montarle todo un GAL a Mariano Rajoy ¿con qué intención? con la intención de meter en la cárcel al presidente que paró democráticamente el golpe y de amnistíar al presidente que lo llevó a cabo, esto es la doble cara de la moneda".

Grande-Marlaska



"Además el Supremo de autorizado otra vez habría que decir, al respetable Grande-Marlaska, ministro del Interior. El Supremo mantiene que incumplió la Ley de Extranjería al devolver a Marruecos a los jóvenes que protagonizaron la avalancha del 2021, sin seguir los procedimientos de la ley".

"Yo soy del convencimiento de que el ministro hizo lo que tenía que hacer, porque la ley no alcanza a contemplar supuestos como el de una invasión masiva como fue esa del año 2021. De la misma manera que entraron se abre la puerta y salen. Pero la Ley de Extranjería no contempla eso. Y que el Supremo te diga que la entrega fue ilegal porque violó la ley y los protocolos de protección de menores no acompañados, en cualquier lugar -y que además un juez acumule revolcones judiciales-, no deja de ser la norma habitual del sanchismo pero desde luego exigiría algún tipo de reflexión y algún tipo de decisión por parte de los gobiernos. No va a pasar nada", concluye Carlos Herrera.