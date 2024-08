Carlos Herrera: "A Puigdemont solo le faltó que Sánchez le dejara el Falcon para marcharse"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Pedro Sánchez está dispuesto a llevarle a Puigdemont avituallamiento a su escondite clandestino. El circo superó todas las expectativas. No había que ser un lince para pensar que se había fugado con las complacencias de todas las bandas.

Zarzalejos, experto en Derecho Procesal, avisa de qué pasaría si se localiza a Puigdemont en España Tras la nueva fuga de Carles Puigdemont, son muchas las preguntas que surgen acerca del escenario que se presenta en estos momentos Redacción Digital 08 ago 2024 - 22:20

Con complicidades porque los mossos no le detuvieron y algunos le ayudaron a huir. Es un gran daño para el prestigio del cuerpo policial catalán y para la desdibujada investidura de Salvador Illa.

La fuga de Puigdemont

El numerito de ayer de Puigdemont no puede hacerse sin el acuerdo de varias bandas. Huele a acuerdo entre Gobierno de Sánchez y ERC y a ese acuerdo se llegó en Ginebra o vete tú a saber donde.

Es una humillación para el estado y los españoles. Un tipo cruza la frontera, se pasea por Barcelona, da un discursito, saluda a los amiguitos que estaban allí y se va sin que nadie se lo impida y, mientras tanto, Illa en el parlamento catalán reclamaba que nadie fuera detenido.

Nadie hizo nada por detener a Puigdemont. Quebró con tanta tranquilidad porque sabía que no le iban a tocar ni un pelo. Tampoco la Guardia Civil, la Policía ni el CNI porque han sido desactivados por Marlaska.

Luego para justificarse se montaron una operación jaula. A Puigdemont solo le faltó que Sánchez le dejara el Falcon para marcharse. Esta burla está organizada para seguir en el poder, ha habido un cambio de cromos en el que el PSOE paga lo que pidan. No tienen ni convicciones ni principios, solo concentrar el poder y comprarán cualquier material ideológico.

La investidura de Salvador Illa

El independentismo gana el derecho a imponer sus discursos y a que sus idioteces las compre también Salvador Illa. No solo Sánchez no trajo a Puigdemont, sino que le hace su socio e impide que sea detenido. Sánchez e Illa rendidos ante estos sujetos a los que han colmado sus exigencias.

España está en manos de un indeseable que ha conseguido que este país se conforme y confirme como un país poco respetable.

¿Dónde está el fugado? Vaya usted a saber, no hay jaula que le valga. Él cumplió su parte del acuerdo apoyando a Sánchez y ayer sin reventar la investidura de Illa. Y Sánchez ha cumplido su parte, que no es otra que pueda desafiar al Tribunal Supremo.

Si le hubieran detenido antes o después del discurso, no habría habido investidura. No le detuvieron porque xxx Se están riendo de nosotros sin que nadie de explicaciones. Este Sánchez y los que le rodean no tienen ningún respeto a los españoles. Nos mienten y además se ríen. De lo de ayer no se puede pasar página porque esto se ha convertido en insoportable.

Que lo de Puigdemont no tape la indominia de la investidura comprada de Illa.