A estas horas de la tarde, podemos decir que el Parlament catalán tiene nuevo presidente: Salvador Illa.Todo esto después de que hace unas horas fuese interrumpida la sesión de investidura a petición de Junts tras lo ocurrido con Carles Puigdemont. El expresidente ha hecho acto de presencia en España 7 años después de huir para dar un discurso de tan solo 5 minutos y desaparecer de nuevo.

Pero ha sido imposible localizarle. De nada ha valido que se activara, desactivara y volviese a activarse la 'Operación Jaula' para tratar de detenerle. Dados los hechos, son miles las preguntas que nos hemos planteado, aunque seguro que nos surgirán muchas más.





¿En qué situación se encuentra Carles Puigdemont?

Pedro Fernández Villanea, abogado experto en derecho penal ha contestado a Pilar Cisneros en 'La Tarde' varias de ellas. Para empezar, tiene claro que "cuesta entender que esto pase en el siglo XXI con lo monitorizada que estaba la situación". Ahora bien, no hay duda de que Carles Puigdemont llevaba en España varios días, no ha llegado hoy. Es por ello por lo que, de alguna manera, "quienes tenían que saberlo, lo sabían".

Pero la situación que se ha dado hoy, tan solo "sucede si se quiere que suceda", apuntaba. A raíz de ella, se puede empezar a hablar en términos penales, concretamente, de comisión por omisión. Esto es cuando "se comete un hecho dejando de cumplir tus funciones por profesión, oficio o cargo", lo que responde a que "quienes deberían hacerlo no lo han hecho".

El expresidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont llega para intervenir en un acto de bienvenida organizado por entidades independentistas en el paseo Lluís Companys, a 8 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España).





Lo que cambia a partir de hoy es la situación del expresidente del Parlament, pues "desde un punto de vista penal, ahora se inicia otra causa". Aun así, cabe recordar que estaba condenado por delitos de rebelión y malversación, por el que sigue vigente la orden de detención. Hoy, al haber entrado, no entregarse y hacer por escapar, se inicia una nueva causa sobre la anterior con el siguiente matiz: "no es susceptible de ser amnistiada", ya que no se basa en el 1 de octubre de 2017, sino en el 8 de agosto de 2024.

¿Habrá consecuencias para Jordi Turull?

Otra cosa que ha quedado clara es que Puigdemont ha sido ayudado por otros para conseguir su hazaña, por lo que se pueden distinguir dos autorías en lo penal: la del cooperador necesario y la del cómplice. El primero es el que "ayuda con una ayuda lo suficientemente operativa". Sin ella, no se hubiera ejecutado todo esto. Por su parte, el cómplice "ayuda con actos tan importantes como para que se lleve a cabo".

El secretario general de Junts, Jordi Turull, interviene durante el acto de celebración del cuarto aniversario de la fundación de Junts, en el Théâtre de Verdure, a 27 de julio de 2024, en Amélie-les-Bains-Palalda (Francia).

Desde luego, algunos de los cooperadores son políticos, veasé Jordi Turull, ex diputado del Parlamento de Cataluña. Tal y como terminaba por detallar Fernández Villanea, "es posible que tenga que declarar por esa complicidad de los hechos", por lo que lo tiene complicado. No cabe duda de que "estamos en un escenario parecido al de los Juegos Olímpicos", pero "hoy España ha perdido y han ganado sus enemigos", finalizaba.