Carlos Herrera, sorprendido por lo que ha dicho de él públicamente Jordi Évole: "¿Qué está pasando?"

Carlos Herrera ha visto uno de los documentales más polémicos del año. La entrevista de Jordi Évole a Josu Ternera ha suscitado polémica por la posibilidad de que sirva para blanquear a la banda terrorista ETA o al mismo Ternera. Herrera se ha pronunciado sobre ello, una opinión que puedes escuchar aquí, y el director del mismo, Jordi Évole, ha respondido a la opinión de Herrera.

Escucha en el siguiente audio, cómo ha reaccionado Carlos Herrera a lo que Évole ha dicho de él:

La opinión de Herrera tras ver el documental de Josu Ternera

La rueda de prensa en la que se presentó la entrevista-documental sirvió para encender la polémica, tras la negativa de Évole a calificar a Ternera como "asesino", en un fragmento que rápidamente se viralizó en las redes. El mismo Évole quiso responder a ese aspecto concreto de la polémica en una entrevista en televisión, donde, además de asegurar que era un "militante fanático", aseguró que "evidentemente que es un asesino", aunque se lamentaba: "Aunque lo aclare, no servirá para nada".





Carlos Herrera, tal y como se puede escuchar en el audio que está adjunto en esta noticia, ha podido ver la entrevista en cuestión. Este fin de semana, tras garantizársele un acceso anticipado, el director de Herrera en COPE se ha podido formar una opinión y ha querido dejarla clara en el comienzo del programa de este martes: "Yo he visto la película de Évole, tuve acceso a ella este fin de semana y lo que puedo decir es que en ningún momento y bajo ningún concepto es un blanqueamiento de ETA", ha asegurado tajantemente.

En su conversación con María José Navarro, Herrera ha querido insistir en que ni de la banda terrorista, ni del personaje en cuestión. Bajo su punto de vista no existe "ni un blanqueamiento de Josu Ternera". Una opinión vertida tras haber podido ver el documental completo.

El periodista de laSexta agradece las palabras del comunicador de COPE

En redes sociales, y tras escuchar el fragmento de audio de Carlos Herrera, Évole ha querido agradecer la postura del mismo Herrera. En su cuenta de Twitter ha escrito lo siguiente: "A veces pasan cosas que usted no creería. Después de todas las barbaridades que se han llegado a decir sin verlo de "No Me Llame Ternera", esta mañana en Herrera en COPE va y Carlos Herrera habla de blanqueamientos. Suban el volumen y delen (sic) al play. Gràcies Carlos Herrera".

Un mensaje que María José Navarro ha querido hacerle llegar a Carlos Herrera en la mañana de este miércoles. Herrera, sorprendido, ha escuchado atentamente las palabras que el periodista de Atresmedia le ha dedicado.

Évole, decepcionado con su entrevistado

Jordi Évole y Màrius Sánchez presentaron este sábado "No me llame Ternera" en el Festival de San Sebastián, documental en el que el exdirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea (Josu Ternera) se sometió a sus preguntas "sin condiciones", aunque las respuestas decepcionaron a sus directores, a los que les hubiera gustado "un lenguaje más conciliador", han asegurado.

"Fue decepcionante que no tuviera un posicionamiento más conciliador", ha manifestado Évole en la rueda de prensa previa a la primera proyección de la película para el público del Festival, tras haber producido "un ruido" mayor del que esperaban los dos directores del documental.

Évole ha asegurado que, aunque están acostumbrados a las polémicas, nunca imaginaron una carta como la firmada por más de 500 personas, entre ellas el filósofo Fernando Savater, el escritor Andrés Trapiello y la europarlamentaria de Ciudadanos y víctima de ETA Maite Pagazaurtundúa.

"No estábamos preparados para ese ruido", ha señalado el periodista, que ha lamentado que se criticase el filme sin verlo y que se le enmarcase en un proceso de blanqueamiento de ETA.

"Es un tema siempre espinoso. Lo cojas por donde lo cojas puedes pinchar, pero habríamos preferido que se hubieran dicho las cosas después de ver la película", ha apostillado.

Una grabación de 9 horas

Ha explicado que grabaron la entrevista con Ternera en mayo de 2022 y que, como el exdirigente etarra se autoinculpó del crimen del alcalde de Galdakao en 1976, decidieron buscar a la otra víctima de este atentado, el policía municipal Francisco Ruiz, que sobrevivió tras haber sido tiroteado, y que accedió a participar en el documental.

Los directores de "No me llame Ternera" han visto en Ternera, al que filmaron durante nueve horas, a un "militante que pone a la organización por encima de todo" y que "habla mucho más para dentro que para fuera, a los presos, a la militancia", lo que, según Sánchez, "anula la posibilidad de un discurso más conciliador".

"Un militante fanático se me ocurre también", ha dicho Évole tras la intervención de un periodista que ha señalado que el exjefe de ETA era también un asesino, aunque el director de "No me llame Ternera" entiende que a ellos tampoco les corresponde entrar en esas calificaciones. Évole piensa que entre los miembros de la izquierda abertzale hay "cierta cobardía en decir todo lo que piensan" para no ser considerados "disidentes".





Sánchez ha señalado que la entrevista se gestó "a base de picar mucha piedra". "Pasamos de la negativa inicial a que accediera. Fue complicado", ha asegurado.

No planteó condiciones ni que se pasaran líneas rojas. En ese caso, los directores no habrían aceptado hacerla, ha remarcado Évole, que cree que Urrutikoetxea está "obsesionado por la imagen que se tiene de él en los medios".

"Hasta ahora otras personas han hablado por mí, ahora voy a hablar yo", dice Ternera al comienzo del documental, durante el cual afirma además que de él se ha hecho "un trofeo". "Me sitúan entre los malos porque se ha hecho un relato de vencedores y vencidos", comenta.

Évole ha indicado que su propósito al pensar en el documental era "arrojar luz donde nunca había habido luz". "Queríamos tener el punto de vista que jamás habíamos visto, el punto de vista de ETA. Para nosotros era importante conocerlo por muy doloroso que pudiera ser. Era nuestro deber periodístico, es un orgullo absoluto haberlo hecho".

