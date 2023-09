Herrera: "Mientras se habla de la amnistía, somos el país de Europa donde más ha subido la presión fiscal"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

En España hay quienes están acusando a los demás de preparar una rebelión. Es triste tener que escuchar a individuas, una europarlamentaria socialista, diciendo en Europa, que la actual oposición en España está preparando un golpe.

Hay españoles que creen que tienen que rebelarse, claro que sí, decente y lícitamente. Rebelarse y no permitir que un gobierno de España venda su democracia y su Constitución por siete escaños ¿Convocar manifestaciones es golpismo? ¿Es rebelión?

El PP ayer anunció la convocatoria de un gran acto cívico en Madrid el último fin de semana de septiembre, dos días antes de que comience en el Congreso la investidura de Feijóo. La convocatoria es el último de los elementos de la campaña que el PP ha lanzado ante la posible amnistía que exige Puigdemont.

Ayer, sin necesidad de pasar por el Senado, Emiliano García Page dejó clara su posición sobre la amnistía y recordó lo que todos sabemos, que solo dos días antes de las elecciones, el presidente del Gobierno dejó claro que no iba a haber amnistía.

Page tiene toda la razón. Hay dos observaciones, el 23 de julio demostró que a muchos españoles les da igual la vergonzosa fonoteca de Sánchez, le van a votar igual. Y dos que aquí lo que cuenta en realidad no es lo que diga Page, sino lo que vayan a hacer los diputados socialistas de Castilla-La Mancha el día que se vote la amnistía, que van a votar que sí.

Mientras, los miembros del Frankenstein siguieron la disciplina de Moncloa de llamar golpista a Aznar y por extensión a Feijóo. Junqueras es un delincuente llamando golpista a Aznar. Los que convocaron las manifestaciones para rodear el Congreso, ahora quejándose de que el PP monte una manifestación. Esta es la izquierda de los escraches, del no pasarán... y ahora también quiere decidir quién tiene derecho a manifestarse en España.

La enorme polémica sobre este asunto llegó ayer al Parlamento Europeo. Los portavoces de distintos grupos polemizaron en la Eurocámara, estuvo particularmente bien el líder de Ciudadanos, Adrián Vázquez, que comparó los ataques de Sánchez a los que se están perpetrando en Polonia o en Hungría.

Por cierto, en Europa se complica el futuro de la cesión más inocua que se ha hecho a Puigdemont. Ayer Suecia se opuso de manera pública a la propuesta de hacer oficiales en Europa el catalán, el gallego o el vasco. Evidentemente, Europa no va a abrir ese melón que es carísimo. Sin embargo, aquí en España hacemos todo lo contrario. No se lo pierdan, también se va a permitir hablar en bable y en aranés, pero como no hay traductores, será el propio orador el encargado de traducirse a sí mismo aprovechando el tiempo que tiene a su disposición.

Mientras estamos entretenidos hablando de amnistías golpistas, el precio del aceite ha subido un 52%, la gasolina está en máximos, la Seguridad Social tarda dos meses en darte una cita para arreglar la jubilación, los trenes llegan tarde siempre y la OCDE descubre que somos el país de Europa donde más ha subido la presión fiscal y los salarios están más castigados.