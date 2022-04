Carlos Herrera: "La mascarilla es lo primero que les va a quitar el Gobierno sin hacerles daño"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días. A esta ciudad en la que nos encontramos hoy, Albacete, de 218.000 habitantes, ahora mismo le faltan unos 1.000 o 2.000 o 3.000 en el casco urbano, porque están aquí dentro. Están en el Teatro Circo de Albacete donde esta mañana hacemos el programa y les agradezco mucho que se hayan levantado tan pronto y estén aquí gracias de verdad.

Albacete recibe a Herrera con aplausos

Desde las 6 de la mañana muchos de ustedes ya estaban en la puerta de este lugar de este Teatro Circo desde finales del 19 aproximadamente, qué es una auténtica Bombonera. El Teatro Circo operativo más antiguo del mundo documentado con papeles. Este Nueva York de la Mancha donde nos encontramos hoy y donde algunos hemos pasado momentos de nuestra vida muy importantes. Ustedes se acordarán de la 11 unidad de ferrocarriles que había en la estación de tren, más allá de las vías.

Aquello era el centro de preparación de Fuerzas Especiales más importante, posiblemente de Europa, donde estábamos la gente de ferrocarriles. Todo aquello que venían ustedes de azul andar por ahí, eso éramos nosotros. Es decir, cuando se pronuncia el nombre de esa unidad, gente de los Seal, de los Gurkas, de los Boinas Verdes, del SAS, de Delta Force, se ponen de pie y se descubren, porque lo que era aquello... Lo sabemos los que lo vivimos. A mí me hace particularmente muy feliz venir aquí, les contaré algunos detalles de aquellos pasajes.

30 años de la Expo de Sevilla

Recordaba antes a las 6 que hoy se cumplen 30 años de la inauguración de la Expo de Sevilla. Alguno de ustedes estuvo en la Expo de Sevilla, seguramente. No me miréis así que no sois tan jóvenes.

Es verdad que fue una gran operación, una gran operación del Estado, aquel año prodigioso con los Juegos Olímpicos en Barcelona, con la Expo de Sevilla, con la capitalidad cultural de Madrid... Es verdad que con aquello se gastó muchísimo más dinero del que seguramente se había de gastar y muchos hicieron negocio indebidamente, pero la operación para la ciudad de Sevilla para España de imagen mundial fue absolutamente... Tal día como hoy lo inauguraba el rey en el monasterio de Santa María de las Cuevas, allí en la Isla de la Cartuja y algunos estábamos allí trabajando. Fíjense si llevamos tiempo en esto.

El fin de las mascarillas en interiores

Bueno, hoy es el día en el que se acaba la mascarilla, es lo primero que les va a quitar el gobierno sin hacerle daño. Cada uno se la quitará si quiere. En algunos trabajos, pues dependerá de la ventilación de cada lugar, de la separación de los trabajadores para que trabajen. Un taller Bangladesí, por ejemplo, difícilmente puede tomar todavía la decisión de quitársela, pero bueno, otras instalaciones perfectamente pueden hacerlo.

Esto es un momento ideal, abonado para los cursis del mundo, que empiezan a hablar de la belleza de las sonrisas y de las caras descubiertas y de la franqueza de los rostros.