Carlos Herrera: “Juanma Moreno le ha dado un revolcón al tablero político de Andalucía”

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Bienvenidos a este este lunes 20 de junio, un día antes de que oficialmente comience el verano cuando la temperatura ha bajado un par de escalones, diría yo casi 10 escalones, de la ola de calor a una brisa agradable mañanera que vivimos aquí en el Hotel Querencia de Sevilla, en la azotea que nos ha servido de cuartel general durante estas jornadas que hemos dedicado a estas elecciones. También ustedes a través del streaming decope.es y en TRECEpodrán ver resúmenes de vídeos de lo que esta mañana vivimos. Suenan las campanas porque son las 8. Hombre, no tanto porque vaya a venir el presidente de la Junta de Andalucía, pero desde luego vaya repique de campanas dio ayer el votante andaluz.









EL PP HACE HISTORIA EN ANDALUCÍA: CONSIGUE LA MAYORÍA ABSOLUTA Y GANA EN LAS 8 PROVINCIAS





Doy por hecho de que usted sabe que el PP ha ganado las elecciones, y doy por hecho que incluso de que sabe que las ha ganado por mayoría absoluta. Pero por si acaso ha vivido usted ajena a esa realidad le recuerdo: que el PP obtuvo 58 escaños, 3 más de los 55 necesarios para tener mayoría absoluta; el PSOE obtuvo 30 por los 33 de Susana Díaz de las anteriores elecciones, que ya fue un mínimo histórico. Fuentes socialistas reconocían sotto voce que todo lo que fuera menos de 30 era el acabose, pero se han quedado en ese límite del colapso orgánico.Vox ha obtenido 14, dos más de los que tenía; aspiraba a ser juez y parte la política andaluza. Por Andalucía, la sopa de letras en las que estaba involucradoPodemos, solo saca 5; Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez se tiene que conformar con 2 y el descalabro de Ciudadanos de 21 a 0.

Ahora analizamos todo esto con tranquilidad pero el mejor calificativo o prácticamente en el que coincide casi toda la opinión pública de España hoy es que el resultado de estas elecciones es histórico y algunos lo califican de hazaña. Hazaña de un hombre, Juanma Moreno, que ha sido el vencedor en las ocho provincias andaluzas, incluidas aquellas que nunca jamás habían visto una victoria del Partido Popular; las más, de forma contumaz, socialistas, entiéndase Jaén o Sevilla.

Juanma Moreno le ha dado un revolcón al tablero político de Andalucía

Una victoria con tranquilidad, que le ha dado un revolcón al tablero político de Andalucía. Podemos decir que Juanma Moreno se lo ha llevado todo. Con un partido, Vox, que ha crecido pero por debajo de sus expectativas; ese es el gran problema de las expectativas, crees que pasa obtener un aumento bárbaro, un crecimiento singular y aunque crezcas te sabe a derrota, a pesar de que en el plano real sea una victoria. Pero sí podemos decir, utilizando una imagen, que Vox ha vivido un frenazo en seco, en la realidad. La caída acusada de la izquierda es notable, la derecha y el centro derecha obtienen el 60% del Parlamento andaluz; la izquierda el 36 % enn proporción de votos, del 60 al 36.

LA VICTORIA DEL PP EN ANDALUCÍA PONE A SÁNCHEZ CONTRA LAS CUERDAS





¿Ha habido un voto de censura al Partido Socialista? Seguramente sí, con Sánchez de fondo, que ya sabe lo que le espera y que aun sabiendo que iban a perder no creían que fueran a perder por tanta diferencia. Ni siquiera le cabe el consuelo al socialismo de haber dado alas a Vox, ya que yo difícilmente voy a gobernar al menos enfoco la campaña para que el PP no tenga más remedio que depender de Vox y yo poder utilizar un argumento o una estrategia a nivel nacional, e incluso a nivel andaluz, que a mí me permita mantener un hilo permanente argumental. Tampoco eso ha salido.

Pedro Sánchez tiene los días contados

Pedro Sáncheztiene los días contados. Hacer las cosas que ha hecho Sánchez, elaborar las políticas, las alianzas y las decisiones que ha tomado Pedro Sánchez tienen un precio y se ha visto en Andalucía. Vio venir la debacle y como hace siempre se quitó de en medio.





HERRERA ANALIZA EL RESULTADO ELECTORAL EN ANDALUCÍA

La moderación y la praxis, más una buena campaña, han dado a Moreno Bonilla un despampanante triunfo, que se adivinaba pero no en esta proporción. El único que lo ha adivinó y al que no todos le hicimos caso fue Narciso Michavila, que clavó literalmente el resultado. Núñez Feijóo lógicamente se frota las manos, ya sabe que sin Andalucía no hay futuro. Y a Ciudadanos lo ha vaciado el PP, configurando tal vez un injusto castigo porque ha sido un socio leal de Gobierno y además ha desarrollado, a través de buenos consejeros, políticas muy razonables. La extrema izquierda queda pulverizada y el PSOE, pues el PSOE, se resume posiblemente en una lectura absolutamente incorrecta de la realidad, la lectura que ha hecho, por ejemplo, su portavoz Adriana Lastra con cara de cólico biliar o de trombo hemorroidal agudo, ayer por la noche dando un poco de vergüenza ajena.

Bueno habrá que analizar seguramente durante los próximos días de dónde vienen los votos, los 800.000 votos que han ido a parar al Partido Popular. Evidentemente muchos del saco de Ciudadanos, pero hay 500.000 más y habrá que buscar su origen y seguramente eso nos va a permitir tomar alguna que otra sorpresa.

La pregunta que algunos hacen es ¿tiene sentido ahora agotar la legislatura? Miren, Pedro Sánchez claro que lo va a intentar, porque ahora llega el verano, llegan los turistas y llegan los fondos europeos en septiembre, de verdad; y una posibilidad de distraer al personal haciéndose una foto con Biden en la cumbre de la OTAN. Pero los problemas de fondo siguen estando ahí, los que han llevado a este resultado Sánchez además del éxito que haya tenido la política del Gobierno andaluz presidido por Moreno Bonilla. Las alianzas, los amigos, los pactos la inflación y las malas compañías es un lastre muy difícil de superar. Veremos también si Podemos se echa al monte, si hace irrespirable la coalición de gobierno; veremos también si la plataforma de 'SÚper Yoli glamour' que se ha estrenado haciendo el ridículo en Andalucía se lía a mamporros con el PSOE, con Podemos para hacerse un hueco que ahora mismo no tiene. Y veremos a Sánchez intentando hacer piruetas para sobrevivir mientras su barco se hunde, porque a Sánchez le ha pasado Andalucía la misma factura que le pasaron en Galicia, Madrid y Castilla y León; y además duplicada.