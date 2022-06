Carlos Herrera: "Es la izquierda la que presenta un electorado más desmovilizado y no han encontrado la tecla"

Vídeo

Andalucía está ya oficialmente en campaña electoral. 19 de junio, elecciones. Seis millones y medio de andaluces deciden el gobierno que vamos a tener para los próximos cuatro años. Las encuestas, ayer el CIS, por una vez, coincide con el resto de las empresas de sondeos y dice que el PP va a ganar ampliamente, pero no con mayoría absoluta.

El hecho de que el CIS coincida con las demás por primera vez, y no haga el ridículo como lo hizo hace 4 años en Andalucía, tiene también doble lectura. Porque como todo lo que toca Tezanos, que es todo lo que toca Sánchez, queda con el maloliente sabor de la intoxicación. También quién le dice que el CIS no esté a la desesperada intentando ayudar al Partido Socialista desmotivando el electorado popular. Oye vais a ganar, no os preocupéis, marchaos a la playa, no tenéis que votar, etcétera, etcétera, etcétera.

Esto siempre hay que pensar lo peor. Sube con fuerza Vox, en esa encuesta el PSOE repetiría los resultados del 2018. Es la izquierda la que presenta un electorado más desmovilizado y hasta el momento no han encontrado la tecla para activar a los votantes. El miedo a la derecha, el miedo la ultraderecha, bueno parece que no se movilizan y habrá que ver la fortaleza de la victoria de Moreno y si le permite gobernar en solitario como viene reclamando toda la campaña.

Si consigue el resultado que vaticinan las encuestas, pues se habrá encumbrado como el gran varón del PP de Feijóo junto con Ayuso y un líder indiscutible de la política nacional. Y también habrá que ver el crecimiento de Vox de la mano de Macarena Olona. Están centrando toda su campaña en exigir su presencia en el próximo gobierno y, cuentan con una gran ventaja, y es que toda la izquierda le está haciendo la campaña, la están situando en el centro de la campaña.

Ya veremos el eje izquierda-derecha cómo se desplazan en Andalucía. La subida de PP y de Vox es un claro vuelco a favor de la derecha. Eso se consolida, tiene influencia en la política española para los próximos años. Habrá que ver el objetivo del Gobierno del PSOE. Saben que ganar está fuera de cualquier posibilidad, pero si lo hacen bien pueden deslucir la victoria del PP.

Ahí estaría el CIS, engordando al máximo las expectativas de Moreno para desmovilizar a los suyos y luego en la noche electoral decir, hombre no fue para tanto y luego vamos a engordar a Vox para hacerle imprescindible en la gobernación de la Junta. Enseñar ese pacto como señuelo de cara a las generales. Esto es lo que viene en España, ya que no van a ganar, que la derrota le sirva de argumento para las próximas generales.

El paro bajó en España por debajo de los tres millones de parados por primera vez desde 2008. Tirón del turismo que se crearon 213.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social, que es un dato importante, muy importante porque son 200 menos que cobran el paro y 200 más que paga la cotización. Es objetivamente un dato bueno, simbólicamente también. Los tres millones de parados son una barrera psicológica.

Claro, el gobierno lo apunta esto a su mini reforma laboral. Básicamente, esa reforma mantuvo todo lo sustancial de la legislación laboral de Rajoy salvo lo que afecta a la temporalidad. Están prohibidos los contratos temporales y los contratos por obra. Ahora son indefinidos, es decir fijos, pero existe la figura del fijo discontinuo, que tú puedes trabajar 4 meses en la temporada turística y el resto del año está sin trabajo, pero sigues vinculado a la empresa. No cobras, pero tampoco figuras en las listas de paro. Y este es el apartado grande que ha estado creciendo. ¿Eso quiere decir que la calidad del trabajo mejora en España? Pues hombre, no.

Te puede interesar:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio