Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Esta música nos señala que ya es 1 de diciembre, que la autopista hacia la Nochebuena y la Navidad ahora mismo está limpia de nieve, y por lo tanto está abierta. Y ya la recorremos con los sonidos propios de la época.

También un sonido propio de la época, como si fuera la voz de los niños de San Ildefonso, la Lotería de Navidad, es la delEGM que vamos a conocer ahora:

EGM: COPE lidera el crecimiento de la radio en España, con Carlos Herrera como número 1 del prime time

COPEes la emisora generalista que más crece en el último año y alcanza los 3.720.000 oyentes diarios

Así lo reflejan los datos de la tercera ola de 2022 del Estudio General de Medios (EGM). La cadena gana más de 300.000 oyentes en los últimos doce meses, sigue liderando el crecimiento de la radio española y ya son 3.720.000 personas que cada día se conectan a su antena para informarse y entretenerse.

Carlos Herrera cierra el año manteniendo el liderazgo del ‘prime time’ radiofónico. #COPECrece en #EGM.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado













España se la juega en el Mundial de Qatar ante Japón





Comienza diciembre y, oiga, l día viene muy entretenido. No solo porque a las 20h hay un partido de fútbol importante, España contra Japón; sino porque en el Congreso esta tarde se empieza a debatir, se debate la ley de sedición, ¡ay! perdón, el retirar el delito de sedición del Código Penal, hay enmiendas a la totalidad y esas enmiendas van a ser rechazadas, luego los trámites seguirán pero todo tiene prisa para acabar antes de final de año y tener el año 2023 listo para repartir en paguitas los 32 mil millones extra que ha ganado el Gobierno con motivo de la inflación.

Audio









Irene Montero y su "ansia" por liderar Podemos





Pero ayer, ya saben ustedes que el día era muy importante porque comparecía Grande-Marlaska para hablar de los sucesos de la valla de Melilla. Y comparecía solo, le dejaron literalmente solo en el banco del Gobierno. Nadie, nadie quiso estar con él, huyen como apestados o le consideran a él un apestado. Y sin embargo, siendo ayer la presencia de Marlaska y los hechos de la valla de Melilla graves o menos graves pero, en primer lugar, hay que dejar claro que lo que hubo en Melilla en un intento de invasión de una frontera soberana y los países tienen derecho a defenderse. Otra cuestión es si hubo o no hubo muerto en territorio por metros, escasos metros, español o no, que deberá dilucidarse. Pero, de todo eso no tiene toda la culpa Marlaska, Marlaska lo que hizo, lo que hizo la Guardia Civil fue defender la integridad de la frontera española. Pero como les digo, realmente el foco se lo quitó esta desquiciada de Irene Montero a la que se le ocurrió, nada más y nada menos, que acusar al Partido Popular de fomentar la cultura de la violación.

Audio









Es decir, antes de ayer se expulsa a una diputada por decir que los de Bildu son filoetarras, se le expulsa; y por decir que la cultura de la violación está encarnada en el Partido Popular señora Batet le llama uy, uy, la atención, que te voy a dar así con un palito. Bueno, miren, a esta Irene Montero se le ha ido la cabeza, nunca es que la haya tenido muy bien en su sitio, pero siempre ha sido una trastornada de poca eficacia. Pero ahora, la verdad, es que quiere desplazar completamente a Yolanda Díaz, quiere hacerse con el cetro de Podemos y la mejor de las formas que ella considera que tiene es hace ruido. Lo de ayer no fue una ocurrencia que tuvo sobre el calor y el fragor de la batalla parlamentaria, eso lo llevaba escrito en un papel, preparado en un papel. Nada menos que fomentan la cultura de la violación, o está muy nerviosa o tiene mucha ansia de ser la líder de Podemos o muy energúmena, fuera de sus cabales. Todos le piden la dimisión, hasta las feministas a las que ha dividido, incomoda al PSOE, incomoda a otros ministros seguramente, solo hacía falta ver la cara que tenía la ministra Diana Morán, que estaba al lado en el banco azul.

Y, además, ¿qué es eso de la cultura de la violación?, ¿existe en alguna parte la cultura de la violación? Es un crimen en cualquier lugar del mundo. Claro, y eso alivió un poco a Marlaska que ayer era, en prioridad, la noticia, era lo importante. ¿Qué piensa Pedro Sánchez de todo esto?, ¿apoya a esta profesional del odio, a esta analfabeta funcional que han pergeñado una ley que ha motivado alivio penal, ya vamos por 43 abusadores? Si estas cosas pasan, es porque a Pedro Sánchez le gustan o las consciente.

Emilio Naranjo









Y luego, dediquemos hoy, bueno dedicaremos mañana las horas que debidas a lo que ocurra y lo que se discuta en esta anulación del delito de sedición a partir de hoy hasta que finalmente eso salga adelante. Como dice Javier Lambán, presidente de Aragón, “a España le habría ido bastante mejor si un adulto como Javier Fernández hubiera continuado en la secretaría general del PSOE”.

Ni una palabra más.