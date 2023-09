Herrera: "Feijóo no va a lograr la investidura porque ganó las elecciones, pero no derogó el sanchismo"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Estamos en el Congreso de los Diputados para seguir de cerca el discurso de investidura del candidato que ha nombrado su majestad el Rey para ser presidente del Gobierno. Es cierto que es un discurso en el que el candidato tiene que aprovechar para dar un mensaje a España, es decir, trazar un plan político, de futuro, el desafío de una vieja nación que se encuentra en momentos de cierta incertidumbre. Todo eso no crean ustedes que es más productivo que necesario, para algunos es una cuestión de supervivencia.

Feijóo no va a ser el primer candidato que se presente a una investidura fallida, ya se presentó Sánchez con 131 apoyos. Feijóo tiene 172. También Rajoy en 2016 tenía 170 escaños y perdió entonces. Luego ya saben cómo acabó la historia.

Discurso de Feijóo y réplicas del resto de partidos

Hoy la sesión comenzará a las 12, el candidato hará un discurso que se presume largo. Y después habrá un debate. En este caso, no es como en el Senado, donde los tiempos favorecían a Sánchez ante un Feijóo sintético por obligación. Estamos en un debate en el que no hay límite de tiempo para el candidato para replicar a todos los grupos. No sabemos qué va a hacer Sánchez, lo normal es que él replique a Feijóo, pero también puede mandar a Patxi López.

Por cierto, es muy divertido que los 'Salvayolandas' están justificando su salida de olla porque es que se había leído un libro de un escritor futurista que de vez en cuando escribe en el New York Times.

No sabemos cuantos portavoces van a intervenir en nombre de Sumar, si saldrá solo Yolanda Díaz o van a ser algunos más. Por otra parte, también tenemos la certeza de que el PNV renuncia al pinganillo, hablará en castellano para que le entiendan y usted pagando pinganillos, interpretes y servicios de traducción.

El fantasma de la amnistía

La principal dificultad que tiene el discurso de Feijóo es que su programa de Gobierno, la apelación a grandes pactos de Estado, va a chocar con un fantasma que aún no está, pero va a estar, que es la amnistía, de la que ya presume ERC.

La amnistía es el precio que el independentismo catalán exige para hacer presidente a Sánchez, que ahora están solo en el desarrollo técnico del proyecto. La prueba de ello es que Martín Pallín, uno de los catedráticos del uso alternativo del derecho, adelanta en 'El País' que incluiría todos los delitos de 2014. Dice que es inconstitucional lo que hicieron, pero que no es delito.

El sanchismo sigue vivo

En unas horas, Feijóo va a comenzar su intervención. Hay una enorme expectación. No va a ganar la investidura porque ganó las elecciones, pero no derogar el sanchismo. El sanchismo es Frankestein y ha salido de estas elecciones vivo y reforzado con el golpista Puigdemont. Como todo en esta vida, Sánchez pasará más pronto o más tarde y lo que le toca a Feijóo es fortalecer su alternativa.

Un discurso capaz de presentar a la sociedad un proyecto político en el que se sientan representados no a todos los que le votaron, sino aquellos que jamás pensaron que estaban votando la liquidación de su estado de derecho.

