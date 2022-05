Carlos Herrera explica las consecuencias del fósforo blanco: el nuevo crimen de guerra de Rusia en Ucrania

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días

¿Qué tal están?, son las 8 de la mañana de un lunes, ya es lunes 16 de mayo del 2022.





JUAN CARLOS I PODRÍA VENIR A ESPAÑA ESTE FIN DE SEMANA





Bueno, cosas que sabemos, cosas que les contamos. ¿Sabemos qué?, que el Rey Felipe ha ido al Golfo Pérsico, a Abu Dabi, a presentar sus condolencias por la muerte del jeque de allí; bien, hasta ahí normal, lo que es que se llama pegar el cabezazo, tú a pegar cabezazo, qué buena persona era, se llevan siempre a los mejores… en fin, estas cosas que decimos. Y, luego te vuelves y normalmente eso lo hacemos a un tanatorio, relativamente cercano, que se ha tenido que trasladar a Abu Dabi, que ahí 6 horas no te las quita nadie, ir y volver en el día. Un pequeño detalle, en Abu Dabi vive su padre el Rey Juan Carlos que hace dos años, prácticamente, salió de España para no crearle problemas ante un Gobierno que le acosaba, una situación que ha despejado, por cierto, y que debería haber servido para que si el Rey Juan Carlos quiere, que tampoco creo que tenga muchas ganas, se venga a España diversas ocasiones.

Dice, informa la Casa Real queel Rey Felipe habló por teléfono con su padre una vez en el avión. ¿No hubo tiempo para verse, no había rincones discretos en Abu Dabi para poderse ver cinco minutos? Bueno, el caso es que dio el cabezazo, se volvió a montar en el avión y desde el avión le llamó y dice ‘ya nos vemos en Madrid’. Claro, el ‘ya nos vemos en Madrid’ quiere decir que se supone que dentro de algunos días el Rey Juan Carlos tomará un avión y vendrá, vean ustedes el programa de regatas de Sangenjo y en función de eso -yo de regadas no entiendo-, pero bueno, en función de eso a lo mejor le puede apetecer ir a disputar alguna de ellas. Bueno, eso es coger el avión vamos, el vuelo Abu Dabi-Sangenjo todavía no se ha abierto, o sea tiene que volar a otro sitio y luego irse ese hasta Vigo. ¿Eso puede ser Madrid?, sí, a lo mejor, hay otras posibilidades; pero y si es Madrid ¿parará en su casa? Porque el problema estaba, como saben ustedes, en que el Gobierno no quiere que duerma en La Zarzuela, a lo mejor que se eche una cabezadita en el sillón puede, en el sillón de su despacho así con la cabeza, ¡ay!, que no te quedes dormido ¿eh?, vaya que entonces estés aprovechando recursos públicos. Y Juan Carlos quiere, si va a La zarzuela quedarse en La Zarzuela, no irse a la casa de un amigo y ahí está el problema; que a lo mejor va a Sangenjo a la regata y de vuelta cuando pase por Madrid para irse a coger el avión, pues saluda a su hijo y tiene la agenda libre. Eso es lo que hay.

Audio









Y como todo es un esperpento, todo es un esperpento por mor de un Gobierno que ha inflado la investigación de las causas hasta la náusea con tal de fastidiar todo lo que pudiera, ahora lo único que le queda es decirle que no puede dormir en su casa, es un disparate, es un disparate tremendo. Bueno, vamos a ver. Ya le iremos avanzando más cosas a medida que sepamos pero les prometo que esos todo lo que sé.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









EL FÓSFORO BLANCO: EL NUEVO ARMA DE RUSIA EN UCRANIA





En el mundo la cosa está en que Finlandia y la OTAN, ya saben ustedes han dicho que si a la Alianza Atlántica y la Alianza Atlántica ha dicho dame seis meses y arreglo los papeles. Aquí el problema es Turquía que tiene capacidad de veto y que no ve muy claro lo de ampliar la OTAN por el norte, pero bueno, Erdogan hace estos jueguecitos ¿no? Tiene una relación muy cercana con Rusia…

Pero hay imágenes de este fin de semana que parecen confirmar que Rusia ha atacado la acería de Mariupol con fósforo blanco.Fósforo blanco es un nuevo crimen de guerra, emplear un tipo de armamento que no está permitido por la Convención de Ginebra, pero es un armamento que es capaz de deshacer los huesos del cuerpo, con lo cual yo me ahorro cualquier descripción sobre el tormento que puede sufrir una persona que lo inhale. Ante estas informaciones, ¿cómo dos países como Finlandia y Suecia que tienen al hijo de Putin allí al lado, no van a querer meterse bajo el paraguas de la OTAN? Claro, los servicios de inteligencia de cada país le habrán dicho a los gobiernos de cada país que eran reticentes, igual que las opiniones públicas, que oiga mire el paraguas que tenemos da para que nos cobijemos cuatro, si queremos un paraguas de verdad que coja todo el país, está la OTAN. O eso o se expone al de ahí enfrente, que ya ve usted lo que está haciendo con el fósforo blanco. Bueno, esta semana conoceremos más detalles.













HERRERA ALABA A CHANEL TRAS SU PASO POR EUROVISIÓN





Y el fin de semana ha sido un fin de semana televisivo, eurovisivo, con la actuación de esta muchacha, de Chanel. Un tercer puesto que en realidad es un segundo porque el primero, Ucrania ganó pero Ucrania, es decir, Ucrania presentó un mamarracho de canción pero daba igual, el público le regaló, el público no los jurados, le regalaron su solidaridad. Quedaban el Reino Unido, tenía una gran canción, una gran canción; y España, podía haber ganado el uno o el otro. Lo hubiéramos hecho en voto de jurado con que Rumanía nos hubiera dado un poquito más que solamente un puntito, siempre Rumanía es tan generosa con la canción española… Pues ha nacido una estrella con esta muchacha y espero que lo disfrute como se lo merece. Pero también ha nacido la mejor respuesta a esta ingeniería social progre que se recuerda en años, y en concreto a la sección femenina de esta ingeniería social que aspira que todas las mujeres sean como Irene Montero, o como Adriana Lastra. Que vistan, que voten, que hablen, que piensen… Toda esta tropa que dice matria en vez de patria, que persigue azafatas de la Fórmula 1 para que no lleven minfalda, que animan abortar con 16 años sin contar con los padres, que dice niñes, que convierte la igualdad en una guerra de sexos…





Bueno, pues a esas las ha derrotado Chanel haciendo una cosa revolucionaria que es ejercer de mujer libre, es hacer lo que le da la gana, presumir de curvas, de tipo, de poner a toda Europa de pie con una canción, una canción, qué quieren que les diga yo ni me acuerdo del estribillo, no sé cómo es. Pero la intentó prohibir la ‘Policía del Pensamiento Progre’, esa que dice defender que las mujeres decidan hasta que deciden ser Chanel, y entonces saltan a prohibírselo todo para protegerlas de ellas mismas. Fíjese usted el machismo como es, y ahora aplauden. Sacan notas por ahí diciendo cuanto nos alegramos, pero cuando Chanel ganó el Festival de Benidorm y la candidatura de televisión a Eurovisión; Podemos, Comisiones Obreras pidieron que se revisara, trataron a la muchacha como si fuera una fulana porque preferían a una cantante más acorde con parámetros ideológicos, la que dice que las tetas asustan a los hombres, en fin lo que suele asustar es no tener contacto con ella periódicos; pero o las que le gustan a Otegi, Junqueras y compañía pues porque eran ese folk así de raíz… Y con eso la atacaron, pidieron el VAR de las votaciones, llevaron preguntas al Congreso de los Diputados... hicieron lo imposible por echarla de Eurovisión, porque no quieren mujeres empoderadas como Chanel lo que quieren son mujeres uniformadas, sumisas como la banda de la tarta. Y a todas ellas, ellos, elles; también les ha ganado Chanel cantando contra el puritanismo progre, moviendo el culo empoderado porque le da la gana mientras todas estas hiperventiladas se llevaban las manos a la cabeza y se hacían las ofendiditas. Ahora están todas buf, qué éxito Chanel, enhorabuena, qué bien, plas, plas, plas, plas, plas,… jajaja; ya te diré yo el plas, plas plas, donde lo daba yo.

Audio