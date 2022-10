Carlos Herrera: “Convertir el MidCAt en el BarMAr es convertir el AVE gasístico en el tren de la bruja”

Audio

Señoras, señores, me alegro buenos días

¿Qué tal? Bienvenidos a este 21 de octubre, es viernes, son las 8 de la mañana. Ya, felizmente todo acabó, el susto que nos llevamos ayer a estas horas ¿verdad?, con lo del Hospital de Basurto en Bilbao una perturbada, parece, anduvo merodeando por habitaciones, al final se llevó a un niño recién nacido. Un niño recién nacido con la excusa de que iban a hacerle una prueba, el niño se Aimar, los padres se quedaron de cuadros cuando el niño no aparecía, se vieron las cámaras y se vio que esta mujer había huido de la clínica con algo que, sospechosamente, era un bulto y podía ser el niño. Fue una noche de pesadilla. Finalmente esta mujer que anduvo por ahí en casa de una amiga y que decía que ella estaba embarazada y que iba a tener un niño, etc, etc… lo dejó en el felpudo de un piso. Llaman al timbre de e piso, sale la madre, se encuentra un niño dormido envuelto en un trapo. Así se lo contó a ‘El Cascabel’ en TRECE.

Bueno, al final la Ertzaintza fue buscando a esta mujer, la encontraron en el banco de un parque llorando, arrepentida… todo lo que quieran ustedes. Pero, menudo susto, menudo susto.





SE BUSCA UN NUEVO PRIMER MINISTO EN REINO UNIDO TRAS LA DIMISIÓN DE LIZ TRUSS





Bueno, vamos a ver. Hablando de sustos y de estas cosas. Miren, hay como le diría yo. ¿Cómo estará la cosa en el Reino Unido que los primeros ministros les duran 45 días? Y, además, fíjense oj, porque la solución al entuerto puede ser el mismo que lo empezó Boris Johnson, que es como si aquí se cansarán en el PSOE de Sánchez y la solución que buscaron fuera Rodríguez Zapatero. Miren,lo peor de esta crisis británica es que daña un poco, o bastante, a las políticas fiscales liberales en las que Truss tenía razón. A ella no se la cargan por bajar impuestos, que es una medida imprescindible, sino por no acompañar esa medida de una reducción de gasto público y por hacerlo desde un país que por el brexit está muy solo, absolutamente solo. Podrán seguir empeñados en el Reino Unido de que el brexit ha sido una buena solución, pero les ha traído solo fiasco atrás fiasco. Un tremendo retroceso político y económico y, por supuesto, aislamiento. Eso, a algunos ingleses les gusta pero tanto aislamiento no sé yo ¿eh?. No han llegado ni a los 100 días Lizz Truss, el Partido Conservador se ha hecho añicos, no representa la mayoría que le permite gobernar; veremos si eso acaba, en como les digo, que vuelva otra vez Boris Johnson, que haya otro intermedio o que convoquen elecciones. Pero nos deja, efectivamente, la moraleja deque liberal y populista a la vez no se puede ser, porque si lo eres Mildred, acabas cómo has acabado tú, echando el país a los zorros, literalmente.

ADIÓS AL MIDCAT, HOLA BARMAR





Eso en el Reino Unido y de nosotros ¿qué? Bueno, saben que esta madrugada ha sido larga en Bruselas, los líderes europeos han llegado a un acuerdo en mecanismos de de energía y Sánchez, Costa y Macron sí que han llegado a un acuerdo:convertir el MidCat en el BArMar, ¿eso qué es lo que es? Bueno, pues con convertir el AVE gasístico en el tren de la bruja, más o menos. El MidCat es un proyecto que comenzó el Gobierno de Rajoy, se enterraron a y 3.500 millones y paró el gobierno de Sánchez. A través de los Pirineos meter en Francia un gasoducto para surtir al resto de Europa de algo que nosotros tenemos y de lo que somos libres en plantas regasificadoras, viene el gas en un barco licuado, se transforma y se manda.

Los franceses han dicho, Macron ha dicho que no quiere y ha convencido a Sánchez y Costa ,y también a Scholz, Scholz no es la señora Merkel por cierto, en hacer un submarino, un tubo submarino, de Barcelona a Marsella que ya veremos lo que cuesta y que ya veremos quién lo paga. Seguramente lo pagaremos todos en la tarifa. Los 3500 del MidCat este ‘BarMar’ y, bueno, pero como es verde y va a llevar hidrógeno, dicen. El hidrógeno, pues luego hablaremos de él; si lo del hidrógeno verde sale bien y es el futuro y España es un gran productor distribuidor pues es magnífico, pero el hidrógeno es un combustible todavía por desarrollar y puede que demasiado inestable como para que se pueda transportar a través de un tubo de forma estable, que esa es otra.





OTRO GOLPE DEL SUPREMO A PEDRO SÁNCHEZ





Bueno, vamos a ver. Además de Sánchez no sacar el MidCat, se lleva otro revolcón, un cierto revolcón y a ver cuánto tardan en decir que el Tribunal Supremo es fascista y está vendido a la CEOE, a los del puro, a los poderosos y tal y que cual y le aplican la nueva ley de Memoria Democrática y todo eso. Con esta ley Sánchez sigue intentando jugar al España de los bandos, las trincheras y lo va a lograr pero no como quiere, sumándose el de los socios que tiene, herederos de etarras, golpistas, chavistas, populistas, et, etc, etc. El Tribunal Supremo ha anulado la medida de Yolanda Díaz de anular automáticamente todos los despidos durante la pandemia, que es lo que tiene legislar tonterías con postureo. O sea tú puedes legislar que sueldo mínimo sea de 2000 €, o que tenemos que ser felices por decreto, o que las empresas en ruina no despidan, o que se aprueba la muerte, o el hambre,o la tristeza pero luego llega la realidad que no es tan guay, y te pone en tu sitio.





LA AMENAZA DE VOLKSWAGEN





Y la otra encrucijada energética en la que estamos, en la que nos encontramos ahora mismo, es en los últimos movimientos en Volkswagen. Que ha vuelto a amenazar con echarse atrás y no poner en marcha la famosa planta de Sagunto para baterías de coches eléctricos. Lo han venido deslizando alguno de sus directivos. ¿Dónde está el problema? Que el Gobierno prometió ayudas de hasta diez mil millones para electrificar la planta de Martorell, la de Navarra y hacer una fábrica de baterías en segundo, pero de ese dinero hasta ahora solo han llegado 167 millones y Volkswagen dice que con tan poco dinero lo de meterse en ese berenjenal no lo ve claro. Hay muchos lugares en Europa que también tienen acceso a fondos de Bruselas, estarían encantados con llevarse ese proyecto. Aquí el problema está en que el sector automovilístico no declara la rentabilidad de electrificar el mercado. Lo decíamos, abra usted la ventana, ¿cuántos coches hay ahí parados en su calle? Imaginen ustedes que esos, más los de la calle más allá tienen que cargar por la noche para estar completamente en marcha a esta hora. ¿Dónde cargan?, pues poner en marcha toda esa infraestructura no es una cuestión de voluntad progre y estupenda y verde y maravillosa, es que cuesta mucho más tiempo, una inversión salvaje. O la hace la administración con dinero del contribuyente o el sector privado no lo ve claro, porque si eso fuera rentable y estuviera claro que se iban a forrar, las inversiones privadas ya estarían corriendo como aviones, sin tener que mendigar a los gobiernos y ahí está el quid de la cuestión.

Hacer castillos en el aire sobre tubos de hidrógeno sin saber si, todavía, si el hidrógeno se va a poder transportar en los tubos que se usan hoy en día para el gas, es tan bonito como fantasioso. Y prometerle a Volkswagen el oro y el moro y luego que no llegue, vamos, es que ni moro, ni oro ni nada parecido. Y esto se encuentren con que el dinero tienen que ponerlo ellos para hacer esa planta que satisfaga las previsiones de que todo esté electrificado dentro de 10 años, pues me parece a mí que es un negocio, digamos, que regular, bastante regular.