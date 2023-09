Carlos Herrera: "Llaman desleales a González y Guerra por seguir diciendo lo que todos han dicho hasta el 23J"

Vídeo

Señoras, señores. Me alegro. Buenos días.

Ya es viernes. Lastimosamente, habría que decir, pero ya es viernes. Aunque no podemos decir que esta semana no nos hayamos entretenido, que no nos hayamos divertido. Lo hemos pasado bien o bien de mal, lo que quieran, pero ha sido la semana del pinganillo. También la semana de la amnistía y ahora empieza a ser un poco la semana en la que comienzan los tiritos sobre Alfonso Guerra y Felipe González, por parte del socialismo sanchista, si es que hay otro socialismo que no sea sanchista.

Pero bueno, el PSOE revolviéndose contra González y Guerra, los tipos que llevaron al PSOE a sus máximas cotas de éxito y de poder. Pero ahí lo tienen.

Lo cierto es que la semana ha sido muy clarificadora. Mientras el Congreso organizaba el circo del pinganillo, antes de que se aprobara el circo. Primero lo hacemos, luego lo debatimos y luego lo aprobamos. Y ha quedado aprobado

Fuera del Congreso era muy interesante todo lo que unos y otros iban diciendo. Oriol Junqueras desvelaba que el pacto del PSOE con el independentismo para sacar adelante la amnistía ya estaba cerrado a mediados del mes pasado. Y Sánchez lo vino a ratificar desde Nueva York. Es una declaración que le perseguirá mucho tiempo, de la misma manera que le persiguen las hemerotecas.

El conflicto político nunca debió derivar en una acción judicial, cosa que no pensaba antes de las elecciones del 23J. Ayer, ante estos micrófonos, el expresidente Mariano Rajoy reiteró sus críticas a la amnistía, pero es que además desmintió a Sánchez. Claro, yo le preguntaba: Usted en el 2017, cuando negociaba la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ¿este hombre le mostró su inquietud porque no estuvieran haciendo las cosas debidas o porque estaban a punto de judicializar una cosa que nada más era una crisis política? ¿Qué dijo Mariano Rajoy? Sánchez nunca mostró oposición alguna a la actuación de la Fiscalía o de los tribunales para atajar ese golpe.

Pero es sólo la palabra de Rajoy controla de Sánchez, si es que la de Sánchez no fuera la basura que es.

Es que ahí está de nuevo la hemeroteca para poner a Sánchez frente a sus mentiras que lo tengo aquí. 7 de septiembre del 17. El PSOE de Sánchez, a través de la estadista Adriana Lastra, muestra todo su apoyo a la querella que el fiscal Maza presentó contra Puigdemont. Decía Lastra, y tenía razón, sin respeto a la ley no hay democracia.

Marzo del 2018, también lo tengo aquí, después de que Llarena mande a los cabecillas a prisión, Sánchez escribe en su cuenta de Twitter: Nuestro proyecto político defiende el cumplimiento íntegro de la ley y la Constitución, y cuidado, la izquierda no puede aliarse con separatistas porque es profundamente insolidario.

Sánchez En 2018: Después de la detención de Puigdemont: Vivimos en un Estado social y democrático de Derecho. Nadie está por encima de la ley.

Bueno, pues ahora dice, para justificar sucesión al chantaje, porque él quiere ser presidente, que siempre se opuso a la acción de la Justicia ante un conflicto político. Mentira. O mientes ahora o mentías antes. Cabe la posibilidad de que mintieras antes y mientas ahora, porque eres capaz de eso y más.

No es que Sánchez mienta por sistema, es que si un día llegara a decir una verdad, le daría un shock alérgico. Además, no hay que remontarse a lo que decía Sánchez en 2017. Esto es lo que decía el gobierno de Sánchez cuando en junio del 2021 concedió los indultos a los golpistas. Tomen nota: La base de nuestra convivencia radica en el imperio de la ley y ello se traduce en que nada ni nadie está por encima de ella, y sigue: A diferencia de la amnistía claramente inconstitucional que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito, y remata: Quienes actuaron contra la Constitución tuvieron que asumir su responsabilidad de acuerdo con lo que determina la ley.

La próxima entrevista que se le haga a Sánchez, simplemente con que el que se la haga, si no es tragasables, supongo que sacará estas cosas. Yo no lo voy a entrevistar, pero no tengo ningunas ganas de que me mientan en la cara. Pero ahí tienen a Sánchez en 2021, dejando en evidencia al Sánchez del 2023 y llaman desleales a Felipe González y a Alfonso Guerra por seguir diciendo lo que todos han dicho hasta la noche del 23 de julio.

No había que ser un lince para saber que se iba a desatar una campaña feroz contra ellos. Y ahí está. Les han llamado desleales, antiguos. Iceta le ha llamado antiguo. Pero fíjense que ni Ábalos, ni Iceta, ni Santos Cerdán, nadie ha sido capaz de poner un solo argumento sobre la mesa para defender el enésimo cambio de postura de Sánchez.

Como siempre, a los argumentos políticos replican con insultos. Esto lo hacen habitualmente con el PP, pero ahora también ya se lo aplican a los suyos. Y han servido esas palabras de Sánchez de acicate para que el Partido Popular se haya volcado aún más con intensidad en la concentración, en la manifestación que han convocado para la mañana del domingo en Madrid. Feijóo recordó que estamos ante un fraude electoral, el PSOE negó la amnistía.