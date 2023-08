Barbosa: "El que esté preocupado por las concesiones que hicieron ayer, que se prepare para la segunda tanda"

Vídeo

Penúltimo viernes de este mes de agosto, con un fin de semana que se presenta caluroso. De hecho, los que vayan a salir al monte que tengan cuidado porque, a partir de hoy, tenemos una situación de riesgo extremo de incendios en casi toda la península.

A ver si conseguimos que el verano termine más o menos tranquilo en ese sentido, como lo está siendo a pesar de que no nos hemos podido librar de fuegos como el que está sufriendo Tenerife. Ya son más de 3000 las hectáreas quemadas y dicen que es el más grave en Canarias de los últimos 40 años.

Ojalá haya suerte, y hoy tenemos buenas noticias. En todo caso, si en vez de salir al monte sus planes de para este viernes pasan simplemente por hacer cosas mucho más prosaicas como poner en marcha la casa tras las vacaciones y hacer la compra en el super, ahí el que puede salir chamuscado es el bolsillo.

Para que se haga una idea, la botella de aceite ya va camino de los 10 euros el litro. Y ese es el drama que nos tenía ocupados hasta hace poco y que nos debería seguir inquietando, pero aquí “lo que nos encontramos”, curiosamente, esta mañana es mucho confeti.

Arranca una nueva legislatura

El confeti de los partidos de izquierda que, como se barrunta que la economía se va a poner peor de lo que está, no le viene mal que los españoles dejen de preocuparse tanto de la economía y empiecen a preocuparse mucho por acabar con el problema territorial. Ese sí va ser, a partir de hora, el asunto que nos tiene que quitar el sueño Si no, ya lo verán.

De momento, lo de la victoria del PSOE para controlar la mesa del Congreso ha sido un poco como los fichajes de verano en el fútbol. Igual que el Madrid ha fichado a Bellingham y el Barça a Gundogan, ayer Pedro Sánchez anunció que el 'Frankestein Fútbol Club se ha hecho con los servicios de Puigdemont.

Fíjense ha conseguido Sánchez hacerse con el imprevisible Puigdemont antes que Florentino con el imprevisible Mbappé y a Sánchez sólo le faltó hacer como Florentino y decir aquello de "Querido, Carles, tú naciste para jugar en el Frankestein". Y fue presentar al nuevo fichaje y lo del debut de Puigdemont con su nuevo equipo fue como cuando Ronaldo debutó con el Madrid, que le metió dos goles al Alavés.

178 a 139, la muy nacionalista Francina Armengol, el ejemplo viviente de que el PSOE puede ser un partido tan nacionalista como los nacionalistas, pues presidenta del Congreso.

Las cuentas para que Feijóo la investidura

Claro, ya no es que el PSOE se haya hecho con la mesa del Congreso, que es fundamental para poder sobrevivir a la legislatura que se nos viene es que “la brecha que se abrió ayer entre PP y Vox” rebajó el marcador de Feijóo a sólo 139 escaños, en lugar de los 172 que se blandían como capital político para acometer el intento de investidura.

Y eso ahora alimenta el potente discurso, ((del potente brazo mediático del sanchismo)), en el sentido de que “dónde va Feijoo queriendo que el Rey lo proponga a él primero para la investidura si sólo tiene 139 apoyos”.

En el PSOE dicen que, si mantienen para la investidura los apoyos de ayer para la mesa, y le plantean al Rey una mayoría de 178, por encima de los 176 necesarios pues que blanco y en botella. Y aún así, en el PP parece que no pierden la esperanza de que Feijóo todavía pueda ser investido porque creen que ese número tan bajo de 139 apoyos, es más escandaloso que real.

¿Cuál sería la explicación? Pues que, en vista de que no iban a hacerse con la Mesa porque Junts había dado el OK al PSOE, preferían no ceder un puesto en esa mesa a Vox, para mantener abierta la vía PNV, ni que sea como el que se agarra a la cornisa con las uñas para no caerse al vacío.

Esa teoría la alimenta el hecho de que Coalición Canaria, que estuvo tonteando con la abstención, al final, cuando el vio el despelote del Frankestein, prefirió no participar de la jauría y apoyó al PP.

Y en el PP todavía quieren pensar que, con Coalición Canaria, podrían llegar a los 176 contando con que a Vox se le pase el enfado de ayer (que le llevó a no apoyar al PP por no cederle un puesto en la mesa) y contando con que el PNV todavía se pueda pensar lo de un gobierno del PP sin ministros de Vox.

Desde luego hay que reconocer que, así a priori, parecen cábalas muy cogidas con pinzas. Porque, además de todo eso, habría que agarrarse a la idea de que Puigdemont cumpliera su amenaza de ayer en el sentido de que “haber apoyado al PSOE para que controle la mesa del Congreso, no garantiza que dentro de unos días apoyen la investidura de Sánchez”, y tal y cual.

El 'sí' de Puigdemont a Pedro Sánchez

¿Qué pasa? Que ayer, quieras que no la incógnita se despejó bastante, por no decir del todo. Porque es verdad que había que ser prudentes y no descartar al cien por cien, que un personaje como Puigdemont pudiera jugar al bloqueo total.

Pero al final sacó su lado más pragmático: "aunque acercarme al Sanchismo me pueda igualar un poco a mis rivales de Esquerra al final el único que puede evitar que yo acabe en la cárcel y el único que puede tener el cuajo suficiente para indultarme o darme una amnistía es Pedro Sánchez"

Así que por mucho que el delincuente fugado se ponga duro, como ayer se puso duro, como también se puso dura ESquerra, con lo de “ojito, que la investidura va a ser otra cosa y habrá que negociar y tendrán que ceder mucho” al final, lo normal, es que pase como con la votación de ayer.

Con lo cual, el arranque del 'Frankestein 2.0' va a ser algo parecido a un tsunami: si la entrada del agua en la tierra es más aparatosa, lo peor es cuando se retira otra vez buscando el mar. Es decir, el que esté preocupado por las concesiones que se hicieron ayer, que se prepare para la segunda tanda de concesiones que se harán en la investidura.

Las concesiones de Sánchez para presidir el Congreso

De momento, ¿qué es lo que ha concedido Sánchez con tal de tener el control de la mesa? Pues, por ejemplo, abrir una comisión de investigación para que los separatistas sigan alimentando la teoría de que el Estado español es un Estado crimina que les espió de forma ilegal durante el Procés (como si no fuera legítimo que un estado de derecho sepa qué se traen entre manos unos delincuentes) y, ojo, otra comisión para que den pábulo a la teoría conspiranoica de que España permitió, o directamente alentó, los atentados yihadistas de las Ramblas para perjudicar a los separatistas.

Es decir, a Pedro Sánchez ya le va bien que el Estado tenga que sufrir injurias y calumnias, en sede parlamentaria, consistentes en alimentar el bulo de que España es capaz de matar a pobres catalanes en las Ramblas, con tal de perjudicar a Puigdemont. O sea, no sólo es que haya alguien capaz de alimentar esa teoría sino que a un presidente del gobierno en funciones le dé igual que los separatistas puedan "enmerdar" con eso en el Congreso, con tal de seguir gobernando.

Claro, visto así ya casi lo de menos es que a Francina Armengol le faltara tiempo para decir que, a partir de ya, se va a poder hablar en cualquier idioma cooficial en el Congreso.

Todavía no está claro si simplemente se permitirá que se hable en otros idiomas y el que no lo entienda que se aguante o si se pondrán a gastar dinero en traductores y pinganillos en el Congreso, que es un sueño húmedo de los nacionalistas, que siempre han querido convertir el parlamento nacional en la Asamblea General de la ONU para transmitir la idea de que España, en realidad, es una entelequia.

Bueno, pues es puerta ya se ha trapasado con una observación a destacar. Al bloque “mal llamado” progresista, (que no es progresista), le ha dado ahora la fiebre por el respeto a la diversidad lingüística, pero sólo allí donde el castellano sea mayoritario. En los territorios donde hay un idioma autonómico, allí no van a promover la diversidad lingüística. Al contrario, allí lo que van a seguir haciendo es imponer el monolingüísmo, como hizo Armengol a la que han premiado con la presidencia del Congreso por haber dificultado el derecho a trabajar en la administración balear a los españoles que no dominasen el idioma autonómico.

Esto son los “supuestos progresistas”, amantes de la igualdad, que no nos engañemos: están ganando la batalla. Y están llevando a España, ahora ya sí que sí, a un cambio del modelo de Estado por la puerta de atrás. Cuando toda la pléyade de partidos minoritarios, sobrerrepresentados por el sistema electoral que tenemos, se propusieron arrinconar a la derecha constitucional para que eso funcionara necesitaban de la colaboración el PSOE.

El PSOE era el único que podía frenar esto, pero para eso necesitaba tener sentido de estado. Porque si el PSOE acepta la tentación de esa oferta la oferta de “gobernarás en una España carcomida por nosotros, pero gobernarás tú” el PP entonces tiene poco que hacer, con este sistema que nos dimos en el 78.

Como podría conseguir el PP llegar a Moncloa

Al PP lo que le queda es la triste tesitura de no poder decir que no a Vox, pero sin poder de dejar de tenerle asquito a Vox y sin querer simpatizar mucho con el PNV, porque el PNV es lo que es, pero teniendo que acercarse al PNV. Al PP lo que le queda es tratar de mezclar el agua con el aceite y eso es muy difícil. Porque en eso el PSOE siempre le va a ganar.

Al PP siempre se le va a notar más la incomodidad y la duda de pactar con Vox, que al PSOE las insoportables contradicciones de tener que pactar con filoterroristas y derechas tan nacionalistas como egoístas. El PSOE pacta con ellos, les llama a todos progresistas y a correr. A tirar confeti.

El PP, no. El PP aprieta con Vox, cuando no tiene que apretar en campaña electoral. Y luego se separa de Vox justo para provocar que le digan, a pocos días de reunirse con el Rey, que sólo tiene 139 apoyos, buscando un apoyo del PNV, que lo normal es que no llegue. Esa es la trampa en la que ha metido a España ese proyecto que comenzó en 2003 en Cataluña: que consistía en aislar a la derecha, con el pacto de Tinell.

Que es lo que justo ayer se materializó en Madrid: la llegada al Congreso de los Diputados del famoso pacto del Tinell. Ya no es que lo haga el PSC, es que lo hace el PSOE. Y si Cataluña ha acabado como ha acabado, pues háganse una idea de lo que le espera al conjunto de España, con la dinámica política que acaba de coger un impulso definitivo.

Y si no, echen un vistazo al cuarto punto del acuerdo de ayer entre PSOE y Junts que consiste en "seguir explorando vías para que el conflicto catalán deje de estar judicializado".

El PSOE, que va de progresista y de luchar contra la corrupción, pactó ayer sin problemas con un partido que es heredero político de la Convergència del 3% y que tiene a una dirigente condenada por corrupción como Laura Borrás y un líder fugado de la justicia, como Puigdemont.

Pactar con los herederos de la corrupción del 3%, después de haber rebajado el delito de malversación para que la malversación política sea más fácil y esté menos castigada. Y pactar con soberanistas, después de haber quitado el delito de sedición. Vamos, se diría que este PSOE no tiene muchos remilgos ni con la ética y con la estética.

En todo caso, ¿qué significa eso de explorar vías para que la justicia salga de lo que llaman el conflicto catalán? Pues eso quiere decir que lo de la amnistía para Puigdemont lo van a seguir mirando, pero que a Conde Pumpido hay que darle tiempo para que encuentre la pócima con la que poder hacerlo posible.

Que no será fácil porque la amnistía es peor que el indulto. Ya no es que perdonen por la cara a un delincuente, es que la amnistía supone que el Estado asuma que sus tribunales impusieron sentencias injustas que deben ser, no solo perdonadas, sino olvidadas. No lo decimos nosotros: lo dijo el exministro Juan Carlos Campo, el día después de conceder los indultos. Ahora Campo está en el Constitucional y a saber lo que decidirá si le toca algún día pronunciarse sobre una posible amnistía.

Y todo por seguir en Moncloa, donde ahora nos tratarán de convencer de que la prioridad ya no es la economía, sino el modelo territorial. Y muchos, volverán a comprar el relato. Hoy, Armengol comunicará al Rey la situación y ahí don Felipe tendrá que comenzar las consultas para una investidura que promete polémica.