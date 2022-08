Barbosa: “Se nos encoge el alma al ver esos vecinos que vuelven a reunirse en su pueblo atacado por el fuego"

Audio

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este lunes 22 de agosto de 2022.

Parece que fue ayer cuando estábamos celebrando San Juan, con esas noches cortas y esos días eternos. en los que uno cena todavía con bastante luz solar y ya, quieras que no, estamos afrontando la que va a ser la última semana completa del mes de agosto. Ya la semana que viene, se nos meterá por medio el mes de septiembre y ahí es donde dicen que vamos a tener que apretarnos los machos en lo que económico, y en lo energético, que luego lo mismo tampoco es para tanto, porque de todo se sale y porque Dios aprieta, pero no ahoga.

Pero bueno, no está demás, como decíamos esta mañana, que si usted que me escucha está todavía en la playa, aproveche y disfrute lo que queda, que luego cuando vuelves a la rutina se echa en falta. stá uno delante del ordenador y se acuerda de esas mañanas de playa, de esa rutina de calcular si la marea está subiendo o bajando, antes de clavar la sombrilla, de ese sentarse a mirar el mar hasta que llega la típica española, que coloca seis o siete sombrillas en formación de falange romana como si trataran de proteger la nevera, la tortilla de patatas, las empanadillas y todos los avíos que traen.

Lo de la playa es curioso, porque sobre todo en el sur, no solo en el sur, pero en el sur se da con especial costumbrismo, se nota que somos un país muy familiar y muy social. De juntarnos los conocidos a hacer piña.





LA VUELTA A CASA DE LOS VEVCINOS AFECTADOS POR LAS LLAMAS





Y, miren, eso se nota en los momentos buenos cuando uno está de vacaciones y se dispone a pasar un día de playa, y se nota también en los momentos malos, como cuando, por ejemplo, un incendio, se lleva por delante hasta el 98% de la superfície del municipio, como le ha sucedido a Bejís, en Castellón.

Lo bueno, y ese es el buen sabor de boca como el que comenzamos esta semana, es que el incendio va por el buen camino y ya ha sido estabilizado. Enseguida actualizamos los datos pero, visto lo visto este fin de semana, nos quedamos sobre todo con el alivio de los vecinos de Teresa, Sacañet o de algunas pedanías de Andilla que han podido volver a sus hogares. Gente que, como suele suceder en estas situaciones extremas, se debaten entre la alegría por regresar a casa, la tranquilidad de ver que la vivienda sigue donde estaba y la “pena negra”, que se le pega a uno en el pecho, cuando ve como todo el contorno ha sido devorado por las llamas.

También los hay que han tenido peor suerte y, además de paisaje, tienen que lamentar que su casa sí se quemó o que su modo de vida se ha ido al traste. La verdad es que siempre que pasan estas cosas (ya nos pasó también con el incendio de Zamora) se nos encoge el alma al ver esos vecinos que vuelven a reunirse en su pueblo, que se hablan, que se buscan físicamente porque necesitan ese vínculo, ese vínculo de pueblo herido, de pueblo atacado por un enemigo feroz que les ha arrebatado algo.

Y pareciera que eso que ahora falta (sean unas viviendas, sea un monte verde, sea una manera de ganarse la vida…) se intente compensar con el cariño y la solidaridad de tu gente, de los que “sois” Teresa, Sacañet o Bejís. Porque los pueblos, al final son su gente y la gente, mejor o peor, al final sale adelante, aunque no sea fácil.

Pues ahora toca sacar fuerzas de donde las hayas, limpiar, documentar los daños y a esperar que lleguen las ayudas que, por lo que estamos viendo en los incendios de comienzos de verano, por desgracia, no llegan precisamente rápido.

REACCIONES DE MOHAMED VI A LA POSTURA TOMADA POR SÁNCHEZ RESPECTO AL SÁHARA





¿Por cierto, saben el que tampoco se da mucha vida a la hora de reaccionar? Pues Mohamed VI. Porque resulta que el Rey de Marruecos ha tardado más de cinco meses en valorar positivamente, de forma pública, el volantazo de Pedro Sánchez respecto al Sáhara.

Bueno, se podría decir que Mohamend VI se lo toma con calma a la hora de dar las gracias a Sánchez y pasarle la mano por el lomo, por aquel giro difícilmente comprensible y todavía no explicado a la opinión pública. Porque a la hora de soltarnos a centenares de menores marroquíes en Ceuta, cuando se enfadó por la entrada en España del líder del Frente Polisario, para eso, el monarca marroquí bien que se dio prisa.

Pero sí, la verdad es curioso ver cómo, después de aquella reunión (en la que encima se rieron de Sánchez colocando la bandera española del revés...) el Rey marroquí haya tardado tanto tiempo en decir, públicamente, por su propia boca, que la decisión de Sánchez ha sido, literalmente, “clara y responsable”.

Ahora el problema está en lo de siempre: al que le ha faltado tiempo para poner el grito en el cielo, al ver que Mohamed VI está la mar de contento, es al Frente Polisario, que ha vuelto a reiterar que Sánchez deja a España en muy mala posición. Eso, traducido, quiere decir que el partido diplomático que se está jugando en el norte de África no ha terminado y que con Argelia nos seguimos jugando el suministro de gas, en unas condiciones precarias.









No tanto porque pueda dejar de enviarnos gas, sino porque nos puede endurecer las condiciones. De momento, de ser nuestro principal vendedor ya ha pasado a tercer posición. Y los dos que más gas nos venden ahora son para deprimirse. Uno, por lo caros que son sus buques butaneros (Estados Unidos) y el otro porque es Rusia.

Sí, la Rusia que ha provocado la guerra de Ucrania, y buena parte de nuestros desvelos energéticos resulta que ya nos vende más gas que Argelia. Una situación que no es más que la consecuencia de los datos que conocimos en el mes de julio: la importación de gas argelino había caído un 42% hasta julio y las compras ha Rusia han crecido más de un 15%.

Desde luego, si lo del Sáhara era una jugada maestra, desde luego la opinión pública española sigue esperando que se lo expliquen bien, porque cuesta de entender.













EL PSOE PREPARA EL INDULTO DE GRIÑÁN TRAS LA SENTENCIA POR LOS ERE





Y luego está, no lo que cuesta de entender, sino, más bien, lo que sería mejor no tratar de entender. Porque, en realidad, sería deseable que no estuviera pasando. Como eso de que el PSOE haya dedicado este fin de semana a tratar de convencer a los españoles de que la sentencia de los ERE es injusta.

Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, nada menos que el número tres de los socialistas, si atendemos al organigrama, se ha dedicado a abonar el terreno para el posible indulto a José Antonio Griñán y, quién sabe, si a más condenados por el fraude de más de 600 de euros de dinero público en la trama de los ERE.

“Que la sentencia es injusta" ¿Y por qué? Pues porque él lo dice. Básicamente, lo mismo que hacían Esquerra y Junts Per Catalunya para denigrar la sentencia del Tribunal Supremo por el golpe del 1 de Octubre. Daba igual que la sentencia estuviera perfectamente argumentada, en arreglo al delito de sedición hasta el punto de que el tribunal descartó tirar la rebelión, con la cabeza puesta en todo momento en que la Justicia europea no pudiera poner ni media pega…

Naaada. Daba igual: la sentencia era injusta y había de desprestigiar a los jueces y al propio estado de derecho. Bueno, pues ahora no lo hacen los separatistas que están en la gobernabilidad del Estado, gracias al PSOE. No, es que ya lo hace directamente el PSOE, que como avisó Rubalcaba, parece que, de juntarse con los malos, se le está pegando todo lo malo.

Es que es el PSOE el que ya se ha olvidado incluso de aquella muletilla de “respetamos las decisiones judiciales”para directamente acusar a los magistrados de dictar sentencias injustas y, ojo, todo con argumentos como el que acaba de deslizar Santos Cerdán de forma sibilina: que, si una sentencia no ha sido por unanimidad, pues que se puede despreciar o poner en solfa.

Ojo, porque lo mismo ahora resulta que las únicas sentencias que haya que acatar en la España del sanchismo sean aquellas que hayan sido dictadas por unanimidad. Y, aún así, ya se apañarán para ponerles pegas, si lo el sentido de la sentencia no es de su agrado. Todo esto se suma a otro tipo de pseudo-argumentos lanzados en los últimos tiempos por el PSOE, como eso de que “si los malversadores no se quedaban en sus bolsillos el dinero público, entonces eso no es corrupción”.

Y se suma también a los esfuerzos de algunos catedráticos o expertos en derecho, de la orilla ideológica que complace al sanchismo, que ya están escribiendo artículos de opinión en los que deslizan, a su vez, argumentos cuando menos llamativos como que, ninguna interpretación de la Constitución, permite condenar por prevaricación al presidente del gobierno o de una comunidad autónoma.

Es decir, hay juristas por ahí, de aparente prestigio, que están ya haciendo correr la especie de que un presidente del gobierno o autonómico, de facto, por razón de su cargo, sería inviolable. Al menos, en cuestiones de prevaricación. Así que háganse ustedes una idea de si lo del indulto político a un señor o unos señores, por parte del partido del que son esos señores, i eso se está ya cocinando o no se está ya cocinando.

Aquí algunos dirán aquello de “pues anda que la que se liaría si el PP indultara a los de la Gürtel”. Ya, pero es que el PSOE tiene un argumento que vale para todo: no, es que lo mío no es corrupción. Porque lo digo yo.

Es más, están tan convencidos de ser capaces de dominar el relato , que como demonizar a Vox se les ha chafado un poco después de las elecciones andaluzas, ahora creen que pueden poner toda la carne en el asador demonizando, como peligroso ultraderechista, a Núñez Feijóo. Y todo porque a Feijóo, que no ha dudado en ser más que conciliador en sus visitas a Cataluña, se ha atrevido a decir que los referendums ilegales deberían ser delito.

Bueno, pues a Nadia Calviño, de escuchar que se pueda llamar delincuente a quien vuelva convocar un referéndum ilegal, vamos, se la han comido los demonios. La cosa está más tranquila en Cataluña porque al procés le paró los pies la Justicia, esa Jussticia a la que ahora, desde el partido de gobierno, se acusa de dictar, nada menos, que sentencias injustas. Y también está más tranquila porque se le va dando a los separatistas lo que quieren, como incumplir la sentencia judicial del castellano.

Y lo de la agenda de reencuentro entre catalanes que dice la señora Calviño, será entre los catalanes separatistas y lo muy separatistas, porque a los que defienden la constitución les están dando casi tanto esquinazo como a los saharauis.













SE BUSCA AL CULPABLE DEL ASESINATO DE LA HIJA DEL PENSADOR ALEXANDER DUGIN, CERCANO A PUTIN





En fin, que el día viene con sus polémicas nacionales y con sus inquietudes internacionales. ¿Qué estará pasando en Rusia, se preguntan muchos esta mañana?

¿Quién está detrás del asesinato, con coche bomba, de la hija del ultranacionalista ruso que asesora a Vladimir Putin? ¿Habrá sido Kiev, en una demostración de fuerza; habrá sido oposición interna a Putin, habrá sido una excusa para que Moscú redoble su ofensiva?









Pues todo eso, de una u otra manera, está unido por un hilo invisible con la situación económica que nos viene con ese mes de septiembre que llamará a la puerta las semana que viene.

Así que háganme caso: protejan bien la empanadilla bajo la sombrilla, respiren bien profundo el aire fresco de la montaña o sácale partido al tiempo libre que tenga hoy en la ciudad, tras salir del trabajo, si ya ha vuelto a sus quehaceres.

Que el curso se presenta intenso, y aquí se lo contaremos con Carlos Herrera y el inicio de otra temporada radiofónica.