Barbosa: "Los grandes partidos de Estado, PSOE y PP, están condenados a depender del separatismo"

Mira que no gustan las fiestas a los españoles, y cuando llega el último miércoles ya se sabe lo que toca: la Tomatina de Buñol. 150 mil kilos de tomate cargados en seis camiones, que van a ser lanzados a discreción, este mediodía, para alegría de los presentes, y este año también, para angustia de muchos que estarán pensando "hay que ver, qué pena de tomate con lo caro que está tomate y con lo caro que está todo".

En esta vida, lo mejor es hacer las cosas y luego ya os dirá. Que es un poco la filosofía con la que se va a celebrar la reunión de hoy en el Congreso entre Sánchez y Feijóo¿Va a servir de gran cosa? Pues, a corto plazo parece que no, pero, oye mejor celebrarla y ya se verá.

Cómo se gestó la reunión en el Congreso

De momento, eso sí, hay que reconocer que ese encuentro, previsto para dentro de dos horas, entre Sánchez y Feijóo va a tener más de 'escenificación" de lo que es la política hoy en día, que de “punto de inflexión” para cambiar lo que es la política hoy en día. Ya de entrada, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, acude arrastrando los pies Con esa cosa del que te perdona la vida.

De hecho, la reunión se ha cerrado después de que el candidato a la investidura, Núñez Feijoo, le mandara un WhatsApp diciéndole que haber cuándo podían hablar por teléfono para el tema de quedar y hablar de las cosas de España, pero Sánchez evitó esa llamada. El presidente se limitó a contestar por WhatsApp, para decirle a Feijoo que, ya si eso, que fueran sus respectivos equipos los que cerraran el acuerdo.

Ya cuando te encuentras con alguien al que le da pereza mantener una conversación contigo, y todo lo despacha con mensajes escritos, es que mucho feeling no hay. Ahora habrá que ver si Sánchez no le hace a Feijóo eso que los más jovenzuelos llaman el ghosting que, después de haber quedado, al final Sánchez no se presente y no dé más señales de vida y se quede Feijoo compuesto y sin reunión. Hombre, esperemos que no.

La reunión entre Sánchez y Feijóo

Pero, vamos que si el Partido Popular pretende darle solemnidad al encuentro, para vestirlo como el momento en el que el PP ofreció una alternativa de consenso al disparate de reeditar el Frankestein con amnistía de por medio lo cierto es que el PSOE va a tratar de hacer todo lo contrario. Es decir, “despreciar” lo que no se debería despreciar, porque forma parte de la liturgia de la Democracia y del Estado de Derecho.

Pero eso, explícaselo tú a la portavoz en funciones, Isabel Rodríguez, conocida por haber sido sancionada, en más de una ocasión, por su afición a politizar las ruedas de prensa del Consejo de Ministros. Del ninguneo a la reunión de hoy ya están participando también los presidentes autonómicos nacionalistas, como Urkullu y Aragonés, así como la mayoría de líderes autonómicos del PSOE que han dado portazo a Feijóo.

No sabemos qué hará el socialista García-Page, pero la navarra Chivite o el asturiano Barbón ya se han puesto muy dignos diciendo que ellos no tienen nada que hablar con el ganador de las elecciones. Se diría que a los asturianos no les conviene demasiado esta dinámica de ver cómo son siempre los separatistas los que sacan tajada mientras Asturias cada vez está más envejecida y con menos futuro, pero, bueno cada uno en su casa se gestiona como quiere.

El caso es que es curioso porque el PP sigue en esa difícil tesitura de tratar de tender puente con lo más "desagradecido" de la política española, especialmente con los nacionalistas. Y ahí cada día es un dilema porque tratas de acercarte al PNV o de sondear qué neurona de sensatez puede seguir latiendo en lo más profundo de Junts, pero, al mismo tiempo, te ves en la tesitura de no poder hacerles regalos descarados.

Formación de los grupos parlamentarios



Después de criticar lo que tiene toda la pinta de ser un fraude de ley en el Congreso, como es la concesión de grupos arlamentarios propios a Junts y ERC, mediante la cesión de escaños y votos por parte de PSOE y SUMAR.

Ayer fue el PP el que, como fuerza que controla la mesa del Senado, tenía que decidir si a los nacionalistas se les daba grupo propio también en la cámara alta. Y lo que pretendía el PSOE era conformar grupos para PNV, y para Junts en los que hubiese más diputados socialistas que de los propios nacionalistas, cosa que el reglamento no permite o no está claro que lo permita.

Así que lo populares han decidido acudir al VAR: que sean los letrados los que decidan si eso es legal o no. Si no es legal, pues no hay grupo propio; ¿que los letrados dicen que se puede aceptar pulpo como animal acuático?, pues grupo propio para los nacionalistas en el Senado. Y así el PP se quita de problemas: si le hace la concesión a los nacionalistas, han sido los letrados. Si no se lo da, tiene excusa para justificarse ante el PNV, al que se intenta agasajar estos días.

En todo caso, lo que ha hecho el PP en el Senado es lo que se debe hacer: preguntar a los letrados en caso de duda, que para eso están. Lo que no es normal es lo que hizo la socialista Francina Armengol en el Congreso, metiéndose en un posible fraude de ley. Sea como sea, todo esto nos lleva a una misma conclusión, hoy es un día que va a ilustrar el gran drama de la política nacional.

El separatismo tiene la llave del Gobierno

Y ese drama es que los dos grandes partidos de Estado, el PSOE y el PP, están condenados (y desde que se debilitó el BIPARTIDISMO, más todavía) a depender de los separatismos.

Y el PSOE lo hace de forma pornográfica y el PP, al final, se ve obligado a hacerlo pegando pellizquitos de monja con la idea de sembrar para el futuro. Unos soñando con que la concesión de la amnistía (y lo que haga falta) sirva para eso de “normalizar” Cataluña y los otros soñando con una vuelta a los felices y sencillos tiempos del majestic cuando se pagaba la factura y a correr.

"Ahora ya no", ahora todo es mucho más complejo porque el separatismo ha bajado un poco el suflé, pero sigue dominando la política catalana. Y si lo alimentas con una idea de impunidad, lo normal es que vuelva a venirse arriba.

Que es lo que inquieta a muchos catalanes constitucionalistas, que se sienten desamparados y que están asistiendo, por cierto, a los roces entre la dirección nacional del PP y el líder de los populares catalanes, Alejandro Fernández que, en su rampa de salida, se ha ratificado en su rechazo al diálogo con Junts.

Esto es como todo al votante, o potencial votante del PP en Cataluña Génova tendrá el reto de explicarle muy bien por qué se quita a Alejandro Fernández y por qué el que venga ahora lo va a hacer mejor o qué matiz le va dar al asunto. Si no, no cambias de líder autonómico. Es decir, si se está preparando algún matiz en el discurso en Cataluña, y estaría bien conocerlo.

Porque, de igual manera que los que siguen fieles a Junts después del procés no volverán al PEIX al COBE los que siguen en el PP catalán, después de haber sido insultados y llamados ñordos y colonos por la gente de Junts. Esos catalanes, no se van a creer fácilmente que pueda haber algún acercamiento al separatismo. Si lo creyeran, no votarían al PP catalán, votarían al PSC. Que para eso está el PSC, para dar cobijo a los catalanes que no son nacionalistas, pero que aceptan la hegemonía nacionalista con mayor resignación.

El vídeo de la detención de los CDR

El vídeo que ha publicado la policía nacional sobre la detención de los cuatro CDR que pretendían boicotear la Vuelta a España, a su paso por la comarca del Solsonès es para que se le caiga la cara de vergüenza a todos los dirigentes separatistas que han llegado a decir que las detenciones eran injusticias, ilegales y que atentaban contra los derechos fundamentales. Y es también para que los que negocian con ellos, se lo hagan mirar.

Es decir, cómo negociar con gente como Junqueras o como los de Junts que defienden a los tipos que fueron cazados infraganti, en una zona boscosa, cuando se disponían a activar el mecanismo, con el que hacer que dos bidones de 200 litros de aceite, cada uno, soltaran ese aceite desde un puente sobre la carretera.

La carretera sobre la que tenían que pasar los ciclistas de la Vuelta. Y el mecanismo tenía un dispositivo de activación con una electro-válvula y un temporizador escondidos. Unos tipos que, en el momento de la detención, no llevaban móviles y habían utilizado senderos secundarios para llegar al lugar.

Bueno, pues los ERC y Junts, a los que les está buscando una amnistía diciendo que se han violado Derechos humanos, derechos fundamentales. Vamos, debe ser el derecho fundamental de verter aceite en una carretera y provocar un accidente. Este es el drama que sobrevuela, como telón de fondo, la reunión de hoy entre Sánchez y Feijóo.

Porque hoy se venderá la crónica de que son dos tipos enfrentados y que han salido criticándose el uno al otro, y tal y cual, pero, en realidad, si uno lo piensa bien son compañeros de fatigas.

Los dos están condenados a entenderse con la fauna indepe. Es verdad que Sanchez carga con la cruz con más alegría, con más desahogo, pero la cruz es la misma para cualquiera que pretenda gobernar este país. De hecho, el PSOE por haberse metido en el dislate de la amnistía también está sudando la gota gorda.

Los votos nulos de Madrid, en manos de Pumpido

Tanto, que, en su desesperación por no necesitar el sí de Puigdemont y que le valga su abstención el PSOE ya ha recurrido al TC el rechazo del Supremo a revisar los votos nulos de Madrid.

O sea, es tremendo: tanto el Supremo, como la Junta Electoral Central, como la Junta Electoral de Madrid le han dicho al PSOE que no hay ningún motivo para revisar los votos. De hecho, el Supremo afeó al PSOE que fuera capaz de presentar el recurso sin presentar ninguna prueba sobre posibles fallos en el sistema de recuento.

Es decir, es pedir que se revisen los votos por pura desesperación, por ver si suena la flauta, porque en Madrdid sólo han perdido un escaño por 30 mil papeletas. Pero, claro ahora será el TC de Pumpido el que tenga que decidir.

Y como Pumpido diga que sí, que hay que revisar los votos nulos, después de que el Supremo haya argumentado que no ha lugar a esa revisión porque no hay ningún indicio de que se contaran mal las papeletas el tufo puede ser importante. Ahí se va a abrir el debate de hasta qué punto el nuevo Constitucional puede estar dispuesto a servir de muleta al Sanchismo en sus cuitas políticas.

Hablando de Pumpido, por cierto no está demás escuchar estos días a Carlos Dávil en su 'Trino del Conciso'. Viene recordando Carlos que, en 2021, el propio Pumpido le dijo a un grupo de periodistas que una amnistía a los separatistas sería un trampantojo inconstitucional.

Pues nada veremos si, dentro de un tiempo, mantiene esa postura que le comentó a los periodistas cuando era un simple magistrado del Constitucional, que todavía no ostentaba la presidencia y pertenecía a la entonces minoría progresista. El caso es que hoy Sánchez y Feijoo se reúnen en el Congreso y el drama de la política es el mismo de siempre.