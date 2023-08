Tomatina de Buñol 2023: todo lo que necesitas saber

Como cada año, el último miércoles de agosto, Buñol congrega a miles de personas de todas partes de la geografía nacional y de todo el mundo. Una fiesta que se ha popularizado con el paso de los años hasta el punto de convertirse en Fiesta de Interés Turístico Internacional. Dentro de las fiestas de Buñol, la Noche de la 'empalmá' y la Tomatina se han convertido en los días fuertes de la semana. Esta fiesta, desde hace unos años, funciona con entradas, ya que en años anteriores, la gran masificación suponía un problema. Y es que, esta batalla campal en la que los participantes se lanzan tomates, se realiza en las pequeñas calles de Buñol, lo que suponía un grave problema de aforo. Ahora, la participación no supera nunca los 22.000 asistentes.

Por tanto, para acceder a esta fiesta, que comenzará a las 12:00 el próximo miércoles 30, habrá que presentar la entrada -aunque estés empadronado en Buñol, tendrás la entrada gratis, pero tendrás que mostrarla en las puertas de acceso-. Una vez llegues a Buñol, tendrás que buscar alguna caseta de cambio, donde con tu entrada y tu documento identificativo te darán una pulsera. Con esta pulsera ya puedes dirigirte a tu zona de acceso y prepararte para una batalla muy peculiar.

??? ¿DÓNDE CAMBIO MI ENTRADA? ??

--

??? WHERE DO I EXCHANGE MY TICKET? ??#Tomatina2023pic.twitter.com/ap0vtwKbvb