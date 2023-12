Barbosa: “Hasta dos socialistas han renunciado a ser concejales en Pamplona, que será gobernado por Bildu"

Audio

¿Qué tal, buenos días?

27 de diciembre quiere decir que ya sólo fanta cinco días para que termine el año y diez días para que vengan los Reyes.

Que los Reyes Magos, como saben ustedes, son tres fijos discontinuos que trabajan sólo un día al año, pero que figuran en la lista de la Seguridad Social, estén trabajando o no.

Y, además, los pobres siguen trabajando, con la edad que tienen básicamente porque no tuvieron malicia.. Porque cuando pudieron hacerse ricos, dejaron pasar la ocasión.

De hecho, eso de que te llegue el mensaje de “su regalo ya ha sido enviado”. Y luego, “su regalo ya está en camino”. Y luego más tarde “su regalo ya sólo está a dos parados”. Eso nolo inventó Amazon, eso lo inventaron los Reyes Magos.

Por eso de niños nos hemos pasado la vida jugando con el pesebre que al principio poníamos a los reyes en un extremo y luego ya decíamos mira, ya van por el castillo de Herodes; mira ya han llegado al ríohasta que al final, paquete enviado ya estaban sus majestades ante el Portal de Belén para adorar al niño.

Pero como los Reyes no vieron el business pues al final fue Jeff Bezos el que se hizo rico y los Reyes Magos, pues ahí siguen, de fijos discontinuos.

Cosa que, por lo menos, les garantiza la simpatía de Yolanda Díaz que es una de las grandes protagonistas de esta jornada.

Porque Yolanda Díaz ha vuelto a ponerse muy dura con el PSOE en la negociación del paquete anticrisis que hoy se aprueba en Consejo de Ministros.

Un Consejo de Ministros que podríamos calificar como el de la redención sanchista: el que Pedro Sánchez quiere utilizar, saliendo él mismo en rueda de prensa, para purgar sus pecados institucionales con buenas obras sociales.

Ya saben ustedes que, como tragarse la impunidad judicial a favor de una casta política, golpista y malversadora, eso es como tragarse un polvorón sin agua en el desierto, pues el PSOE ha tenido que articular un discurso para justificarse.

Y el discurso, (muy cargado de cinosmo pragmático) vendría a ser que todos los dislates que se han hecho y que se van a hacer con los separatistas son, primero, para frenar a la ultraderecha (ese clásico que no falte) y, además, tiene como objetivo final seguir teniendo un gobierno que apruebe muchas medidas sociales.

Es decir aquello tan maquiavélico de “el fin justifica los medios”.

Y, claro, como hasta ahora prácticamente lo único que hemos tenido han sido “los medios" medios que apestab y que han fracturado a la sociedad, puesto en pie de guerra al poder judicial y marcado también el discurso del Rey de Navidad, pues el PSOE no puede terminar el año sin ofrecer al público de esta tragicomedia “algo del fin”.

Si el fin justifica los medios, pues enséñame un poquito de fin, antes de que acabe el año.

Y así con un poco de suerte, una parte del persona se traga un poco mejor el polvirón de la amnistía y las prebendas para determinadas autonomía.

Así que, en las últimas horas, PSOE y PODEMOS han estado ahí negociando a brazo partido cómo quedan finalmente las ayudas públicas al transporte, los alimentos y la energía que caducan el próximo 31 de diciembre.

Dicen que ha sido el último choque entre Nadia Claviño y Yolanda Díaz (choque de gallegas), antes de que la primera se vaya al Banco Europeo de Inversiones.

La que más sabe de economía, como Bruselas aprieta con los ajustes, quería matizar un poco las ayudas que se puedan prolongar y la que más sabe de populismo pues lo que quiere es mantener todo lo que hay y, si se puede, un poquito más.

Vamos, la dinámica que vimos con el subsidio por el desempleo pero corregida y aumentada.

Y, en medio de ese pulso interno del gobierno, como el PP se teme que esto puede acabar más o menos igual es decir, patada a seguir en el gasto público para no enfadar a nadie y ya lo pagarán con creces los españoles vía impuestos, pues los populares han pedido, sin muchas esperanzas de ser escuchados, una reunión con Moncloa para hablar del asunto,

Y es que les preocupa que medidas tan cruciales, que nos van a afectar durante seis meses, a partir del próximo lunes estuvieran ayer todavía por acordarse.

Pues ciertamente el gobierno ha vuelto a apurar todo lo posible para tomar decisiones importantes y, además, como cabía esperar este acuerdo se lo van a cocinar únicamente PSOE y SUMAR con alguna aportación de sus amigos del Frankestein.

Pero sea como sea, antes de que esta mañana nos saquen de dudas ¿dónde estaría el embrollo?

Pues, por lo que sabemos, hay dos asuntos en los que Yolanda Díaz se ha puesto especialmente pesada: Uno es la rebaja al transporte que SUMAR no sólo la quiere mantener, sino ampliar a más colectivos a pesar de que Sánchez ya confirmó que se incluirá a menores, jóvenes y parados.

Y el otro es el impuesto a labanca y las energéticas, impuesto que ahora el PSOE quiere matizar porque los ingresos extraordinarios ya no son los que llegaron a ser y porque se está viendo que empresas punteras como REPSOL se pueden marchar con sus inversiones a otro lado… como esto siga así.

Así que ya veremos quién gana ese último pulso entre Calviño y Sánchez.

A todo esto, lo que sí avanza El País, filtración mediante es que lo del gas no sabemos cómo quedará, pero la luz parece que van a subir el IVA del 5 por ciento actual al 10%. Es decir, que no volvemos al 21% inicial, pero si nos van a poner la factura de la luz, un 5% más cara.

Y es que, la tentación de suprimir las rebajas de la luz y el gas permitiría al gobierno recaudar 3.500 millones más.

Que, claro, María Jesús Montero, cuando piensa en trincar otra vez todo ese dinero al que ha venido renunciando durante estos meses los ojos se le ponen como a Marujita Díaz, le dan vueltas y le hacen chiribitas de alegría.

Pero, claro… Pedro Sánchez ya le ha dicho… “Estate quieta, María Jesús, no te emociones porque el gobierno en algo tiene que renunciar en términos de recaudación. Subamos un 5% el IVA de la luz, pero no mucho más.

Más que nada porque el propio Pedro Sánchez, en persona, tiene que salir hoy a hacerse el supersocial.

A interpretar el papel de príncope del escudo social que sí que nos ha endiñado la amnistía pero que a cambio, nos está protegiendo en lo social.

Ése más o menos, es el gran número de fin de año, con el que hoy nos va deleitar la Moncloa un poco como los niños cuando hacen la función del cole por estas fechas.

Con lo cual queda por saber si se mantiene igual el IVA del gas y el de algunos alimentos también se podría extender hasta junio.

Y miren decíamos lo de las aportaciones del Frnakestein. Puesa lo que ya se ha dado el visto bueno es a la ssupensión de los desahucios para las familias vulnerables durante todo 2024.

Una medida que, como pago al apoyo de Otegui, el gobierno ha permitido que esté patrocinada, por los alegres chicos de Bildu.

Que es una estrategia muy curiosa porque permite convertir al entorno político de ETA (con hasta 44 terroristas en sus últimas listas electorales) en hermanitas de la caridad que ahora se preocupan mucho por las familias vulnerables.

Desde luego, qué pena que los etarras (a los que tanto defienden los de BILDU) no se preocuparan de sus víctimas (como a la niña que mataron en Santa Pola o los críos del cuartel de Zaragoza) como ahora se están preocupando de la pobreza energética.

Pero ya saben cómo va esto. Ahora BIildu es un partido progresista, según el “relato Sanchista” y como tenemos una Ley de memoria democrática que borra el pasado y una ley de amnistía que va a borrar los delitos más reciente pues aquí paz y después progresismo.

¿Y con los que critican el pasado de Bildu? Pues con esos le damos la vuelta al relato y los presentamos como a los nuevos malos de la película.

Moción de censura en Pamplona



Si no sólo tienen que mirar lo que ha pasado en Pamplona en las últimas horas. Saben ustedes que mañana tendrá lugar la moción de censura mediante la cual, el PSOE va a entregar la alcaldía a los proetarras.

Y saben ustedes que la marcha de la candidata socialista Elma Saiz al gobierno de Sánchez ha dejado una hueco a cubrir entre los concejales socialistas.

Bueno, pues en las últimas horas hasta dos socialistas han renunciado a ser concejales en ese ayuntamiento que será gobernado por Bildu.

Y dice el PSN que la culpa es del señalamiento público, que hacen a los socialistas, desde Unión del Pueblo Navarro…

Le ha faltado al secretario de organización de los socialistas navarros un milímetro para comparar a UPN con el terror de ETA.

De hecho, lo han insinuado… “Esto son prácticas de otros tiempos”.

Hombre, hasta donde sabemos. UPN no tiene un arsenal de armas, ni una estructura de asesinos viviendo en la clandestinidad, ni una serie de pisos francos, ni una serie de zulos en el bosque ni la intención de acabar con la vida de nadie.

Todo eso lo tenían los de ETA, que sí señalaban de verdad y además acababan matando. Y por eso, porque mataron y porque no han pedido perdón como se debe pedir perdón ni colaboran en la aclaración de los crímenes por resolver pues se produce la indignación social que se produce cuando el PSN entrega la alcaldía de Navarra a los herederos políticos de los que sí señalaban y mataban de verdad.

Porque Pamplona carga a sus espaldas con 27 asesinatos ocho de los cuales todavía sin resolver.

Lo de UPN, mientras no pase de la crítica política sin hacer ningún llamamiento a la violencia ni al acoso físico no se puede comparar, ni por asomo, con lo de antaño.

Y si se parece lo que debería hacer el PSN es acudir a comisaría a denunciarlo a ver qué le dicen.

Pero, claro. decir que esto es por el acoso de UPN es una manera muy socorrida para que no dé la sensación que lo mismo el PSN está teniendo problemas para cubrir el hueco de Elma Saiz porque a sus propios políticos les da reparo formar parte del cambalache con los abertzales que han escupido sobre esos 27 muertos.

De hecho, el primero que ha renunciado ha puesto la excusa del acoso de UPN pero la segunda se ha limitado a decir que, por motivos laborales, no puede ser concejal. Vamos, que tiene pocas ganas de ser concejal en estos momentos y en esta Pamplona que echará a andar mañana.

Y todo esto mientras esta pasada noche el que ha dado su discurso de fin de año ha sido Pere Aragonés. El presidente de la Generalitat, que les sonará a ustedes por ser así un señor bajito, con barba y gafas, que habla en nombre de todos los catalanes como si todos los catalanes fuéramos nacionalistas.

Ése mismo Pere Aragonés. Bueno pues ha dicho que se pide para reyes un concierto económico de esos que permiten no tener que ser solidarios con los demás y un referéndum de independencia.

Pero Sánchez saldrá hoy en Moncloa para decirnos que no pensemos en la amnistía y lo que se viene en Cataluña sino en lo generosas que son sus ayudas sociales.