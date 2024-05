Barbosa: "A Fico se le ve como una especie de infiltrado prorruso en la UE, tiroteado de forma dramática"

Audio

Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE'.

Llevamos una racha que aquí el que no escribe una carta contando su situación y diciendo que se va un tiempo a reflexionar parece que no es nadie. Empezó Pedro Sánchez con los cinco días de desmayo fingido para luego volver como un torete que le quiere meter una cornada a jueces y periodistas y ahora el que ha dicho que se marcha a reflexionar y que ya verá si vuelve en noviembre es Oriol Junqueras.

Junqueras deja la presidencia de ERC temporalmente

El presidente de ERC, indultado por Sánchez, pendiente de la amnistía para dejar de estar inhabilitado y que ayer salía de la reunión de urgencia que mantuvo con la dirección de su partido con pocas ganas de dar detalles, pero confirmando que esta mañana dará una rueda de prensa.

Después de haber dicho que él se veía con fuerzas para seguir liderando el partido en la oposición, sin aclarar si dejaría gobernar al PSC o a Junts, ahora dice que se marcha después de las elecciones europeas del 9 de junio a tener unos meses de reflexión consigo mismo, pero que, al mismo tiempo, no descarta volver y presentarse a un Congreso que celebrará ERC para elegir a un nuevo líder en noviembre.

Y aquí es cuando la gente de la parte del planeta que no es Cataluña piensa "ah, pues mira esto despeja el panorama". Esto es que ERC está quitando del medio para no tener que mojarse entre Illa y Puigdemont. Y cuando tú no te quieres mojar y además un bloqueo electoral que provocase nuevas elecciones te puede perjudicar porque en una repetición electoral, sin ni siquiera un líder definido, ERC podría bajar aún más, lo normal es que ERC se abstenga en la investidura de Illa.

Es decir, que lo deje gobernar en minoría. Así le dan en la boca a Puigdemont, que les traicionó cuando se fugó sin avisar a los que se comieron el marrón de la cárcel, y además tienen al PSC a su merced porque nadie como ERC sabe el tormento que es tener que gobernar la Generalitat en minoría.

Lo que pasa es que luego hay que tener en cuenta lo que puede pasar por la cabeza de esa gente que vive en la parte del planeta que se llama Cataluña. Y ya hay fuentes de ERC que dicen que lo de la abstención de los republicanos para dejar gobernar a Illa que está por ver.

Que Junqueras hace esta finta presionado por las bases más indepes del partido. Según esa teoría, sí serían capaces de votar NO a ILLA, votar NO a PUIGDEMONT y provocar otras elecciones.

Y que por eso han elegido noviembre como fecha para elegir a un nuevo líder. Las elecciones serían en octubre y entre que se constituye el parlamento y se pone en marcha la negociación de una investidura la llave podría seguir estando en manos del nuevo líder de ERC, sea Junqueras u otra persona.

Lo normal sería pensar en la primera teoría: en un gobierno en minoría del PSC, porque ERC es un partido que bascula siempre entre ser de izquierdas y ser separatista.

La alianza con Junts que inició el procés llegó de unos años en que habían tocado demasiado la tecla de ser de izquierdas en los dos tripartitos y cambiaron a la tecla separatista. Y ahora que la tecla separatista está sobadísima, los tiempos demandan que ERC se vuelva a refugiar en la tecla izquierdista.

Claro, que ERC dejara gobernar a Illa sería lo ideal para el PSOE, si no fuera porque eso puede hacer incontrolable el enfado de Puigdemont, que podría no conformarse con los privilegios fiscales para Cataluña que, a buen seguro, el PSOE ofrecerá a Junts en la reunión del sábado en el extranjero.

La ley de amnistía

Lo que también ha vuelto a ser tendencia, porque faltan dos semanas para que, seguramente, sea aprobada definitivamente, es la ley de amnistía. Esa ley de impunidad judicial que, de tan tóxica que es, tiene a los principales partidos enredados en sus propios jardines.

Hoy el Partido Popular va a tener que celebrar un pleno en el Senado para dejar aparcado el choque institucional entre el Congreso y el Senado sin acudir al Tribunal Constitucional a dar la batalla.

Saben que el PP, en el fragor dialéctico, dejó caer en otro pleno del Senado que pensaba acudir al alto tribunal para denunciar a la mesa del Congreso por cómo había violentado su reglamento para tramitar la amnistía. Pero, claro, luego llega la realidad de un partido responsable que no quiere responder a los que están violentando el Estado de derecho con procedimientos que no tengan demasiada base legal.

Sánchez ha sido lo suficientemente avispado para colando esa ley de impunidad judicial, dejando en manos de los jueces, otra vez más, la última línea de defensa para la democracia.

Y sin que el PP acuda finalmente al constitucional para plantear la posible violación del reglamento de la mesa del Congreso para tramitar esa ley.

Ya hemos dicho en alguna ocasión que la gestión de las expectativas es uno de los grandes restos del PP en todo este asunto: No parecer que haces menos de lo posible, para que vox no te saque cantares, pero sin decepcionar o desconcertar a tus votantes, que se puedan creer que se iba a hacer más de lo que realmente se puede hacer, ya sea por sentido común o porque pueda ser contraproducente.

El PSOE sale de toda esta locura sin poder decir que en sus filas se respeta la libertad de conciencia. Aquí, el que piensa por su cuenta o lo echan (como a Nicolás Redondo) o lo sancionan con una multa como a Carmen Calvo cuando decidió abstenerse en la aprobación de la ley trans.

600 euros le metieron a Calvo, que es la misma multa que le puede caer ahora a Javier Lambán por haberse ausentado del Senado para no tener que votar a favor de la amnistía. Ya no es que NO te dejen actuar en conciencia para votar en contra. Es que si te ausentas para no votar a favor, ya eso es “pecado mortal”.

Intento de asesinato al primer ministro de Eslovaquia

Mientras en España se nos van tantas energías en estas cuestiones de política territorial, en el mundo están pasando cosas que tienen su gravedad.

Ya no es sólo que tengamos una guerra en Ucrania y otra en Oriente Medio, sino que Europa quedó ayer estremecida al conocerse que el primer ministro de Eslovaquia había sufrido un intento de asesinato en plena calle.

Hay que decir que Robert Fico se encuentra muy grave, y las últimas informaciones apuntan a que habrá que esperar un par de días para tener la certeza de que podrá sobrevivir. Fico es el primer ministro de Eslovaquia, que es un país pequeño dentro de la Unión Europea.

El caso es que su actual primer ministro se ha hecho famoso últimamente por ser una de las cuñas que Rusia ha metido en el seno de la Unión para cuestionar, desde la estrategia sanitaria de la pandemia, pasando por la OTAN para acabar criticando, por ejemplo, el envío de armas a Ucrania.

Es decir, a Fico se le ve como una especie de infiltrado prorruso en el corazón de la Unión Europea que, ayer, fue tiroteado de forma dramática, a ojos de todo el mundo.

El detenido es un opositor de 71 años, escritor de profesión, y habrá que ver si se trata simplemente de un exaltado que ha actuado por su cuenta.

Pero, claro, con unas elecciones europeas a la vuelta de la esquina y con la UE debatiendo sobre su futuro y cómo afrontar el pulso con Rusia y el resto de naciones autoritarias, un intento de asesinato con presuntas motivaciones políticas, no es el mejor de los escenarios.

Hay una pugna por el orden mundial con autocracias como Rusia planteando un pulso a Europa y con la propia Europa inmersa en el debate de si debe mantener el rumbo liberal, escorarse aún más hacia el globalismo de izquierdas o dar un viraje conservador contra ese progresismo gaseoso que algunos identifican con su decadencia.