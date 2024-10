Elena Congost, en COPE, sobre la medalla de bronce perdida: "Mi abogado cree que podemos ganar por vía judicial"

El Comité Paralímpico Español (CPE) confirmó este jueves que la Federación Internacional de Atletismo Paralímpico le ha comunicado que no accede a su petición para que se concediese una medalla de bronce, de forma excepcional, a la atleta con discapacidad visual Elena Congost. A la española le quitaron la medalla de bronce después de soltar durante un segundo la cuerda para ayudar a su guía cuando sufría fuertes dolores en el final de la carrera.

Juanma Castaño habló con la atleta paralímpica española, que nos contó cuál va a ser su próximo paso para intentar conseguir que se haga justicia y se le conceda la medalla de bronce: “Todos podemos cometer un error y luego rectificar, pero no ha sido así. Lucharemos por vía judicial, será más largo y desagradable pero mi abogado cree que podemos ganar. Se basaba todo en la norma de no poder dejar la cuerda, pero mi abogado lo quiere luchar por vía derecho europeo porque cree que estás trabajando cuando compites y tienes unos derechos como sería ayudar a alguien y, si se castiga, no podrías ayudar”.

Sobre si la atleta japonesa, Misato Michisita, se había puesto en contacto con ella, Elena nos reconoció que no sabía nada de ella: “No, no, he recibido mensajes de personas de Japón diciendo que me admiran. Si yo soy ella y sé lo sucedido, me hubiera negado. No fue ni ajustada, llegó a tres minutos. Todo el mundo vio quién era la justa ganadora de la medalla. Llegamos terceros, no alteramos la prueba y creo que se aplicó mal la norma, se pierde el espíritu de la norma y los perjudicados somos los atletas”.