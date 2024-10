Así se mueve el Valencia ante el desastre de la DANA: "Hemos notado el apoyo de todo el fútbol español"

El Valencia CF, uno de los referentes deportivos de la provincia de Valencia, la más afectada por la DANA que asoló al Mediterráneo este pasado martes, se ha puesto manos a la obra para ayudar en todo lo posible en el desastre.

La noche del jueves fue también de lluvia en la capital del Turia. La lluvia y el luto se mezclaron con un número de fallecidos que sigue en aumento.

Poblaciones como Alfafar, Catarroja, Benetússer, Paiporta o Picanya necesitan ayuda, y mucha. La Feria de Valencia se ha habilitado para seguir acogiendo cadáveres porque la Ciudad de la Justicia empezaba a quedarse pequeña.

Hay también medio centenar de detenidos como consecuencias de los saqueos que algunos indeseables están realizando, aprovechando el desorden y la falta suministros básicos, para robar todo tipo de objetos.

Europa Press Varias personas colaboran en las labores de limpieza, a 31 de octubre de 2024, en Utiel, Valencia, Comunidad Valenciana (España)

La movilización y la solidaridaz del pueblo valenciano está trabajando día y noche, a la espera de refuerzos como miembros del Ejército, mientras realizan esfuerzos sobrehumanos para llevar agua, alimento y ropa donde haga falta, además de sumarse a las costosas labores de limpieza en las zoas más afectadas, como informaba Hugo Ballester en El Partidazo de COPE.

EL VALENCIA Y SU DISPOSICIÓN A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS

Como entidad, el Valencia CF se puso rápidamente manos a la obra para intentar ayudar en todo lo posible.

Este jueves, Juanma Castaño invitó a El Partidazo de COPE a Javier Solís, Director Corporativo y Portavoz del club 'che', quien recordó la cercanía entre la capital y la 'zona cero': "Es difícil de asimilar pero no queda otra que ayudar".

El club está centrado en la primera ayuda. "En Mestalla ya venimos colaborando hace tiempo con el Banco de Alimentos, y cuando pasó la tragedia nos pusimos en contacto con ellos, así como con el Ayuntamiento y la Generalitat, y hemos habilitado Mestalla para quienes quisieran donar alimentos".

VALENCIA CF Javier Solís, Director Corporativo y portavoz del Valencia

Especificó que, en este momento, se necesitan "sobre todo" productos de higiene y alimentos: "La avalancha ha desbordado las expectativas que teníamos. Acopiamos productos de primera necesidados para que se distribuyan en las zonas que más lo necesitan".

Uno de los principales problemas se da en los bloqueos existentes en muchas calles de algunas de las localidades afectadas, donde no pueden llegar las asistencias "y lo están pasando realmente mal", explicó.

Todos, en el club valencianista, tienen familiares directos, amigos o conocidos que han quedado afectados en mayor o menor medida: "Muchos jugadores y trabajadores han venido con sus familias y con carros de comida y agua. Y así serán los próximos días".

El Valencia, entre tanto, aprovecha para no desviarse de la normalidad en su agenda de trabajo, dado que las instalaciones en las que se entrena la plantilla del primer equipo no ha sufrido desperfectos. Sin embargo, el partido que estaba previsto este próximo sábado frente al Real Madrid no podrá jugarse, al menos, por el momento: "Las conversaciones fueron muy cordiales con el Real Madrid, yo mismo hablé con Butragueño, y nos ofrecieron total disponibilidad. Hemos notado el apoyo de todo el fútbol español", destacó.

Recogida de alimentos y ropa en Mestalla

Además, Solís deseó que esta tragedia sirva para unir un poco más al valencianismo en un momento absolutamente delicado, con el equipo en descenso, en una de las peores temporadas que se recuerda en la historia del club: "Quiero pensar que todo esto no va a afectar para mal, sino al revés: puede ser un punto de unión. Mestalla se llena cada fin de semana y quiero pensar que esto puede servir de empujón y de ilusión, ojalá sea así".