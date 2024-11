Un socio del Real Madrid, afectado por los ruidos del Bernabéu: "No tiene solución, está abierto, el Bernabéu no se puede insonorizar"

Aprovechando este jueves la vuelta del deporte en El Partidazo de COPE, uno de los temas tratados fue el comienzo del juicio que hay por el problema de los ruidos generados en los conciertos que se celebran en el Santiago Bernabéu.

Por el momento, están paralizados los conciertos en el estadio, tras su carísima remodelación. En este 2024 se han celebrado casi una veintena de eventos que han perjudicado notablemente la tranquilidad de quienes viven cerca.

Concierto de Manu Carrasco en el Estadio Santiago Bernabéu

Juanma Castaño contó con el portavoz de la Asociación 'Perjudicados por el Bernabéu', Enrique Martínez de Azagra, que es socio y abonado del Real Madrid, que en breve recibirá la insignia de oro y brillantes en reconocimiento a su tiempo como socio del club que preside Florentino Pérez.

EL SANTIAGO BERNABÉU, UN SERIO PROBLEMA DE SALUD

El martes comenzó un juicio en el que los demandantes reclaman una situación que ha generado "un serio problema de salud que ha afectado ya a miles de personas"

"No estamos hablando de fútbol, de caprichos, no estamos hablando de cargarnos nada que fuera normal. Estamos hablando de un problema de salud", insistió, basándose en mediciones que corroboran que los niveles permitidos se sobrepasan notablemente.

"Hemos tenido 18 conciertos más sus ensayos, es un disparate bestial. Se han superado más de dos mil setecientas ochenta veces los niveles legales permitidos. Eso es algo grave para la salud", algo que afecta en torno a "más de dos mil personas" solo en los aledaños.

El gran problema para Martínez de Azagra es que "esto no tiene solución", incluso insonorizando cada uno de los pisos afectados, como comunicó el Real Madrid que se comprometería: "Dentro de las propias viviendas, las mediciones dan que se superan 200 veces el sonido permitido".

Interior del estadio Santiago Bernabéu durante uno de los conciertos celebrados en 2024

"Hemos hablado con ingenieros de sonido, y es virtualmente imposible, tendrías que cerrar herméticamente todo el estadio".

"Me duele porque soy madridista y abonado, y la gran mayoría de afectados somos también abonados del Real Madrid. A mí me duele que la Junta Directiva haya cometido un error tan serio por haber diseñado un modelo de negocio imposible por las consecuencias y que ha necesitado de una inversión considerable", expuso.

Por ese motivo, no quieren aguantar "de 200 a 300 eventos al año, es una locura total. La Junta quiso convertir el estadio en un eventódromo, y esto no es por el bien común, es por un negocio y usted no puede vulnerar a los demás", denunció.