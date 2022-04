Barbosa: "España será de los países que peor lo pasen sin el oxígeno del Banco Central Europeo"

Audio

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible ‘Herrera en COPE’ en este viernes 15 de abril de 2022.

Ya está aquí el Viernes Santo. Ya está aquí, esta jornada tan especial, dentro también de esta semana tan señalada en la que se conmemora la Pasión de Cristo.La historia que nos contaron de pequeños, la historia de un hombre que, en una noche como la que acabamos de pasar, celebró una última cena con sus discípulos, anunció la traición de la que sería víctima por parte de uno de ellos, que fue prendido debido a esa traición y que acabó en la Cruz.

Esa cruz eterna y universal, que nos acabaría legando el mensaje de “Esperanza y Resurrección” que lo cambió todo y que sigue marcando nuestras vidas y nuestra cultura, a día hoy.

Por eso, este viernes es festivo en España por eso, en las últimas horas, tantísima gente se ha echado a las calles de este país para celebrar la Semana Santa, con las ganas, además, reforzadas por la abstinencia de la pandemia, y por eso Sevilla ha tenido una Madrugá imponente. Una noche de levantás solemnes, rotundas, emocionadas y emocionantes; de chicotás eternas y de revirás imposibles que hemos podido seguir, durante ocho horas, a través de todos los canales de COPE, de la mano de Carlos Herrera.

Pelos de punta en muchos momentos de esta madrugada, en la que se han fusionado la pasión de la Semana Santa y la buena radio. La que han hecho el jefe Carlos Herrera y todos los compañeros de COPE Sevilla, a los que mandamos un abrazo grande desde aquí. Lo pueden revivir todo en Cope.es.

REMONTADA DEL TURISMO EN SEMANA SANTA





Y, desde aquí, desde este estudio situado en Madrid, uno tiene la sensación de que hoy sí que sí, España va a estar especialmente pletórica en todos los sentidos. Porque hoy ya hace buen tiempo, porque hoy es día grande en la Semana Santa y porque hoy también se incorporan al descanso o al turismo, incluso aquellos que han tenido que trabajar durante estos días. Es decir, nos espera un fin de semana reventón, en lo religioso y en lo turístico, que falta hace también.

El sector sigue hablando de una ocupación del 90 por ciento en muchos puntos, buscando los niveles anteriores a la pandemia. Decíamos ayer que éste es un momento paradójico, en el que, por un lado, muchísima gente está saliendo a disfrutar y a consumir porque se quieren desquitar de la pandemia y porque han podido ahorrar incluso más de lo habitual, pero tampoco faltan los que lo están pasando fatal para llegar a final de mes.

LA DECISIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO





O los que todavía no han llegado a una situación límite, pero que no saben cuánto aguantarán, si la inflación sigue desbocada, como lo está, ahora mismo, en el 9'8 por ciento.

Bueno, pues el Banco Central Europeo ya nos ha dicho que, para ver cómo bajan los precios, lo mejor va a ser coger una silla y sentarse, porque la cosa va para largo. Ahora hablamos de los precios de la energía, que tienen mucho que ver con la guerra de Ucrania.

Pero es que, de todo lo que ha dicho y decidido el Banco Central Europeo, lo más destacado es lo que tiene que ver con la deuda. Decisiones que van a marcar el futuro de las cuentas públicas de los países comunitarios.

El BCE, de momento, no sube el precio del dinero para contener la inflación, es decir, los tipos de interés van a seguir en el 0%, aunque confirma que sí los subirá antes de que acabe el año.

Eso afectará a las hipotecas de muchos españoles, es decir, a la deuda de las familias, que se verán encarecidas. Pero es que la gran novedad de lo anunciado ayer tiene que ver con la deuda, pero de los países, porque el Banco Central dejará de comprar deuda pública a partir de julio. Dicho de otra manera, España deberá dejar las muletas y caminar sola.

Deberá financiarse en los mercados internacionales, al precio que marquen aquellos que estén dispuestos a prestarle dinero.Se acabó lo de financiarse barato, gracias al BCE, por lo que será momento de comprobar qué países han aprovechado estos años para poner sus cuentas en orden y qué países lo único que han hecho ha sido gastar y endeudarse. Es verdad, que en esta ocasión con una buena coartada como ha sido la dichosa pandemia.

Pero no son pocos los que avisan de que España será de los países que lo peor lo pasen sin el oxígeno del Banco Central Europeo, porque somos de los más endeudados (un 118 por ciento de nuestro PIB), y porque tenemos un crecimiento del empleo, aceptable, pero demasiado sostenido en el sector público y porque nos hemos comprometido a actualizar las pensiones según el IPC, justo en un momento en el que el IPC está por las nubes.

GUERRA EN UCRANIA





Y todo esto, como decimos, mientras el precio de la energía, ese factor que ha descolocado la economía mundial, sigue dependiendo, en buena medida, de este hombre.

Vladimir Putin se ha jactado de que Europa, por más que lo intente, no podrá prescindir por mucho tiempo del gas ruso. Y que, entre tanto, Rusia ya está buscando nuevos mercados para colocar su gas y su petróleo, como pueden ser La India o China.

Ayer mantuvimos aquí una interesante charla con Ana Palacio, que desde su profundo conocimiento del mercado energético nos hacía ver, precisamente, que no podemos perder de vista la ecuación mundo, es decir, que para entender el problema del gas hay que ver lo que sucede en el conjunto del mundo, no sólo en Occidente.

Así que, posiblemente, la solución pasará por hacer un enorme esfuerzo en la factura energética, tratar de ayudar a Ucrania para que la guerra termine lo peor posible para Putin y, a partir de ahí, entender que, a largo plazo, a Rusia, como país, habrá que entenderlo.

El problema es que ese momento se ve todavía demasiado lejano. Primero por el hastío infinito que provocan los crímenes de guerra que ya están siendo investigados por la ONU y el fiscal del Tribunal Penal Internacional.

Y segundo porque la tensión familiar no solo no disminuye, sino que aumenta. Claro, esto es como la pescadilla que se muerde la cola: Suecia y Finlandia se ven amenazadas porque ven que Rusia es capaz de cualquier cosa, y anuncian que están estudiando muy seriamente abandonar su histórica neutralidad y solicitar el ingreso en la OTAN.Sería un ingreso en defensa propia, pero supondría aumentar en 1.300 kilómetros la frontera directa de la OTAN con Rusia, justo lo contrario de lo que Moscú quería conseguir con la invasión de Ucrania. En vez de alejar a la OTAN, la tendría más cerca.

Así que Rusia ya amenaza con colocar armas nucleares en sus posiciones en el Báltico. Son amenazas que no ayudan, desde luego, ni a tranquilizar los ánimos, ni a tener mucho optimismo sobre el panorama económico.

LOS CONTRATOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL EN LA PANDEMIA





Y, miren, por lo demás. Ni en Viernes Santo falta nuestra dosis de polémica nacional. En este caso, en relación con quién tiene más que callar en cuanto a presunta corrupción o presunta negligencia a la hora de custodiar el dinero público, a la hora de pagar a los comisionistas que asomaron la cabeza en los peores momentos de la pandemia.

El alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, se queja amargamente de que aquí está pasando lo que pasa muchas veces. El PSOE tiene a tres altos cargos del gobierno imputados por contratos realizados durante la pandemia, pero el foco mediático está puesto, sobre todo, en las comisiones que pagó el ayuntamiento de Madrid a Luis Medina y su socio Alberto Luceño.

Y es verdad que llama la atención que lo del PSOE pase tan desapercibido, pero lo que se va conociendo del sumario y de las declaraciones de los investigados es cuando menos llamativo. Dos tipos que se llevaron una comisión, en total, superior al 40% del monto total del material sanitario que facilitaron al Ayuntamiento. Seis millones de euros para gastárselo en lujos y que ahora está siendo investigado por posible evasión y alzamiento de bienes. Dinero que Luceño celebró, en un mail, con una frase rotunda: “pa’ la saca”.

El Ayuntamiento de Madrid se lo tiene que hacer mirar, y el PSOE debería evitarse el oportunismo, aunque solo sea por lo que le pueda salpicar a él, tarde o temprano.