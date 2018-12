Barbosa: "A Ciudadanos se le ve reticente ahora a mover las comas del acuerdo que tejieron con los populares"

Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en esta mañana de viernes 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes. Ahora ya se lleva menos, pero antiguamente uno de los alicientes de este día era buscar en la prensa escrita las mentirijillas, las bromas que se inventaban los periódicos a costa de algún inocente. Pero es que miren, está el patio de tal manera, están pasando cosas que ya no tiene sentido inventarse nada surrealista porque como suele decirse: la realidad está superando a la ficción. Mismamente hoy coge usted la portada de un periódico y puede leer: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará balance de su gestión tras el Consejo de Ministros, o el centro derecha se hace con el control del Parlamento de Andalucía… que son noticias que si nos las cuentan hace siete meses hubiésemos pensado ciertamente que bien podría ser una inocentada. Pues de eso nada, cosas veredes amigo Sancho; como que la izquierda respire por la herida tras perder la Junta, como Boabdil perdió Granada, solo que Boabdil se fue llorando al norte de África en lo que su madre le leía la cartilla mientras que aquí Susana Díaz piensa hacer oposición y destapar las cortinillas dice, porque le parece un escándalo que PP y Ciudadanos se hayan juntado con Vox

Pacto vergonzante detrás de las cortinillas, dice el partido que pergiñó los ERE fraudulentos de Andalucía, aunque la pataleta no se quedó ahí. Desde Madrid, el PSOE por boca de Rafael Simancas, aseguró que PP y Ciudadanos han traicionado a España por pactar con los herederos del franquismo. Y aquí Vox dice lo de siempre, a nosotros nos ven franquistas sin haber defendido a Franco y sin embargo a los de Podemos no les llaman comunistas a pesar de que a muchos de sus dirigentes les han visto en sus años mozos con la bandera de la hoz y el martillo. La del PSOE es una manera de mostrar la frustración.

Otra es la de los diputados de Adelante Andalucía, ya saben Podemos e Izquierda Unida, que hicieron de la Constitución del Parlamento andaluz un festival de quejas y morcillas. Ante semejantes chapas, ante semejante literatura, la nueva presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, decidió agilizar el proceso pidiendo los diputados que jurasen o prometiesen desde su escaño y ahí se montó otra bronca que obligó a detener unos minutos la sesión. El caso es que los diputados de Vox fueron mucho más al grano, un juramento que cabe en titular, en un tuit cortito y al pie

La formación de Santiago Abascal por cierto ya ha dicho que puesto en marcha el Parlamento ahora quiere ver el acuerdo programático de PP y Ciudadanos, más que nada para ver su opinión y plantear sus exigencias de cara a la investidura de Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta. A Ciudadanos se le ve reticente a ponerse ahora a mover las comas del acuerdo que tejieron con los populares, de hecho Juan Marín ha señalado que el acuerdo solo es con el PP en cambio el PP parece mucho más dispuesto a escuchar lo que tenga que decir Vox, como ha explicado el propio Moreno en declaraciones a TRECE.

Pues en esas estamos, cuando como decimos Pedro Sánchez va a ofrecer un balance de sus siete meses de Gobierno. Bien está que comparezca ante la prensa porque le están poniendo el cartel de oscurantista, sin ir más lejos el Consejo de Transparencia le ha afeado que utilice tanto la ley de secretos oficiales para no dar detalles de algunos de sus polémicos viajes, como aquel de Castellón para ver un concierto. Ayer, por cierto estuvo en Mali, curiosamente sin la ministra de Defensa, para ofrecer billete de avión y 400 euros a los malienses que vivan en España y quieran volver a su país. Hablando de migrantes, a Sánchez se le ha olvidado montar hoy en Algeciras para recibir al Open Arms el despliegue que montó para recibir a los inmigrantes del Aquarius. Pero puede que el fallo más gordo de Sánchez haya sido olvidarse de comentar que Quim Torra le había exigido la autodeterminación y una mediación internacional.

Pablo Casado ha exigido a Sánchez enseñe ese documento

Se le olvidó al presidente comentar lo más importante de su visita a Cataluña cuando precisamente ya sabemos cómo será el juicio por el proceso soberanista. El Tribunal Supremo ha confirmado que juzgará a los 12 procesados acusados de los delitos más graves como la rebelión con Oriol Junqueras a la cabeza, sin embargo el alto tribunal remite al Superior de Justicia de Cataluña, por una cuestión de agilidad, el juicio a los acusados únicamente por desobediencia básicamente los miembros de la Mesa del Parlamento catalán. En el auto de ayer el Supremo nuestra personalidad al señalar que las dudas de los procesados sobre la imparcialidad del Tribunal son, dice, legítimos desahogos defensivos pero que carecen del más mínimo respaldo argumental. Pues con el juicio más cerca el Gobierno sigue necesitando de los separatistas para aprobar los presupuestos, unas cuentas que se le complican todavía más al presidente ahora que va a tener que aplicar el techo de gasto que le dejó Rajoy: seis mil millones menos a gastar por culpa del Senado que ayer volvió a vetar el proyecto del Ejecutivo. Ahora sí que PP y Ciudadanos ahora se han enfadado de verdad a la ministra de Hacienda María Jesús Montero

Nostálgico dice Montero, pues para nostalgia aquellos años en los que el Partido Socialista del País Vasco sabía guardar las formas para no herir la sensibilidad de los suyos, la de los que sufrieron la violencia de ETA el hijo de Fernando Múgica ha dicho basta, en una carta ha dicho literalmente no en mi nombre. José María que tuvo que enterrar a su padre asesinado en el 96 ha pedido la baja del PSOE después de que la líder del PSE, Idoia Mendia, se fuera a cocinar y cenar con Arnaldo Otegi con motivo de la Navidad en un reportaje para el Diario Vasco.

Lo que cambian las cosas para algunos, si no que se lo digan a Pablo Iglesias. Mucho se está hablando en las últimas horas del urinario que la unión de guardias civiles ha tenido que costear a las puertas del chaletón de Galapagar para que los agentes que custodian día y noche al líder de Podemos pues pueden hacer sus necesidades, han pedido una caseta con calefacción porque la sierra en esta época del año era el frío que hace están pendientes de que el Ayuntamiento de Galapagar dé el visto bueno. Entre tanto, la unión de guardias civiles no parece muy contenta. y claro A todo esto Podemos no descarta pedir una vuelta de inquilinos a cuenta del precio de los alquileres, si es que lo mejor ,por lo que parece viendo, a los dirigentes de Podemos es vivir en propiedad.