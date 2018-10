La aplaudida defensa de Herrera a Arrimadas por los ataques de los independentistas

Este viernes Carlos Herrera ha salido en defensa de Inés Arrimadas después de que Nuria de Gispert, expresidenta del Parlamento de Cataluña, la haya atacado de nuevo por no haber nacido en Cataluña.

“La diputada Inés Arrimadas es una inepta e ignorante. No sabe de economía, no sabe de inversiones, no sabe de nada. Y siempre hace un mismo discurso derrotista. ¡Se debe encontrar muy mal en Cataluña! ¡Debe añorar su pueblo! ¿Quién la obliga a estar aquí?”, le espetó la independentista a la dirigente de Ciudadanos través de su cuenta de Twitter.

Herrera no se ha mordido la lengua y le ha dicho: “Oye, querida, ¿tienen que irse de Cataluña todos los que no han nacido en Cataluña? Porque hay una proporción... Hay más de 2 millones de personas que no han nacido en Cataluña. ¿O solamente los que tú consideres que tienen el pase para poder vivir en Cataluña opinando lo que tú dices que tienen que opinar? El acoso, el insulto permanente es absolutamente insoportable”.

El ataque a Arrimadas se produjo después de que esta semana sacara una bandera de España en el pleno del Parlamento autonómico, lo que no gustó en absoluto al independentismo, que la emprendió con ella.

Además, Carlos Herrera le ha recordado a todos los independentistas la sentencia que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de publicar sobre el 1-o, que respalda la multa de 6.000 euros que le impuso el Tribunal Constitucional a los miembros de las mesas electorales durante el referéndum ilegal.

“Querían sentar en el banquillo de los acusados a España y lo que ha dicho Estrasburgo es que todos los que organizaron el 1 de octubre tienen que asumir responsabilidades penales por sus actos. Así que no es demasiado un buen día para ellos”, ha recordado Herrera con su particular ironía.