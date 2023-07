Antonio Herraiz: "El PNV dice que frena a la derecha, pero se echa en los brazos de Bildu"

Este viernes supone el inicio de vacaciones para millones de españoles. Hay ganas de salir y solo por carretera se prevén durante este fin de semana 8 millones de desplazamientos a los que hay que sumar el movimiento en aeropuertos y estaciones de tren.

Con Pedro Sánchez en la residencia real de La Mareta, en Lanzarote, el PSOE ha encontrado un motivo para la celebración. Incluso para la euforia. “El sanchismo le sienta muy bien a España”, ha llegado a sentenciar la ministra Pilar Alegría. Ni habla del resultado electoral ni tampoco de haber conseguido ya los apoyos para la investidura. Ya les gustaría, pero, de momento, no. De hecho, la novedad que tanto alborozo les provoca a los socialistas les ha servido en las últimas horas para desviar la atención sobre sus acercamientos al partido del fugado Puigdemont y toda la compañía separatista.

EPA del segundo trimestre de 2023

El motivo de alegría para la ministra con el mismo apellido no es otro que los datos de la Encuesta de Población Activa. Es la EPA del segundo trimestre que como era de esperar ha tenido un dato muy positivo. En vísperas de los meses centrales de verano, con el sector turístico lanzado en España, el sector servicios ha subido con fuerza. Bares, restaurantes, chiringuitos, hoteles, han reforzado sus plantillas.

Además de anticiparse a lo que les viene durante lo más potente de la campaña estival, la Semana Santa coincidió en ese segundo trimestre, con ocupaciones de récord en los puntos más turísticos de España.

Hay dos muy buenas cifras. La EPA refleja que hay 603.000 ocupados más y 365.000 parados menos. Esto nos lleva a superar los 21 millones de ocupados. El motivo es ese, la estacionalidad. Y encontramos dos puntos que lo corroboran. Donde más ha crecido la ocupación ha sido en Cataluña y Baleares, que son dos regiones eminentemente turísticas.

La cara B de la Encuesta de Población Activa

Esto tiene una cara B, un envés que esconde siempre el Gobierno. El crecimiento de los trabajos estacionales, de temporada, no se extiende a aquellos contratos, que, sobre el papel, tienen una duración más larga. Y aquí encontramos el primer borrón. La ocupación en la industria baja en 64.500 trabajadores. Esto tiene una consecuencia en términos interanuales, que son los que hay que analizar para determinar las perspectivas. Tanto la creación de empleo como la bajada de paro se ralentizan si la comparamos con el ritmo que tenían en el segundo trimestre del año pasado.

Luego hay otro dato a tener muy en cuenta. ¿Hay más ocupados? Sí. Pero, ¿cuántas horas trabajan a la semana? Y aquí encontramos una cifra demoledora, en esta última EPA hay casi 1.700.000 personas que aparecen como ocupadas, pero que no trabajan ni una sola hora. Son los fijos discontinuos, bajas laborales y contratos fantasma.

Ves, ministra Alegría, aquí el sanchismo no le sienta tan bien a España. Y tampoco si nos comparamos con el resto de Europa. Seguimos a la cabeza porque la tasa de paro supera el 11%, la más alta de todos los socios comunitarios. Matices que no han impedido a la ministra Isabel Rodríguez a parafrasear a su líder.

Cómo afecta la nueva subida de tipos a las hipotecas

No sé cómo lo van a terminar de encajar aquellos que tienen una hipoteca a un interés variable y tienen que asimilar que en la próxima revisión les van a volver a subir el interés. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo ha ejecutado un anunciado incremento del precio del dinero.

Sube los tipos de interés hasta el 4,25% y para un préstamo medio de 150.000 euros, la cuota mensual se ha encarecido 300 euros, unos 4000 al año. Ahora hay que ver si el BCE pone freno a estas subidas. La previsión es que se produzca un parón en septiembre. Hasta ahora nos han vendido que el incremento del precio del dinero era para hacer frente a la descontrolada inflación.

Si vas a la compra a diario lo sabes mejor que nadie. El aceite de oliva es un 31% más caro que hace un año. El arroz cuesta un 21% más y las patatas un 27. Hay otros productos que lo han hecho casi un 50%, como el azúcar. Aquí el sanchismo también le sienta bien a España, ¿verdad Alegría?

La gasolina al alza en la operación salida

Y si eres de los que comienza hoy sus vacaciones, o sales de fin de semana, cuando compruebes el precio que marca el surtidor verás que lleva días con una senda al alza. Hoy la gasolina te la vas a encontrar de media a 1,65 y el gasoil cerca de 1 euro y medio. Esto es una media y dependerá de donde repostes lo encontrarás por debajo o por encima. Hay dos elementos que explican, en parte, las subidas de las dos últimas semanas. Una, aumenta la demanda, sube el precio. Viajamos más, repostamos más, nos cuesta más caro. Y dos, los recortes anunciados por la OPEP, la organización de países productores de petróleo. Quieren impulsar el precio del barril de crudo, reducen el suministro y sube el precio.

Los escaños que dependen del voto del extranjero

Del resto, te venimos contando que, tras las elecciones del domingo, quedan por contar todavía las papeletas de los ciudadanos que viven fuera de España. Este viernes, va a comenzar el escrutinio del denominado voto CERA, el del censo electoral de españoles residentes en el extranjero. Lo primero que hay que precisar el número de personas que tiene derecho a voto. Son más de 2 millones 300.000. El periódico El Mundo adelanta que lo han ejercido 233.000.

La gran pregunta es. Esos 233.000 votos, ¿Van a cambiar de forma sustancial el resultado del 23 de julio? No parece que vaya a ser así, aunque hay hasta 9 provincias con un resultado tan ajustado que podría bailar algún diputado. En Madrid, por ejemplo. El PP quedó a escasos 1.800 votos del último diputado que consiguió el PSOE. En Gerona, también cabe la posibilidad de que el PP arrebate un escaño a Junts. En Cantabria también baila uno entre PP y Vox.

Esto no supondría un cambio decisivo, una modificación sustancial de la relación de fuerzas entre los bloques de izquierda y derecha, pero sí un matiz importante. Dependiendo hacia dónde se decante de forma mayoritaria el voto del extranjero, puede que al PSOE no le sirva con la abstención del partido de Puigdemont y necesite su apoyo directo, el sí, lo que obligaría a Junts a mojarse aún más.

La postura del PNV tras el 23J

El resto, podemos seguir enredados en la política ficción y en las ocurrencias o plantear el escenario real. Para el PP esa realidad, a día de hoy, se presenta inamovible. El PNV, dentro de su tacticismo histórico, se ha negado incluso a negociar con el PP. Es una de las escasas opciones que tiene Feijóo para que, de forma realista, le salgan los números. Pero el portazo parece definitivo. Y el presidente de los nacionalistas vascos, Andoni Ortúzar, lo vende como un logro.

No sé si tiene muchos motivos para presumir Ortúzar. Sobre todo tras los resultados del domingo. Dice que frena a la derecha, pero se echa en los brazos de Bildu. A estos no les han parado no. Pero no ahora. Nunca.

Han pasado más de 30 años de aquella frase de Arzallus y todavía persigue al PNV. “Unos sacuden el árbol, pero sin romperlo, para que caigan las nueces, y otros las recogen para repartirlas”. Pues treinta y tantos años después siguen en lo mismo. Y con la amenaza de que Bildu les coma la tostada en las autonómicas del próximo año. Pero, claro. El PNV se puede presentar ante los suyos como los héroes que han conseguido frenar a la derecha.