Herraiz: "El PP se está aferrando a la mayoría simple en una hipotética investidura de Feijóo"

Audio

Lo peor de la ola de calor ya ha pasado. Pero, no. No te confíes porque en puntos del interior de Valencia y de la región de Murcia se pueden alcanzar los 43-44 grados. En Albacete los 42. En todo caso, no se espera que se supere ese récord que se registró ayer en La Roda de Andalucía, en la provincia de Sevilla. 44,6.

El papel de Puigdemont

Vamos con lo de Puigdemont, que es lo último. El expresidente fugado sigue en Waterloo, no sabemos si sigue acariciando el gatito cual don Vito Corleone en la escena inicial de El Padrino o como el doctor Gang, el enemigo del Inspector Gadget.

En todo caso se cree superior y ahora, además, decisivo para que Pedro Sánchez siga en La Moncloa. Entre sus exigencias para dar su apoyo está la amnistía, el referéndum, la condonación de la deuda y luego una larga lista que incluye el traspaso del aeropuerto El Prat, Cercanías de Renfe o la propia Seguridad Social. Que todo esto y otras tantas competencias más pasen a manos de la Generalitat.

Pero por encima de todo esto, está la cuestión personal de Puigdemont. En ningún caso quiere volver a España detenido, para ser juzgado. Por mucho que le prometan que vaya a ser indultado después. Eso lo sabe Sánchez y de ahí que haya recurrido, una vez más, a la Fiscalía de quien depende.

Y como la Fiscalía depende del Gobierno de Sánchez, el presidente se ha encargado de activarla con urgencia, en un caluroso mes de agosto, para que no se enfade Puigdemont en plenas negociaciones para la composición de la mesa y para salvar la investidura.

Aquí el Tribunal Supremo había dictado una orden de detención nacional contra el forajido. El expresident presentó un recurso de amparo al Constitucional para anular esa orden. Y como estamos en agosto, en el tribunal de garantías hay de guardia lo que se denomina como sala de vacaciones, que le ha dicho a Puigdemont que nones. Que lo que ha dictado el Supremo va para delante y su orden de detención también. Una vez que el TC inadmitía el recurso del líder de Junts, se pueden imaginar que hubo llamadita.

Como, ante la decisión del Constitucional, cabía recurso de la Fiscalía, han tardado poco en reaccionar. ¿Cuál es la versión oficial? Que el Constitucional no tiene ninguna urgencia para que, a través de su sala de vacaciones, resuelva en contra de la petición de Puigdemont.

La realidad tiene otro matiz diferente. Ahora mismo, esa sala de vacaciones del Constitucional está controlada por una mayoría de magistrados del denominado sector conservador. Si recurre la Fiscalía, como ya ha dicho que va a hacer, cuando se vuelva a revisar por el pleno del Tribunal de Garantías, este tribunal ya estará bajo la tutela del sector progresista con Cándido Conde-Pumpido al frente.

Si esto va a ser suficiente para convencer a Puigdemont, la respuesta es que no lo sabemos, pero parece que no porque es insaciable. Pero esa es la intención y lo que está claro que, de no haber actuado el Ministerio Público, dejando a Cándido Conde-Pumpido como árbitro de esta decisión, el fugado se habría revuelto.

El PP intenta recabar apoyos para la investidura

¿Y en el PP qué? Bueno, siguen a la espera, pero con movimientos que les permitan amarrar todos los diputados posibles. A sus 137 y a los 33 de Vox, le suman el de UPN. Son 171 con la esperanza de que a Sánchez le falle Puigdemont, o que al menos en la primera batalla de la mesa no consiga esos apoyos necesarios.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Su tarea más inmediata es convencer a la diputada de Coalición Canaria. Una vez Vox ha renunciado a formar parte del Gobierno, se desactiva uno de los argumentos de los canarios, que pasaban por no participar de ninguna ecuación en la que estuvieran los de Santiago Abascal. El de coalición canaria es solo un diputado, dejaría al PP a 4 de la mayoría absoluta, pero obligaría a Junts a mojarse y a decantarse por el sí. En ese escenario, a Sánchez ya no le serviría la simple abstención. No pueden ponerse de perfil.

Por eso se están aferrando a la mayoría simple. Lo apuntaba su secretaria general Cuca Gamarra. Están obligados a intentarlo, pero son conscientes también de que el portazo del PNV limita sus posibilidades.

Sumar apremia al PSOE

Por lo demás, al PSOE le empiezan a meter prisa. Y el que más le apremia es Sumar, el partido de Yolanda Díaz. Son los más interesados en no volver a las urnas. De hecho, ese hipotético escenario les aparece en todas sus pesadillas. Por eso meten prisa desde Sumar y acusan al PSOE de falta de ambición. Que las propuestas que les están ofreciendo son insuficientes. Y conscientes de que una repetición electoral le haría perder más escaños.

Apremian al PSOE porque dicen que las propuestas que le están ofreciendo son insuficientes. Igual no se han dado cuenta de que ir tan de la mano de Sánchez no les hace decisivos. Aquí el que es decisivo es Puigdemont, un delincuente fugado del que depende la investidura y un puesto en la mesa del Congreso.

Asesinan a un candidato a la presidencia en Ecuador

A esta hora seguimos muy pendientes de Ecuador, después del asesinato de uno de los candidatos para las elecciones presidenciales que se celebran el 20 de agosto, en diez días.

Uno de los candidatos que aspira a suceder a Guillermo Lasso ha sido asesinado. Era madrugada aquí en España cuando un hombre ha abierto fuego en una zona del casco comercial y financiero de Quito. Allí participaba en un acto electoral uno de los candidatos, Fernando Villavicencio.

Villavicencio resultaba herido de gravedad. A pesar de que ha sido trasladado de urgencia al hospital, ha muerto. El atacante ha sido abatido por el personal de seguridad. Al menos, 9 personas han resultado también heridas, entre ellos 2 policías y una candidata a la asamblea.

Ahora mismo hay una tremenda conmoción en Ecuador. Fernando Villavicencio era un antiguo sindicalista que concurría a las elecciones bajo el partido Movimiento Construye, y que semanas atrás había denunciado que estaba recibiendo amenazas de muerte.

El presidente actual Guillermo Lasso ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje, indignado y consternado. Asegura que este asesinato no va a quedar impune y se dirige al crimen organizado, a las mafias ecuatorianas: han llegado muy lejos y les va a caer todo el peso de la ley.

Ahora mismo, varios de los rivales de Fernando Villavicencio han suspendido la campaña. Llaman a la unidad y a un pacto frente a la crisis de inseguridad y violencia que sufre Ecuador.