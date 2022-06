Sergio Barbosa: “Hay comunidades de vecinos que han tenido que pedir préstamos para pagar la factura del gas”

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE’ en este viernes 24 de junio de 2022.

Lo primero, enhorabuena y vaya desde aquí nuestra enviada sana para todos los que hoy disfruten de un día festivo en comunidades como Galicia, Comunidad Valenciana o Cataluña, además de bastantes municipios, con motivo de la festividad de San Juan.

Ni que decir tiene que esta noche, se ha notado, se ha notado que había muchas ganas de verbena, de cohetes, de meigas y de hogueras en la playa después de dos años de restricciones. Los hay que esta madrugada se han vuelto a casa con los dedos oliendo a pólvora, o a sardinas, que también los hay que gustan mucho de asar sardinas en la playa.

Y mire, si usted vive en un lugar donde eso de San Juan no se estila mucho, que también los hay, haga un ejercicio mental. Imagine, así para sus adentros, a ver, si yo fuera de estos que se van a tirar cosas a las hogueras ¿qué hubiese echado al fuego esta noche? ¿De qué me hubiese querido despedir o purificar? ¿Las mascarillas de la pandemia? ¿La última factura de la luz? ¿La gasolinera entera? Hombre, la gasolinera mejor no echarla al fuego porque ese petardazo, sí que sería tremendo.

Pero vamos, que bien están este tipo de fiestas que nos ayudan también un poco a desfogarnos, a hacer tabula rasa y hacer balance de lo que han sido los últimos meses de nuestra vida, siempre con la vista puesta en la esperanza de que la cosa vaya a mejor, a pesar de los pesares.





VÍA LIBRE AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL





A todo esto, lo bueno de vivir en España es que, además de las fiestas tan chulas que celebramos, es que tenemos un Gobierno que no deja de hacer travesuras de esas que nos tienen siempre entretenidos. Y más, desde que le ha entrado esta hiperactividad que le ha entrado, por culpa del batacazo de Andalucía.