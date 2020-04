Herrera: "A ver la cara que ponen en Europa cuando les pidamos dinero para la Renta Mínima"

La polémica está ahora en la guerra de cifras de víctimas. Y por qué digo guerra de cifras de víctimas. La cifra de víctimas es un argumento de uso político. Y también de propaganda. Y de polémica. Porque el Gobierno se niega a incluir en las estadísticas de fallecidos a los que no han sido diagnosticados previamente. Pero las CC.AA. están empezando a dar información referida a la cifra real de fallecimientos. Sobre todo, en residencia de ancianos. Y los datos son desoladores. Completamente desoladores. Al incremento de Madrid en más de 4.000 personas, también se ha sumado Cataluña. Las cifras de la Generalitad casi duplican las cifras oficiales. De 3.800 a 7.907. Y algunos medios señalan que el número de fallecidos no contabilizados supera los 10.000 personas. Es decir, que estamos ya por encima de los 20.000 fallecidos. Españoles que nos están dejando en la soledad de una cama de hospital sin la compañía de sus familias.

Ayer, Sánchez se reunió por videoconferencias con los partidos que le apoyaron en la investidura y también con Arrimadas. Que ha dicho: 'yo no sé para qué me he reunido 40 minutos con éste, que no me ha dicho Nada. No hay ningún contenido en la entrevista. El único compromiso es convocar otra reunión. Es decir, me reúno para anunciar que me reúno'. Eso de negociaciones y de pacto transversal, olvídense. Eso es una filfa. El PNV, que más que en el espectáculo está en la taquilla, ayer dijo que menos pactos y más presupuestos.