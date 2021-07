Herrera: "¿Usted prestaría dinero a un Gobierno que invierte y derrocha en una empresa fallida?"

"Señoras, señóres, me alegro, ¡buenos días!:

Ya son las 8 de la mañana de un viernes que hace calor, es un viernes de julio, es el día 23. Parece que el fin de semana va a ser particularmente, particularmente caluroso y deportivo porque tenemos un ojo puesto en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio que con esto de la pandemia y el covid van a ser muy singulares, aunque la espectacularidad que se les atribuye siempre a los japonudos va a hacer efectivamente que la inauguración sea japonesa o al revés, y la veremos a partir de las 12 y la escucharemos además aquí en COPE.

Hoy hay dos, tres, cuatro cosas, todas tienen que ver con la “p”: la “p” de la pandemia de la que ya hemos venido dando cuenta; la “p” de Plus Ultra, la “p” de Pedro Sánchez, bueno, la “p” de Pedro Pérez productor de esta casa que se jubila, mi amigo Pedro del alma, tantos años juntos en esta casa…

Bueno, la “p” de Plus Ultra tiene que ver con el polémico rescate a esa compañía, es una compañía española, la gente dice es una compañía venezolana, no, es una compañía española que tiene una importante, muy importante, casi la mitad participación venezolana de gente que se atribuye cercana a Maduro y a la cúspide del régimen. Pero lo cierto, es que esa compañía, prepara un plan de viabilidad dijo lo estoy pasando muy mal por el covid señores del SEPI denme una ayuda y le conceden 53 millones a una compañía que supone el 0,004 % de todos los vuelos de los aeropuertos españoles y dicen es que es estratégica. Bueno aquello fue una escandalazo que levantó, por cierto, el diario de Cacho ‘Vox Pópuli’. Y ahora el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, que dirige una magistrada Esperanza Collazos ha parado la concesión del segundo tramo de ese rescate, con dinero público español, porque entiende que hay gato encerrado que le parece injustificado ese dispendio de dinero público.

Se concedieron primero 19 millones y quedan aún 34 y lo que ha dicho la juez es esperen con los 34. ¿Qué ha dicho la compañía? Si no me dan los 34, yo no puedo devolver los 19 porque entonces se va al garete todo. Así que vamos a ver porque esa está aerolínea, con algunos vínculos con el chavismo, con actividad prácticamente nula, tiene cuatro aviones para 300 pasajeros, inyectarle 53 millones de leuros porque cumplía con los criterios que marca el SEPI para conceder ayudas, es cuando menos, cuando menos, una concesión que debería investigarse porque ni es relevante ni es estratégica y en Europa nos están mirando con lupa en el reparto de los Fondos Europeos. Se ha criticado mucho la mano dura de los de los frugales. ¿De quién? De Holanda, pero claro ¿usted prestaría dinero a un Gobierno que invierte y derrocha en una empresa fallida, arruinada poco después de que el ministro que preside ese mismo Ministerio de Transportes tenga un encuentro sobre el que miente repetidamente tres, cuatro, cinco y hasta 7 veces en el aeropuerto de Barajas con la segunda del régimen bolivariano de Venezuela que tiene prohibida su entrada en territorio comunitario? Pues hombre, vamos a ver, más de uno se lo pensaría.









“Mi especialidad es cumplir”

La otra “p” es la de Pedro Sánchez que anda haciendo el ridículo por el mundo, el hazmerreír por el mundo, por Estados Unidos, por Nueva York primero, ahora por California, teóricamente a buscar dice empresarios, a buscar inversores. Vamos a ver, este se ha ido de vacaciones y allí no le ha recibido nadie. Iba a verse con tres, con cuatro, le han hecho alguna entrevista en alguna televisión local norteamericana y ha soltado las tontunas que, por otra parte, se esperan de este individuo. Una de ellas es que ha dicho: mi especialidad es cumplir. ¿Cumplir? Claro eso mismo lo dice aquí en España y se tira al suelo prácticamente todo el teatro. ¿Cumplir qué? Pero si no has cumplido nada en tu vida, que no cumpliste ni con tu doctorado, si hasta otro te hizo otro la tesis. Mentir es lo único que sabe hacer y ser el hazme reír. Y, luego, se dedican en Estados Unidos a criticar a la oposición de la política española: ‘yo cumplo, la oposición grita’.









Ustedes se imaginan, ¿ustedes han escuchado decir a algún líder europeo, la Merkel, al señor Macron, a la señora Merkel, a cualquiera que haya venido España y en una rueda de prensa, sin que se lo pregunten decir, ‘valiente, valiente los mamarrachos que tengo yo de oposición en mi país’; nunca, claro este es diferente, en todo. No viene con ningún contrato, quiere tranquilizar a los fondos de inversión y decirles a los fondos de inversión ‘oigan, miren yo a pesar de los pesares, a pesar de lo que digan, yo la seguridad jurídica es máxima, yo la Reforma Laboral no la tocó’,no mintiendo todo. Pues resulta, que cuando está diciéndo eso a los fondos de inversión, sale su vicepresidenta, la comunista Yolanda Díaz y le dice ‘oiga, oiga, que no, que no, que no, que yo he venido aquí a subir los impuestos, qué es eso de que ganan dinero los empresarios, no, no, yo me preocupo por los parados y aquí hay que preocuparse por los parados’. Desde luego preocúpate porque cada día tienes más.

Sale una vicepresidenta del Gobierno a cargar contra aquellos a los que el presidente del Gobierno está cortejando en ese momento. En cualquier Gobierno normal esta tipa dura 5 minutos, pero aquí se los tiene que tragar y ahí la tienen pretendidamente valorada por el pueblo español y por su no y por sí.

“Supermán” Sánchez

Pero lo más despiporrante de todo es, una vez más, el papel del periodismo español en su inmensa mayoría. Ayer los definía como lamedores de sables o como comedores de hortalizas. A veces me quedo corto, me quedo literalmente corto porque buena parte del periodismo español lo que está haciendo es agotar las existencias de enjuague bucal en las farmacias porque ayer decían: me he reído mucho ‘Sánchez enamora Estados Unidos’ otros le llaman directamente Supermán.









Bueno la Sexta puso algo parecido a un titular ’Sánchez enamora Estados Unidos, su presencia en América suscita las ganas de venir de turismo a España’, pero vamos a ver que a este no le ha saludado ni el vendedor ambulante de perritos de la Quinta Avenida. Han ido allí de vacaciones a hacerse un poquito de autobombo con algunas entrevistas en televisión. Joe Biden, el Gobierno norteamericano, ni absoluto caso y va de Supermán por el mundo diciendo sandeces como las que dice, como las que le hacen ser el hazmerreír, de que su especialidad cumplir, pero ¿cuándo ha cumplido este con algo? Y meterse con la oposición y criticar la injerencia de Estados Unidos en Cuba, a través de su embargo, ha estado a esto de llamarlo “bloqueo”, con lo cual a sus colegas de Gobierno les habría puesto, ¡buah!, les habría subido una hiperemia en la cara y en otras extremidades más o menos blandas.

Bueno, pues así están las cosas y de la pandemia ya se lo dijimos ayer, las cosas se controlan no hay que hacer exageraciones. Bajan esas cifras que tanto preocupan de las incidencias, pero de las que hay que preocuparse que son las de los hospitales y de las UCIs no justifican, no justifican histerias absolutamente innecesarias”.

