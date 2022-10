Herrera: “Somos el único país de Europa que aun creciendo no ha recuperado los niveles previos a la pandemia”

Herrera:

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Pues como no quiere la cosa, nos hemos plantado en el 19 de octubre, en este miércoles un poco pasado por agua, tampoco mucho ¿eh?, un poco pasado por agua por buena parte de la Península, sol en Canarias y un día en el que empieza a entreabrirse la puerta del fresco. Fíjense ustedes que puede ver algunos que tengan necesidad de que llegue el frío del general inviernon pero tal y como están las cosas cuanto más tarde el frío seguramente mejor para todos.





SÁNCHEZ VS FEIJÓO EN EL SENADO





Ayer hubo debate en el Senado, ese tipo de debate, ese tipo de encuentro político que que puedo hacerme muy pesado con esto pero que seguramente tiene más interés para la los que ejercen la política, especialmente para quienes contamos la película que somos los periodistas que para la gente en común. Por eso, lo que se pide es resúmame, dígame qué pasó, qué dijeron porque la verdad no tengo yo ahora mismo paciencia para ver un debate en el Senado entre el presidente y el líder de la oposición. Yo me permito a resumírselo en tres o cuatro flashes para que nos dejen un recuerdo de lo que ha sido. No puede decirse que le saliese bien a Sánchez este debate, le cojo el titular a Pilar Cernuda de su artículo en Diario de Sevilla: “El problema de Sánchez se llama “, porque tuvo una primera intervención, de verdad, demoledora. Y hay un titular que sobrevuela el resto de una frase que dijo Sánchez: “Gestionaré la crisis inflacionista igual que gestioné la pandemia”. Madre mía del amor hermoso, madre mía del amor hermoso.