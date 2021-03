Herrera, sobre las elecciones del 4M: “Para acabar en el futuro con este Gobierno de malvados e incompetentes"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Son las 8 de la mañana de un día 25 de marzo en el que hay muchas cosas por contar, bueno qué día no hay cosas por contar y más en este tiempo de tanta zozobra en todos los órdenes.

Bueno, hoy 25 de marzo, jueves, tiempo soleado prácticamente en toda España, digamos que hay nubes, nieblas, en varios lugares, pero ya en cuanto eche a arrancar el día la cosa se pone muy ,muy agradable.

RESTRICCIONES EN SEMANA SANTA: TOO QUEDA IGUAL

Tenemos la Semana Santa prácticamente encima. La España oficial, esto seguramente es lo que a usted más le interesa, ha descartado endurecer las restricciones porque en un principio había manejado la posibilidad de que el toque de queda se adelantara a las 8 de la tarde. Nadie pone en duda que la cosa está empeorando y que sea la cuarta ola o sea, bueno como le quiera llamar, sea un repunte de la tercera o da lo mismo, la pandemia nos va a pegar otro empellón en las próximas semanas. Hombre, nos coge más vacunados y nos coge sabiendo más de esta situación pero que además coincide con una semana en la que vamos a estar en casa porque no nos podemos mover, muy mucho cerca de nuestra casa, pero vamos a tener más contacto con los demás eso es evidente. Seguramente no es consuelo porque mal de muchos consuelo de tontos, pero la verdad es que mirando por ahí fuera viendo cómo está la pandemia podemos estar contentos de cómo estamos. Fíjense en el renuncio que han tenido que pillar a la siempre analíticaAngela Merkel que después de haber ordenado un confinamiento para Semana Santa en Alemania, ha tenido que rectificar y pedir perdónporque se ha dado cuenta de que las empresas no tenían tiempo material para acometer esos cierres desde el punto de vista jurídico- administrativo. Francia, por ahí anda, buscando una fórmula para impedir que su gente pueda viajar por placer al extranjero, dentro de esa gran contradicción que estamos viviendo todos con la movilidad.

Cómo ha quedado prácticamente la situación en España. Pues mire, la ministra de Sanidad el día anterior a la reunión de pastores, llama a algunos y les dice “oye hay que apretar un poco más la manivela de las restricciones”, incluso se especula con eso del toque de queda a las 8, cosa que hubiera obligado a modificar el estado de alarma porque es lo que se le prohibió a la Comunidad de Castilla y León le recuerdo; bueno, pues llega la reunión y son 17 comunidades y todos tienen competencia con su rebaño, así que no hay quórum, la cosa se queda como estaba, tanto ruido para nada. Y así bueno pues asistimos a la comparecencia taciturna de Carolina Darias que se conforma con recordar que hay un acuerdo de mínimos y que en fin esta película ya la hemos visto más veces.

Esto ¿qué hace? En fin, más o menos que las restricciones queden, en lo que a usted le afecta, con el cierre perimetral de las autonomías, usted no puede salir de su comunidad autónoma singularmente en algunas comunidades autónomas no podemos salir de la provincia como es el caso de Andalucía, el toque de queda de a las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, es posible que se pueda adelantar a las 10 de la noche pero todavía no está claro y las reuniones limitadas a un máximo de 4 personas.

SIN VACUNAS PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA

¿Qué puede hacer cambiar, qué puede hacer diferente a esta cuarta ola, si efectivamente existe la cuarta ola, que haya evidencias de que hay un repunte manifiesto? La vacunación, pero no hay vacunas. Ayer empezamos a vacunar otra vez con AstraZeneca, pero la vacuna de AstraZeneca, en fin, es segura y todos lo que ustedes quieran, es de una farmacéutica que no parece sería o que cuando menos parece un poco pirata.

Lo que faltaba la Unión Europea es que ayer en Italia se encontraran en un almacén cerca de Roma 29 millones de vacunas, que es el doble de todo lo que ha recibido Bruselas por parte de AstraZeneca. Ya ha empezado a decir, no, no, esto era para países pobres y para repartirlo por Europa, pero no se lo ha creído nadie porque lo más seguro es que eso era para el Reino Unido. Y Bruselas está estudiando ahora endurecer las condiciones de exportación de vacunas, pero siempre con esa lentitud de reflejos que caracteriza a determinados mastodontes burocráticos y administrativos como es la Unión Europea, en fin, qué les voy a contar.

LA JUGADA DEL PP CON EL ACUERDO CON TONI CANTÓ PARA EL 4M

En la política, lo último es el fichaje o el acuerdo del Partido Popular con Toni Cantó, en realidad no ficha por el PP, el acuerdo es para ir de independiente en la lista de Isabel Díaz Ayuso. Nadie duda que Cantó es un formidable orador, fustigaba al PSOE y a Compromís en la Comunidad Valenciana pero lo que pretende el Partido Popular es que ejerza de imán de los votantes de Ciudadanos desencantados con el último lío, el último pasaje del partido ya saben ustedes haciéndose eco de los arrumacos sanchistas monclovitas y demás.

Y luego está Pablo Iglesias, Pablo Iglesias nos ha hecho perder a algunos una puesta porque efectivamente se ha despedido además de la vicepresidencia del gobierno, también del escaño en el Congreso de los Diputados. Bueno dice que va a denunciar a todo el que pueda, particularmente a número dos del PP a Teodoro García Egea por presunto cohecho y todo porque el señor del moño da por sentado que el PP compró, compró a los diputados de Ciudadanos para que no apoyaran la moción de Murcia y coge y dice que va a aportar un documento que firmaron previamente para apoyar la moción y además recortes de periódicos de esos días. O sea, yo me lo imagino delante del juez diciéndole mire vengo señor juez o señor Fiscal aquí tengo el ‘Dina today’, el periódico que le puso a su amiga entrañable –antes se ponía pisos- si a eso se quiere llamar periódico que eso ya es mucho decir, pero bueno, un panfleto. Aquí lo tiene todo explicado, con declaraciones mías de esos días… vamos, y el fiscal dirá bueno ante esta avalancha evidente de pruebas no tengo más remedio que procesar a quien diga el señor este. Vamos a ver ¿qué pasa si ahora no teniendo amparo el juez García Castellón decide implicar a Iglesias, sin suplicatorio, en el caso Dina? Pues como no se dé de baja Dina de la acusación, que lo haría inmediatamente claro, le da la campaña hecha a Iglesias, para qué quiere más, las cloacas del Estado contra mí, que soy el que va a luchar contra no sé qué fascismo… Estas cosas que dijo ayer tan cansino como impostado siempre en la lucha antifranquista.

Estas elecciones del 4M de Madrid son casi un plebiscito en toda España, casi un plebiscito, por ahí se va a empezar a decidir el futuro del sanchismo y el futuro de una alternativa solvente para con votos, no con cócteles molotov, acabar algún día con este gobierno de malvados y de incompetentes.