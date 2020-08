Herrera: “El problema es Sánchez, no los mamarrachos que lo acompañan”

"¡Señoras, señores, buenos días, me alegro!

Nos encontramos hoy este día en el que hemos visto que ayer apareció Pedro Sánchez poco antes de irse de vacaciones a La Mareta y a Doñana. La Mareta, ¿saben ustedes lo que es La Mareta? La Mareta es una casa en Lanzarote, no la conozco pero me aseguran que está muy bien, en un acantilado que le regaló el Rey Hussein de Jordania al Rey Juan Carlos, un regalo personal y que inmediatamente le dijo la Hacienda Pública al Rey Juan Carlos en aquel año en el que se la entregó, oye por esto nos tienes que dar, porque esto se entiende que es un regalo y por lo tanto la mitad de su valor hemos estimado 40 millones de pesetas y el Rey Juan Carlos dijo pues para Patrimonio Nacional. Y esa casa que se la regalaron a él es la casa donde veranea Pedro Sánchez, donde ha veraneado Rodríguez Zapatero, son cosas curiosas qué pasan.

ESCUCHA EL EDITORIAL COMPLETO DE CARLOS HERRERA

Ayer, antes de antes de irse a la Mareta y antes de ir a Doñana, que supongo irá unos cuantos días por allí, apareció dando la impresión de que defendía la Corona. Oye, Ramón Péreaz Maura lo explica muy buen en su columna: poli bueno, poli malo. El poli malo ya sabemos quién es y cómo lo hacen, que son toda esta pandilla de mamarrachos, de miembros de Podemos en el Gobierno. El matrimonio Ceaucescu especialmente Pablo Iglesias e Irene Montero, que la pobre como no encuentra su sitio ayer salió un tanto desdibujada.

El problema es Pedro Sánchez, no los mamarachos que lo acompañan

Bueno pero el que hace de poli bueno es Pedro Sánchez, es exactamente igual de malo, exactamente igual de malo pero hace de poli bueno. Y ya somos muy mayores para creernos determinadas comedias o cuando menos, si usted se las cree permítame que le alerte sobre la imperiosidad de no de no creérselas. Este le miente hasta al médico y por lo tanto nada de lo que diga le crean ustedes porque dice una cosa y hace otra, yo supongo que no querrán que les dé ejemplos de todas las cosas que ha dicho y ha hecho todo lo contrario. Es la especialidad de Sánchez. Y oigan, el problema, volvemos a decirlo, es Sánchez, no los mamarrachos que le acompañan, por cierto mamarrachos que ha elegido él y por lo tanto se los tiene que comer él. Lo malo es que lo sufrimos todos.

Miren ustedes ¿quedaba alguna crisis por abrir en España? ¿La crisis sanitaria que además a golpe de días va excitándose y de qué manera? ¿La crisis económica? ¿La crisis laboral? Ya verán ustedes lo que va a ser este otoño. ¿La crisis financiera?

EL AVISO DE HERRERA A FELIPE VI

Bueno ahora, por si fuera poco ya tenemos la crisis institucional es decir, nada menos que aquello que persigue una reforma de la organización del Estado cuando ni es imperativa ni es necesaria ni está reclamada nada más que por los extremistas que aprovechan cualquier oportunidad para deshacer cualquier acuerdo democrático elemental como el de la Constitución del 78. Así que la defensa ayer de diciendo que no se juzga instituciones sino personas y que él está muy por Felipe VI, cuídese Felipe VI de los abrazos de este sujeto, de este individuo lo mejor que nos puede pasar es que se vaya de vacaciones a la Mareta y que se quede en La Mareta aproximadamente un año disfrutando en Lanzarote que siempre vale la pena."