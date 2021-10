Herrera: “A Podemos le gusta coquetear con el lado oscuro porque provienen del lado oscuro”

“Naino, naino, nainooooo…. El que canta sus males espanta ¿eh?

Es lunes, hay gente que considera que el día de hoy es un día maldito, un día espeso, un día pesado… No, no, no. No es la forma correcta de ver la vida, denle ustedes la vuelta a la situación, créanme. Si el día de planificación de toda una semana imparable en la que seguramente van a triunfar y de qué manera en aquello en lo que se propongan. Si no sale con ese convencimiento, la verdad, luego todo es mucho más difícil.

La semana va a ser seca y soleada en la mayor parte de España, pero en lo único en lo que va a ser soleado, posiblemente sea en eso, porque todo lo demás excepto para losseguidores del Real Madrid hoy que en el Clásico de ayer ganaron al Barçacon el himno regional incluido ‘Els Selgadors’, excepto para ellas, para todos los demás la realidad sigue siendo la misma que la semana anterior.

Es decir, oigan, los precios con la melaza de inflación de ir subiendo, veremos la campaña de Navidad cómo se desarrolla, el fantasma de la inflación y otras muchas cosas.

LA LEGALIDAD PARA PODEMOS

Pero, aquí como de lo que se trata es de aprobar unos presupuestos, el presidente de Gobierno -no tengan ustedes ninguna duda- no va a enfrascarse en peleas intestinas en el seno de su gabinete por mucho que esté gobernando con adolescentes. Bueno, él es también un adolescente, pero esa es otra. Por mucho que esté gobernando con adolescentes mimados, consentidos y un puntito histéricos como es la grey podemita que le acompaña. Y ahora le cuento los dos elementos fundamentales mediante los cuales están peleados o por los cuales están peleados en este Gobierno.

Miren, a Podemosle gustan mucho estar fuera de la legalidad, le gusta coquetear con el lado oscuro porque provienen del lado oscuro y algunos siguen en el lado oscuro. Ahora, la última es atacar a los tribunales porque los tribunales no le dan la razón, porque los tribunales han condenado a uno de los suyos y además esa condena se ha traducido en la imposibilidad de seguir en su escaño y de renovar su escaño en unas próximas elecciones, Alberto Rodríguez el rastras., pues tendrá que ir a las playas ahora a vender colgantes y esas cosas, lo que sea. Y mientras tanto ¿qué ocurre? Que los ministros, ministros del gobierno como Ione Belarra que es una indocumentada de tomo y lomo, la niña de la curva, esté acusando, oigan acusando al Tribunal Supremo de prevaricador. ¿Nadie le ha dicho a esta indocumentada que llamar prevaricadores a los jueces, sin además poderlo sostener cuando alguien le reclame por el, comporta o puede comportar algunas sanciones un poco desagradables? Bueno, es uno de los asuntos, uno de los asuntos de las peleas intestinas de este gobierno de la familia Frankenstein. El viernes salió Ione Belarra y puso un tuit adolescente de estos de ‘Física y Química’ o de ‘Al salir de clase’, de estas que parece que es que lo que pueda protagonizar. Pongo el tuit y me voy corriendo a mi habitación y me encierro pegando un portazo, o sea. ¿Y qué decía la ministra de Derechos Sociales? Que Podemos convocaba al Comité de Seguimiento de la coalición dando a entender que estaban muy enfadaditos con el PSOE pero sin dar explicaciones ¿no? Pues ¿qué habrá pasado, qué habrá pasado? Pues, lo que pasaba es que el orgullo podemita estaba cedido porque uno, Meritxell Batet presidenta del Congreso había decidido cumplir con la ley, quitar al escaño Alberto Rodríguez.