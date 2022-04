Herrera: "Pedrito perdió por goleada en su encuentro con Feijóo"

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Es viernes 8 de abril de 2022. Ya son las 8 de la mañana, ¡qué tarde!, ¿verdad?, 7 en Canarias. De un Viernes de Dolores, los siete dolores de la Virgen María, un día en el que se recuerda el sufrimiento de María, que la verdad fue un sufrimiento, que pasaría buenos ratos, pero desde el primer día, desde que parió o a su hijo hasta que clavaron a su hijo en la Cruz, la vida de María fue un rosario de Dolores. Y precisamente eso es lo que se recuerda en este día de la Semana de Pasión, a un par de días de que el Domingo de Ramos comience la Semana Santa. Pero hoy comienzan muchas, por ejemplo, muchas procesiones, cofradías en las calles de España, cofradías de viernes. Hoy es cuando se ve al primer nazareno en las ciudades con tradición cofrade. Y llega un día, además, con un tiempo razonablemente bueno, puede que haya algún frente Atlántico, alguna lluvia en el norte de España y luego irá bajando un poquito; pero luego ya mañana y el domingo nos dejan un par de días razonables. Luego el lunes y martes parece que viene otro frente Atlántico que va a dejar lluvia y ya veremos qué pasa entonces, pero no adelantemos acontecimientos.













Hoy, operación salida de tráfico con la gasolina cara, la más cara de todas las Semanas Santas, a pesar de la bonificación del Gobierno; con las normas de tráfico de no sobrepasar en 20 km la velocidad permitida para adelantar, tú tienes un camión que va a 80 en un tramo de 90 pues no te puedes poner a 100 o tienes que tardar más tiempo en adelantarlo, lo cual es mayor peligro. Pero como habrá radares de tramo, ya se sabe, van colocando radares de tramo y así de esa manera, de esa manera, pues aunque tú hayas sobrepasado eso en un momento determinado, si ven que has sobrepasado la velocidad en el tramo de los 5km o los que sea, pues cataclov. Bueno, la recaudación que no falte nunca en estas cosas.