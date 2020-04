Herrera: “En el Parlamento no se debate ni se fiscaliza la acción de este Gobierno”

¡Señoras, señores, me alegro, buenos días!

Hoy es día 2 de abril y estamos viendo de nuevo cara a cara la cuarentena, a la pandemia, para estos días en los que todos estamos siendo conejillos de indias porque van a ser días que para sociólogos, psicólogos, expertos en marketing, vamos sus días más, qué hicimos, qué dejamos de hacer estos días porque nos comportamos así o asá, estudios y más estudios, va a ser interesante. Fíjense a dos semanas, tres semana, de estar encerrados aquí en lo que estamos es que hemos sustituido a la compra de papel higiénico de forma compulsiva los primero días, se compró papel con ganas, y ahora lo que ha aumentado - dice la gente de supermercados, de mercados- es la compra de vino y cerveza y mucho material de vermut la aceitunira, la anchoíta, la papa frita y todo… pero vamos, la cerveza se ha disparado un 77,6% y el vino casi un 63%.

Yo sé que lo que les interesa exactamente es otro tipo de proporción, son datos que tienen forzosamente que ser contrastados porque ayer ya llegamos a la cifra de 9.000 fallecidos en España, ayer se volvió a batir otro récord en ese sentido. Ayer el número de infectados ya supera el de los 100.000 siendo como es una cifra particularmente imprecisa pero con todos son los propios sanitarios los que señalan que la situación no es peor. Ayer el porcentaje de crecimiento de infectados era del 10,8% a la hora de la que yo les estaba hablando y hoy es del 8%; o el ritmo de ingresos en la UCI, ayer les hablaba de un crecimiento del 7 % hoy del 5%. También es verdad que el número de fallecidos crea una cierta polémica, porque ayer el dirigente del PP de Extremadura, Monago, abrió una polémica nacional al asegurar que el número de fallecidos es superior al de las cifras oficiales, la polémica se organizó porque lo había dicho un político pero eso mismo lo dijo ‘El País’ en su edición del sábado que decía el titular: “el virus causó en determinadas zonas más muertes que las contabilizadas”. Y ¿cuál es la fuente?, pues un estudio sobre estadística de mortalidad del Instituto Carlos III. Si se fija la estadística de los últimos 12 años puede prever la mortalidad media y estamos comprobando registros que superan hasta el 75 % , en cualquier caso las cifras tremendas de víctimas de cada día son los fallecidos diagnosticados de la enfermedad, es decir, no entran en esos registros muchas personas que murieron sin haber sido diagnosticadas. Puede ser un debate estéril ahora mismo, el muerto, muerto esta desgraciadamente y la tragedia la conoce bien su familia; pero hombre, en los sistemas de gestión de la información sanitaria seguramente se puede afinar un poco más de cara al futuro y si no fuera porque estamos inmersos en una tragedia de dimensiones insoportables estaríamos haciendo burlas y chanzas de las cosas que le pasan a este Gobierno que son de comedia disparatada.

Paso por alto que tres de los cinco responsables técnicos de la lucha contra la enfermedad han resultado infectados, porque dice muy poco del respeto a las normas que imponen a los demás, pero el episodios de los test es que ya roza el esperpento, la segunda remesa de test rápidos tampoco es fiable; si los primeros solo tenían una fiabilidad del 30% los nuevos no pasan del 50% y hoy encontrarán en la prensa dos interesantes informaciones a propósito de los suministros de material.

ABC cuenta todas las chapuzas que se han sucedido en la compra de material a China, y ‘El Mundo’ cuenta cómo desde el Ministerio de Sanidad se desdeñaron en febrero los llamamientos de la OMS y de la UE para hacer acopio de material frente a lo que venía, avisos que se produjeron en febrero y el gobierno no inicia el programa de compras hasta el 14 de marzo cuando desató el estado de alarma, bueno lo decreto.

Y hoy conoceremos las cifras del paro del mes de marzo, será el primer indicio de las consecuencias económicas ayer conocimos la caída en venta de automóviles de un 70% prepárense para las de abril que serán peores porque estás demás incluso pueden resultar engañosas porque ahí no van a figurar los cientos de miles de trabajadores afectados en los ERTEs esto no está ni categoría de parados sino de demandantes de empleo no ocupados es decir no tienen trabajo pero no han sido despedidos, no figuran como parados, pero lo cierto es que ahora mismo no tienen empleo. Y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, planteó ayer una iniciativa para canalizar dinero europeo a las empresas afectadas por el plan de actividad y bueno España-Italia van a ser los países más beneficiados por ese fondo si se aprueba, si se aprueba

Y el Gobierno sigue buscando dinero de debajo de las piedras ayer normalmente en cualquier bolsillo que no sea el suyo ayer se incautó porque ese es el término que se adecua más a lo que hapasado de 2400 millones de euros de las comunidades autónomas para políticas amplias de políticas activas de empleo, además como siempre, sin dar explicaciones sin hablar con afectados y ojo al superávit de los ayuntamientos que puede seguir el mismo camino. Esta gente está loca por encontrar dinero porque hay una factura de la crisis que lógicamente y naturalmente es muy grande, si hubiera tenido las cuentas públicas más ordenadas posiblemente no estaría tan desesperado.

Pero miren yo les hago un repaso a las decisiones arbitrarias de este gobierno: se aprueba el parón completo de la actividad sin avisar a empresarios, a quiénes se les había garantizado que esa medida no se iba a tomar, luego se les insulta, se les convierte en personajes sospechoso, se ignora a la oposición, incluidoel PNV, se cercena el control parlamentario haciendo Meritxell Batet de defensa escoba, es decir, defendiendo los intereses del gobierno no de la camara que preside y ahora mismo en el Parlamento no se debate ni se fiscaliza la acción de este gobierno, se le quita el dinero de fondos de empleo las comunidades autónomas, se limita el derecho de periodistas a la información, se filtran, se sesgan las preguntas, homilías bolivarianas del fin de semana de Aló Presidente, la manipulación en algunos rincones de Televisión Española, ayudas selectivas a televisiones… Miren ustedes, si la mitad de estas cosas, la mitad de estas cosas, se estuvieran haciendo con Rajoy al frente, madre mía, si ahora estuviera gobernando Rajoy, es decir lo del Prestige, lo del 11M sería una broma, una auténtica broma. Por má campañas estomagantes, reaccionarias alguna de ellas de este gobierno y de todo el coro de pesebristas que le acompañan hablando de los recortes del PP culpando a Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid de todas las cosas, en ningún momento hablan ni de la imprevisión de la improvisación de las carencias de material, de los embustes de los portavoces. No solo hablan de los recortes de Rajoy que es mentira, por cierto que es mentira .

¿Y del Parlamento? ¿No se deberían visar decisiones gubernamentales que a veces esconden programas confiscatorios del gusto de Podemos?, ¿le gusta también a esta calamidad que es Pedro Sánchez, un proyecto totalitario que avanza y estamos avisados? Porque el escenario de hoy no es nada con el que puede llegar en semanas, autónomos arruinados, empresas desechas, trabajadores al paro, esto es un escenario ideal para regímenes, vamos a llamar autoritarios como el régimen que espera Pablo Iglesias que va a por la banca, a por los ahorros de empresas y particulares, a por empresas energéticas y el otro poniendo sonrisas. Ya saben que los comunistas lo que cogen no lo devuelven luego ¿eh?, esto de desactivar los resortes de nuestro sistema democrático qua es la fiscalización necesaria imprescindible.

Oiga el Congreso no puede cerrar de la misma manera que no pueden pasar otras cosas que están pasando en España , hoy lo cuenta una cuenta muy bien Guadalupe Sánchez en Vozpópuli : España es un país de gente envejecida, felizmente con buena calidad de vida o buena esperanza de vida, pero mucha con mucha mentalidad infantil que solo aceptamos malas noticias si vienen con una solución simplista bajo el brazo, populista bajo el brazo, que es exactamente lo que ahora está haciendo ese vicepresidente cada vez que sale en rueda de prensa rodeado O no rodeado de ministras compensatorias mientras el otro va silbando